https://ria.ru/20211116/bayden-1759223863.html

Байден высказал Си Цзиньпину озабоченность вопросом прав человека в Китае

Байден высказал Си Цзиньпину озабоченность вопросом прав человека в Китае - РИА Новости, 16.11.2021

Байден высказал Си Цзиньпину озабоченность вопросом прав человека в Китае

Президент США Джо Байден высказал председателю КНР Си Цзиньпину озабоченности в вопросе прав человека в Китае и о ситуации в Синьцзян-Уйгурском автономном... РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T08:31

2021-11-16T08:31

2021-11-16T09:21

в мире

китай

гонконг

тибет

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/01/1757153774_0:108:2023:1246_1920x0_80_0_0_ce69f2d676a8e381689789dabea1cb16.jpg

ВАШИНГТОН, 16 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден высказал председателю КНР Си Цзиньпину озабоченности в вопросе прав человека в Китае и о ситуации в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, Тибете и Гонконге, следует из заявления Белого дома."Президент Байден выразил обеспокоенность по поводу практик КНР в Синьцзяне, Тибете и Гонконге, а также по поводу прав человека в целом", - говорится в заявлении Белого дома.Байден также выразил беспокойство в связи с "нечестными" торговыми и экономическими действиями Китая, следует из заявления Белого дома."Он (Байден - ред.) четко заявил о необходимости защищать американских рабочих и предприятия от несправедливых торговых и экономических практик КНР. Он также обсудил важность того, чтобы Индо-Тихоокеанский регион был свободным и открытым, и сообщил о неизменной решимости Соединенных Штатов выполнять свои обязательства в регионе. Президент Байден подтвердил важность свободы судоходства и безопасных полетов для процветания региона", - говорится в заявлении Белого дома по итогам виртуальной встречи лидеров.Си Цзиньпин и Джо Байден также обменялись мнениями по ряду ключевых вопросов международных отношений, включая ситуацию вокруг Афганистана и иранской ядерной программы, передает агентство Синьхуа."Стороны обменялись мнениями по Афганистану, иранской ядерной проблеме и ситуации на Корейском полуострове, а также по другим международным и региональным вопросам, вызывающим общую озабоченность", - говорится в сообщении.Первая часть встречи лидеров двух ведущих экономик мира началась в 08.46 по пекинскому времени (03.46 мск) и завершилась в 10.42 (05.42), далее был объявлен перерыв, переговоры возобновились в 11.06 по Пекину (06.06 мск) и окончательно завершились в 12.24 (07.24 мск).С китайской стороны на встрече лидеров присутствовали глава МИД КНР Ван И, член политбюро ЦК Коммунистической партии Китая, глава канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи, вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ, начальник Канцелярии ЦК КПК Дин Сюэсян, замглавы МИД КНР Се Фэн.Отношения Китая и США резко ухудшились еще во время президентства Дональда Трампа, когда США инициировали торговую войну, стали оказывать чрезмерное давление на китайские технологические компании, включая Huawei и ZTE, далее последовали санкции из-за ситуации с правами человека в Тибете и Синьцзяне и усиления контроля материкового Китая над Гонконгом, включая принятие закона о нацбезопасности. США также продолжают обвинять Китай в неспособности сдержать распространение коронавируса и дополнительно накаляют обстановку регулярными контактами с Тайванем.Пекин на все действия Вашингтона традиционно выражает протест, отвергает обвинения и настоятельно призывает вернуть отношения двух стран в правильное русло. После прихода к власти Байдена никаких признаков потепления в отношениях двух стран не наметилось. Си Цзиньпин, по сути, был единственным лидером страны-постоянного члена СБ ООН, с кем Байден еще не встречался в качестве президента, лидеры до этого лишь дважды общались по телефону.

https://ria.ru/20211116/politika-1759223616.html

китай

гонконг

тибет

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, китай, гонконг, тибет