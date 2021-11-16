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Российские адвокаты бесплатно проконсультируют детей 19 ноября
Российские адвокаты бесплатно проконсультируют детей 19 ноября - РИА Новости, 16.11.2021
Российские адвокаты бесплатно проконсультируют детей 19 ноября
Квалифицированную юридическую помощь во всероссийский День бесплатной юридической помощи 19 ноября смогут получить все обратившиеся к адвокатам дети, а также... РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T17:49
2021-11-16T17:52
общество
санкт-петербург
федеральная палата адвокатов рф
россия
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Квалифицированную юридическую помощь во всероссийский День бесплатной юридической помощи 19 ноября смогут получить все обратившиеся к адвокатам дети, а также взрослые по вопросам защиты прав и законных интересов детей, сообщили РИА Новости в Федеральной палате адвокатов (ФПА) РФ."В рамках Дня правовой помощи детям бесплатную юридическую помощь, как правило, получают дети-сироты, дети-инвалиды и их родители, дети, оставшиеся без попечения родителей, лица, желающие взять под опеку или усыновить ребенка", - сказали в ФПА.Там добавили, что адвокаты московской и региональных палат примут активное участие в мероприятиях по вопросам, связанным с правами детей, взаимоотношениями детей и родителей, усыновлением, опекой и попечительством, защитой и охраной прав несовершеннолетних.Большинство региональных палат запланировало участие адвокатов в акции на 19 ноября, некоторые - 17 ноября. Часть консультаций будет очными с условием соблюдения мер предосторожности - с использованием масок, по предварительной записи. Часть пройдет в онлайн-формате.Так, московские адвокаты дадут устные консультации по видео-конференц-связи (с использованием платформы Zoom). Вопрос адвокату можно задать заранее, направив его на электронную почту vopros@advokatymoscow.ru или по телефону "горячей линии". Адвокатская палата Чечни планирует проводить консультации для детей-сирот, приемных семей, детей-инвалидов и их родителей (опекунов) во всех районных центрах республики, а в случае необходимости – подготовить и составить документы правового характера.Адвокатские образования Санкт-Петербурга с учетом исключительной эпидемиологической обстановки в регионе предлагают обращаться за юридической помощью дистанционно по адресу электронной почты work@apspb.ru. Адвокаты из Севастополя проконсультируют детей и их законных представителей по телефонам палат и адвокатских образований.
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санкт-петербург
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общество, санкт-петербург, федеральная палата адвокатов рф, россия
17:49 16.11.2021 (обновлено: 17:52 16.11.2021)
 
Российские адвокаты бесплатно проконсультируют детей 19 ноября

ФПА: 19 ноября дети смогут получить бесплатную юридическую помощь

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Квалифицированную юридическую помощь во всероссийский День бесплатной юридической помощи 19 ноября смогут получить все обратившиеся к адвокатам дети, а также взрослые по вопросам защиты прав и законных интересов детей, сообщили РИА Новости в Федеральной палате адвокатов (ФПА) РФ.
"В рамках Дня правовой помощи детям бесплатную юридическую помощь, как правило, получают дети-сироты, дети-инвалиды и их родители, дети, оставшиеся без попечения родителей, лица, желающие взять под опеку или усыновить ребенка", - сказали в ФПА.
Там добавили, что адвокаты московской и региональных палат примут активное участие в мероприятиях по вопросам, связанным с правами детей, взаимоотношениями детей и родителей, усыновлением, опекой и попечительством, защитой и охраной прав несовершеннолетних.
Большинство региональных палат запланировало участие адвокатов в акции на 19 ноября, некоторые - 17 ноября. Часть консультаций будет очными с условием соблюдения мер предосторожности - с использованием масок, по предварительной записи. Часть пройдет в онлайн-формате.
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Так, московские адвокаты дадут устные консультации по видео-конференц-связи (с использованием платформы Zoom). Вопрос адвокату можно задать заранее, направив его на электронную почту vopros@advokatymoscow.ru или по телефону "горячей линии". Адвокатская палата Чечни планирует проводить консультации для детей-сирот, приемных семей, детей-инвалидов и их родителей (опекунов) во всех районных центрах республики, а в случае необходимости – подготовить и составить документы правового характера.
Адвокатские образования Санкт-Петербурга с учетом исключительной эпидемиологической обстановки в регионе предлагают обращаться за юридической помощью дистанционно по адресу электронной почты work@apspb.ru. Адвокаты из Севастополя проконсультируют детей и их законных представителей по телефонам палат и адвокатских образований.
 
ОбществоСанкт-ПетербургФедеральная палата адвокатов РФРоссия
 
 
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