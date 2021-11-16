https://ria.ru/20211116/bank-1759240197.html

Житель Петербурга отсудил у Сбербанка 18 миллионов рублей за пропажу денег

Житель Петербурга отсудил у Сбербанка 18 миллионов рублей за пропажу денег - РИА Новости, 16.11.2021

Житель Петербурга отсудил у Сбербанка 18 миллионов рублей за пропажу денег

Красногвардейский суд постановил выплатить около 18 миллионов рублей жителю Петербурга Владимиру Воробьеву по иску к Сбербанку о пропаже денег с его VIP-счетов, РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T10:34

2021-11-16T10:34

2021-11-16T10:34

происшествия

санкт-петербург

сбербанк россии

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 ноя - РИА Новости. Красногвардейский суд постановил выплатить около 18 миллионов рублей жителю Петербурга Владимиру Воробьеву по иску к Сбербанку о пропаже денег с его VIP-счетов, клиент же требовал более 40 миллионов, сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга."Суд, разобравшись с каждым переводом, исковые требования Воробьева удовлетворил в части, взыскав с ПАО "Сбербанк России" денежные средства в размере 10,5 миллионов рублей, проценты за пользование чужими денежными средствами в размере около 1,4 миллиона рублей, компенсацию морального вреда в размере 20 тысяч рублей, штраф в размере около 6 миллионов рублей", - говорится в сообщении.Воробьев просил взыскать со Сбербанка убытки, неустойку, компенсацию морального вреда на общую сумму свыше 41,5 миллионов рублей, а также требовал назначить штраф в размере 50% от присужденной суммы.Он пояснил, что на его имя в банке открыто несколько счетов. В связи с присвоением истцу статуса VIP-клиента за ним был закреплен персональный менеджер, который убедил истца, что с помощью его профессиональных советов он сможет размещать деньги на тех счетах, которые дают максимальный процент в конкретный период. В феврале 2020 года Воробьев обнаружил, что с его счетов необоснованно были списаны более 30 миллионов рублей. Банк на претензии не отвечал, поэтому в апреле было возбуждено уголовное дело по статье ст.159 УК РФ (мошенничество).Представители Сбербанка в суде возражали против удовлетворения исковых требований, указали на пропуск истцом срока для обращения с иском в инстанцию, совершение оспариваемых операций на основании волеизъявления истца.Почерковедческая экспертиза показала, что на некоторых банковских документах подпись выполнена не Воробьевым, в иных оспариваемых случаях истец лично являлся в банк для подтверждения совершения операций либо вводил пин-код.Стороны с решением не согласились. Поданы апелляционные жалобы.

https://ria.ru/20210224/bank-1598752054.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210217/kredit-1597907222.html

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происшествия, санкт-петербург, сбербанк россии