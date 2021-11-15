21:02 15.11.2021 (обновлено: 21:42 15.11.2021)
Зеленский пообещал не покупать уголь "у сепаратистов"
Зеленский пообещал не покупать уголь "у сепаратистов"
CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский во время совещания с депутатами партии "Слуга Народа" во Львовской области
КИЕВ, 15 ноя – РИА Новости. Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не покупает уголь на "непризнанных территориях", Киев не будет платить тем, кто не признает независимость страны.
Ранее в ЛНР заявили, что на заседании экономической подгруппы по Донбассу, состоявшемся на минувшей неделе, представители Киева обратились с просьбой обсудить вопрос коммерческих поставок электроэнергии и угля с неподконтрольной властям Украины части Донбасса. Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что власти республики готовы рассмотреть варианты сотрудничества с Киевом по коммерческим поставкам угля и электроэнергии. По словам Пасечника, Киев хотел по-тихому договориться о поставках угля и электроэнергии с территории, подконтрольной республикам Донбасса.
"Мы не покупаем уголь у сепаратистов. Некоторые телеканалы под соусом разных аргументов это осуждают. Хотя, как по мне, осуждены должны быть те, кто покупал его у непризнанных территорий в прошлые годы. Мы же не платим и не будем платить тем, кто не признает нашу независимость", - сказал Зеленский в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале в понедельник.
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что нехватки угля в стране не будет, ожидаются семь кораблей, которые придут в ближайшее время.
"Государство успешно преодолевает вызов по нехватке угля. Нехватки не будет. Кроме нашего украинского угля, будет семь кораблей Panamax, которые уже направляются и прибудут в украинские порты в ближайшее время. Уголь, который мы доставляем по морю, полностью закрывают потребность энергетической сферы до конца этого года", - сказал Зеленский в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале в понедельник.
По его словам, в случае необходимости страна продолжит закупать уголь, чтобы закрыть потребность в топливе до конца отопительного сезона.
Ранее глава Службы безопасности Украины Иван Баканов заявил, что СБУ проверяет возможную причастность экс-президент Петра Порошенко и экс-главы Национального банка Валерии Гонтаревой к госизмене при закупках угля из Донбасса.
Минэнерго Украины сообщало, что запасы угля на украинских ТЭС за неделю сократились на 21,1%, до 378 тысяч тонн, при этом гарантированные запасы должны составлять 758,3 тысячи тонн.