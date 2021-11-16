https://ria.ru/20211116/advokat-1759341085.html

Российские адвокаты бесплатно проконсультируют детей 19 ноября

Российские адвокаты бесплатно проконсультируют детей 19 ноября - РИА Новости, 16.11.2021

Российские адвокаты бесплатно проконсультируют детей 19 ноября

Квалифицированную юридическую помощь во всероссийский День бесплатной юридической помощи 19 ноября смогут получить все обратившиеся к адвокатам дети, а также... РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T17:49

2021-11-16T17:49

2021-11-16T17:52

общество

санкт-петербург

федеральная палата адвокатов рф

россия

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Квалифицированную юридическую помощь во всероссийский День бесплатной юридической помощи 19 ноября смогут получить все обратившиеся к адвокатам дети, а также взрослые по вопросам защиты прав и законных интересов детей, сообщили РИА Новости в Федеральной палате адвокатов (ФПА) РФ."В рамках Дня правовой помощи детям бесплатную юридическую помощь, как правило, получают дети-сироты, дети-инвалиды и их родители, дети, оставшиеся без попечения родителей, лица, желающие взять под опеку или усыновить ребенка", - сказали в ФПА.Там добавили, что адвокаты московской и региональных палат примут активное участие в мероприятиях по вопросам, связанным с правами детей, взаимоотношениями детей и родителей, усыновлением, опекой и попечительством, защитой и охраной прав несовершеннолетних.Большинство региональных палат запланировало участие адвокатов в акции на 19 ноября, некоторые - 17 ноября. Часть консультаций будет очными с условием соблюдения мер предосторожности - с использованием масок, по предварительной записи. Часть пройдет в онлайн-формате.Так, московские адвокаты дадут устные консультации по видео-конференц-связи (с использованием платформы Zoom). Вопрос адвокату можно задать заранее, направив его на электронную почту vopros@advokatymoscow.ru или по телефону "горячей линии". Адвокатская палата Чечни планирует проводить консультации для детей-сирот, приемных семей, детей-инвалидов и их родителей (опекунов) во всех районных центрах республики, а в случае необходимости – подготовить и составить документы правового характера.Адвокатские образования Санкт-Петербурга с учетом исключительной эпидемиологической обстановки в регионе предлагают обращаться за юридической помощью дистанционно по адресу электронной почты work@apspb.ru. Адвокаты из Севастополя проконсультируют детей и их законных представителей по телефонам палат и адвокатских образований.

https://ria.ru/20211103/shantazh-1757470339.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, санкт-петербург, федеральная палата адвокатов рф, россия