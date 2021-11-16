https://ria.ru/20211116/armeniya-1759303715.html
В МИД Армении обвинили Азербайджан в "человеческих жертвах" на границе
В МИД Армении обвинили Азербайджан в "человеческих жертвах" на границе - РИА Новости, 16.11.2021
В МИД Армении обвинили Азербайджан в "человеческих жертвах" на границе
Вторжение Азербайджана на территорию Армении привело к человеческим жертвам, заявили в армянском министерстве иностранных дел. РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T15:28
2021-11-16T15:28
2021-11-16T16:56
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армения
азербайджан
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ЕРЕВАН, 16 ноя — РИА Новости. Вторжение Азербайджана на территорию Армении привело к человеческим жертвам, заявили в армянском министерстве иностранных дел.В Ереване призвали международное сообщество, Россию, ОДКБ, Минскую группу ОБСЕ и стран-сопредседателей отреагировать на действия азербайджанских военных, "и предпринять эффективные шаги в направлении их предотвращения и безоговорочного и полного вывода Вооруженных сил Азербайджана с территории Республики Армения".Отмечается, что Баку своими действиями нарушил трехстороннее заявление о прекращении огня от 9 ноября.В Минобороны Армении сообщили, что уточняют данные по погибшим и раненым, кроме того, "известно о потере двух боевых позиций". Подчеркивается, что обстановка остается напряженной, идут локальные бои, азербайджанская сторона применяет артиллерию, бронетехнику и стрелковое оружие.В свою очередь, в оборонном ведомстве Азербайджана заявили, что военные уничтожили противотанковые средства и минометы соперника в ответ на провокацию армянской стороны."Обстановка на границе остается напряженной, ведутся боевые действия. Минобороны будет регулярно информировать общественность о ситуации", — добавили в Минобороны.Обострение на границеНакануне премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что азербайджанские войска вторглись на территорию республики на одном из участков границы. В Баку это опровергли и обвинили армянских военных в обстреле позиций азербайджанской армии в Кельбаджарском районе.Отношения между Баку и Ереваном остаются очень напряженными, прежде всего из-за ситуации вокруг Нагорного Карабаха. Прошлой осенью очередной виток военного противостояния закончился заключением выгодного для Азербайджана соглашения: Армения вернула Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы; в регионе разместились российские миротворцы. В Армении этот документ спровоцировал правительственный кризис.В конце июля на границе возобновились перестрелки, сообщалось о погибших и раненых. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня, но позже при посредничестве российских миротворцев договорились о перемирии. Тем не менее обстрелы продолжаются.
https://ria.ru/20211113/karabakh-1758887591.html
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в мире, армения, азербайджан
15:28 16.11.2021 (обновлено: 16:56 16.11.2021)
В МИД Армении обвинили Азербайджан в "человеческих жертвах" на границе
МИД Армении: действия Азербайджана на границе привели к "человеческим жертвам"
ЕРЕВАН, 16 ноя — РИА Новости.
Вторжение Азербайджана
на территорию Армении привело к человеческим жертвам, заявили в армянском министерстве иностранных дел.
"Нападение является продолжением последовательной политики азербайджанской стороны по оккупации территорий Республики Армения, начало которой было положено 12 мая сего года проникновением азербайджанских вооруженных сил в Сюникскую и Гегаркуникскую области Армении", — говорится в публикации на сайте внешнеполитического ведомства.
В Ереване призвали международное сообщество, Россию, ОДКБ, Минскую группу ОБСЕ и стран-сопредседателей отреагировать на действия азербайджанских военных, "и предпринять эффективные шаги в направлении их предотвращения и безоговорочного и полного вывода Вооруженных сил Азербайджана с территории Республики Армения".
Отмечается, что Баку своими действиями нарушил трехстороннее заявление о прекращении огня от 9 ноября.
В Минобороны Армении сообщили, что уточняют данные по погибшим и раненым, кроме того, "известно о потере двух боевых позиций". Подчеркивается, что обстановка остается напряженной, идут локальные бои, азербайджанская сторона применяет артиллерию, бронетехнику и стрелковое оружие.
В свою очередь, в оборонном ведомстве Азербайджана заявили, что военные уничтожили противотанковые средства и минометы соперника в ответ на провокацию армянской стороны.
"Обстановка на границе остается напряженной, ведутся боевые действия. Минобороны будет регулярно информировать общественность о ситуации", — добавили в Минобороны.
Обострение на границе
Накануне премьер-министр Армении Никол Пашинян
заявил, что азербайджанские войска вторглись на территорию республики на одном из участков границы. В Баку
это опровергли и обвинили армянских военных в обстреле позиций азербайджанской армии в Кельбаджарском районе.
Отношения между Баку и Ереваном
остаются очень напряженными, прежде всего из-за ситуации вокруг Нагорного Карабаха
. Прошлой осенью очередной виток военного противостояния закончился заключением выгодного для Азербайджана соглашения: Армения вернула Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы; в регионе разместились российские миротворцы. В Армении этот документ спровоцировал правительственный кризис.
В конце июля на границе возобновились перестрелки, сообщалось о погибших и раненых. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня, но позже при посредничестве российских миротворцев договорились о перемирии. Тем не менее обстрелы продолжаются.