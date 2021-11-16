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Байден высказал Си Цзиньпину озабоченность вопросом прав человека в Китае
Байден высказал Си Цзиньпину озабоченность вопросом прав человека в Китае - РИА Новости, 16.11.2021
Байден высказал Си Цзиньпину озабоченность вопросом прав человека в Китае
Президент США Джо Байден высказал председателю КНР Си Цзиньпину озабоченности в вопросе прав человека в Китае и о ситуации в Синьцзян-Уйгурском автономном... РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T08:31
2021-11-16T09:21
в мире
китай
гонконг
тибет
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ВАШИНГТОН, 16 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден высказал председателю КНР Си Цзиньпину озабоченности в вопросе прав человека в Китае и о ситуации в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, Тибете и Гонконге, следует из заявления Белого дома."Президент Байден выразил обеспокоенность по поводу практик КНР в Синьцзяне, Тибете и Гонконге, а также по поводу прав человека в целом", - говорится в заявлении Белого дома.Байден также выразил беспокойство в связи с "нечестными" торговыми и экономическими действиями Китая, следует из заявления Белого дома."Он (Байден - ред.) четко заявил о необходимости защищать американских рабочих и предприятия от несправедливых торговых и экономических практик КНР. Он также обсудил важность того, чтобы Индо-Тихоокеанский регион был свободным и открытым, и сообщил о неизменной решимости Соединенных Штатов выполнять свои обязательства в регионе. Президент Байден подтвердил важность свободы судоходства и безопасных полетов для процветания региона", - говорится в заявлении Белого дома по итогам виртуальной встречи лидеров.Си Цзиньпин и Джо Байден также обменялись мнениями по ряду ключевых вопросов международных отношений, включая ситуацию вокруг Афганистана и иранской ядерной программы, передает агентство Синьхуа."Стороны обменялись мнениями по Афганистану, иранской ядерной проблеме и ситуации на Корейском полуострове, а также по другим международным и региональным вопросам, вызывающим общую озабоченность", - говорится в сообщении.Первая часть встречи лидеров двух ведущих экономик мира началась в 08.46 по пекинскому времени (03.46 мск) и завершилась в 10.42 (05.42), далее был объявлен перерыв, переговоры возобновились в 11.06 по Пекину (06.06 мск) и окончательно завершились в 12.24 (07.24 мск).С китайской стороны на встрече лидеров присутствовали глава МИД КНР Ван И, член политбюро ЦК Коммунистической партии Китая, глава канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи, вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ, начальник Канцелярии ЦК КПК Дин Сюэсян, замглавы МИД КНР Се Фэн.Отношения Китая и США резко ухудшились еще во время президентства Дональда Трампа, когда США инициировали торговую войну, стали оказывать чрезмерное давление на китайские технологические компании, включая Huawei и ZTE, далее последовали санкции из-за ситуации с правами человека в Тибете и Синьцзяне и усиления контроля материкового Китая над Гонконгом, включая принятие закона о нацбезопасности. США также продолжают обвинять Китай в неспособности сдержать распространение коронавируса и дополнительно накаляют обстановку регулярными контактами с Тайванем.Пекин на все действия Вашингтона традиционно выражает протест, отвергает обвинения и настоятельно призывает вернуть отношения двух стран в правильное русло. После прихода к власти Байдена никаких признаков потепления в отношениях двух стран не наметилось. Си Цзиньпин, по сути, был единственным лидером страны-постоянного члена СБ ООН, с кем Байден еще не встречался в качестве президента, лидеры до этого лишь дважды общались по телефону.
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в мире, китай, гонконг, тибет
08:31 16.11.2021 (обновлено: 09:21 16.11.2021)
 
Байден высказал Си Цзиньпину озабоченность вопросом прав человека в Китае

Байден и Си Цзиньпин обсудили ситуацию в Тибете и Гонконге

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПрезидент США Джо Байден во время итоговой пресс-конференции по итогам работы саммита "Группы двадцати" в Риме
Президент США Джо Байден во время итоговой пресс-конференции по итогам работы саммита Группы двадцати в Риме - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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ВАШИНГТОН, 16 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден высказал председателю КНР Си Цзиньпину озабоченности в вопросе прав человека в Китае и о ситуации в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, Тибете и Гонконге, следует из заявления Белого дома.
"Президент Байден выразил обеспокоенность по поводу практик КНР в Синьцзяне, Тибете и Гонконге, а также по поводу прав человека в целом", - говорится в заявлении Белого дома.
Байден также выразил беспокойство в связи с "нечестными" торговыми и экономическими действиями Китая, следует из заявления Белого дома.
"Он (Байден - ред.) четко заявил о необходимости защищать американских рабочих и предприятия от несправедливых торговых и экономических практик КНР. Он также обсудил важность того, чтобы Индо-Тихоокеанский регион был свободным и открытым, и сообщил о неизменной решимости Соединенных Штатов выполнять свои обязательства в регионе. Президент Байден подтвердил важность свободы судоходства и безопасных полетов для процветания региона", - говорится в заявлении Белого дома по итогам виртуальной встречи лидеров.
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин. 2012 год - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
08:29
Си Цзиньпин призвал Байдена конструктивно решать разногласия между странами
Си Цзиньпин и Джо Байден также обменялись мнениями по ряду ключевых вопросов международных отношений, включая ситуацию вокруг Афганистана и иранской ядерной программы, передает агентство Синьхуа.
"Стороны обменялись мнениями по Афганистану, иранской ядерной проблеме и ситуации на Корейском полуострове, а также по другим международным и региональным вопросам, вызывающим общую озабоченность", - говорится в сообщении.
Первая часть встречи лидеров двух ведущих экономик мира началась в 08.46 по пекинскому времени (03.46 мск) и завершилась в 10.42 (05.42), далее был объявлен перерыв, переговоры возобновились в 11.06 по Пекину (06.06 мск) и окончательно завершились в 12.24 (07.24 мск).
С китайской стороны на встрече лидеров присутствовали глава МИД КНР Ван И, член политбюро ЦК Коммунистической партии Китая, глава канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи, вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ, начальник Канцелярии ЦК КПК Дин Сюэсян, замглавы МИД КНР Се Фэн.
Отношения Китая и США резко ухудшились еще во время президентства Дональда Трампа, когда США инициировали торговую войну, стали оказывать чрезмерное давление на китайские технологические компании, включая Huawei и ZTE, далее последовали санкции из-за ситуации с правами человека в Тибете и Синьцзяне и усиления контроля материкового Китая над Гонконгом, включая принятие закона о нацбезопасности. США также продолжают обвинять Китай в неспособности сдержать распространение коронавируса и дополнительно накаляют обстановку регулярными контактами с Тайванем.
Пекин на все действия Вашингтона традиционно выражает протест, отвергает обвинения и настоятельно призывает вернуть отношения двух стран в правильное русло. После прихода к власти Байдена никаких признаков потепления в отношениях двух стран не наметилось. Си Цзиньпин, по сути, был единственным лидером страны-постоянного члена СБ ООН, с кем Байден еще не встречался в качестве президента, лидеры до этого лишь дважды общались по телефону.
 
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