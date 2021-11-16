Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211116/bank-1759240197.html
Житель Петербурга отсудил у Сбербанка 18 миллионов рублей за пропажу денег
Житель Петербурга отсудил у Сбербанка 18 миллионов рублей за пропажу денег - РИА Новости, 16.11.2021
Житель Петербурга отсудил у Сбербанка 18 миллионов рублей за пропажу денег
Красногвардейский суд постановил выплатить около 18 миллионов рублей жителю Петербурга Владимиру Воробьеву по иску к Сбербанку о пропаже денег с его VIP-счетов, РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T10:34
2021-11-16T10:34
происшествия
санкт-петербург
сбербанк россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153104/45/1531044588_0:0:3282:1847_1920x0_80_0_0_d3f6432d46a7119161d2ac3019478189.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 ноя - РИА Новости. Красногвардейский суд постановил выплатить около 18 миллионов рублей жителю Петербурга Владимиру Воробьеву по иску к Сбербанку о пропаже денег с его VIP-счетов, клиент же требовал более 40 миллионов, сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга."Суд, разобравшись с каждым переводом, исковые требования Воробьева удовлетворил в части, взыскав с ПАО "Сбербанк России" денежные средства в размере 10,5 миллионов рублей, проценты за пользование чужими денежными средствами в размере около 1,4 миллиона рублей, компенсацию морального вреда в размере 20 тысяч рублей, штраф в размере около 6 миллионов рублей", - говорится в сообщении.Воробьев просил взыскать со Сбербанка убытки, неустойку, компенсацию морального вреда на общую сумму свыше 41,5 миллионов рублей, а также требовал назначить штраф в размере 50% от присужденной суммы.Он пояснил, что на его имя в банке открыто несколько счетов. В связи с присвоением истцу статуса VIP-клиента за ним был закреплен персональный менеджер, который убедил истца, что с помощью его профессиональных советов он сможет размещать деньги на тех счетах, которые дают максимальный процент в конкретный период. В феврале 2020 года Воробьев обнаружил, что с его счетов необоснованно были списаны более 30 миллионов рублей. Банк на претензии не отвечал, поэтому в апреле было возбуждено уголовное дело по статье ст.159 УК РФ (мошенничество).Представители Сбербанка в суде возражали против удовлетворения исковых требований, указали на пропуск истцом срока для обращения с иском в инстанцию, совершение оспариваемых операций на основании волеизъявления истца.Почерковедческая экспертиза показала, что на некоторых банковских документах подпись выполнена не Воробьевым, в иных оспариваемых случаях истец лично являлся в банк для подтверждения совершения операций либо вводил пин-код.Стороны с решением не согласились. Поданы апелляционные жалобы.
https://ria.ru/20210224/bank-1598752054.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210217/kredit-1597907222.html
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153104/45/1531044588_551:0:3282:2048_1920x0_80_0_0_1a78ba730da9a866fafde561ee58feef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, санкт-петербург, сбербанк россии
10:34 16.11.2021
 
Житель Петербурга отсудил у Сбербанка 18 миллионов рублей за пропажу денег

Житель Петербурга отсудил у Сбербанка 18 миллионов рублей за пропажу денег с его счетов

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 ноя - РИА Новости. Красногвардейский суд постановил выплатить около 18 миллионов рублей жителю Петербурга Владимиру Воробьеву по иску к Сбербанку о пропаже денег с его VIP-счетов, клиент же требовал более 40 миллионов, сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.
"Суд, разобравшись с каждым переводом, исковые требования Воробьева удовлетворил в части, взыскав с ПАО "Сбербанк России" денежные средства в размере 10,5 миллионов рублей, проценты за пользование чужими денежными средствами в размере около 1,4 миллиона рублей, компенсацию морального вреда в размере 20 тысяч рублей, штраф в размере около 6 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
24 февраля, 12:23
Россиянин засудил банк за "любопытство"
Воробьев просил взыскать со Сбербанка убытки, неустойку, компенсацию морального вреда на общую сумму свыше 41,5 миллионов рублей, а также требовал назначить штраф в размере 50% от присужденной суммы.
Он пояснил, что на его имя в банке открыто несколько счетов. В связи с присвоением истцу статуса VIP-клиента за ним был закреплен персональный менеджер, который убедил истца, что с помощью его профессиональных советов он сможет размещать деньги на тех счетах, которые дают максимальный процент в конкретный период. В феврале 2020 года Воробьев обнаружил, что с его счетов необоснованно были списаны более 30 миллионов рублей. Банк на претензии не отвечал, поэтому в апреле было возбуждено уголовное дело по статье ст.159 УК РФ (мошенничество).
Представители Сбербанка в суде возражали против удовлетворения исковых требований, указали на пропуск истцом срока для обращения с иском в инстанцию, совершение оспариваемых операций на основании волеизъявления истца.
Почерковедческая экспертиза показала, что на некоторых банковских документах подпись выполнена не Воробьевым, в иных оспариваемых случаях истец лично являлся в банк для подтверждения совершения операций либо вводил пин-код.
Стороны с решением не согласились. Поданы апелляционные жалобы.
Работа юриста - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
17 февраля, 19:24
Россиянка отсудила у банка ошибочные начисления по кредиту за 10 лет
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургСбербанк России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:36Попова продлила действие эпидправил по профилактике COVID-19 до 2024 года
11:33Мигрант рассказал о замерзающих детях на белорусско-польской границе
11:33Бастрыкину доложат о расследовании дела о незаконной охоте в Якутии
11:33В РПЦ отреагировали на решение комитета ООН по Украине
11:29Аваков не верит во второй президентский срок Зеленского
11:29Приказа о размещении военных на границе не было, заявил Лукашенко
11:22Российская система продолжает мониторинг космоса после пролета мусора у МКС
11:21Источник сообщил о задержании врио вице-губернатора Владимирской области
11:15Лукашенко раскрыл подробности телефонного разговора с Меркель
11:14Лукашенко призвал не допустить столкновений на белорусско-польской границе
11:14Командующий ЛНА Хафтар подал документы на участие в выборах президента
11:13Госдума обсудит с Роспотребнадзором и Минздравом законопроект о QR-кодах
11:12В России разрабатывают систему применения "роя" ударных дронов
11:07Вакцинированных от COVID-19 на полгода освободят от самоизоляции
11:07Роспотребнадзор утвердил сроки доставки материалов для анализа на COVID-19
11:06В Мытищах проверят сообщения о жестоком обращении в доме престарелых 0:29
11:06"Рособоронэкспорт" заключил в ОАЭ контракты более чем на миллиард долларов
11:05В Польше заявили о попытках мигрантов ночью форсировать границу
10:58Союзное государство работает над общим символом, сообщил Мезенцев
10:58В Хакасии продлили срок выплат пожилым, привившимся от COVID-19
Лента новостейМолния
Попова продлила действие эпидправил по профилактике COVID-19 до 2024 годаМигрант рассказал о замерзающих детях на белорусско-польской границеБастрыкину доложат о расследовании дела о незаконной охоте в ЯкутииВ РПЦ отреагировали на решение комитета ООН по УкраинеАваков не верит во второй президентский срок ЗеленскогоПриказа о размещении военных на границе не было, заявил ЛукашенкоРоссийская система продолжает мониторинг космоса после пролета мусора у МКСИсточник сообщил о задержании врио вице-губернатора Владимирской областиЛукашенко раскрыл подробности телефонного разговора с МеркельЛукашенко призвал не допустить столкновений на белорусско-польской границеКомандующий ЛНА Хафтар подал документы на участие в выборах президентаГосдума обсудит с Роспотребнадзором и Минздравом законопроект о QR-кодахВ России разрабатывают систему применения "роя" ударных дроновВакцинированных от COVID-19 на полгода освободят от самоизоляцииРоспотребнадзор утвердил сроки доставки материалов для анализа на COVID-19В Мытищах проверят сообщения о жестоком обращении в доме престарелых"Рособоронэкспорт" заключил в ОАЭ контракты более чем на миллиард долларовВ Польше заявили о попытках мигрантов ночью форсировать границуСоюзное государство работает над общим символом, сообщил МезенцевВ Хакасии продлили срок выплат пожилым, привившимся от COVID-19