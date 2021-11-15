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https://ria.ru/20211115/zelenskiy-1759198655.html
Зеленский пообещал не покупать уголь "у сепаратистов"
Зеленский пообещал не покупать уголь "у сепаратистов" - РИА Новости, 15.11.2021
Зеленский пообещал не покупать уголь "у сепаратистов"
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не покупает уголь на "непризнанных территориях", Киев не будет платить тем, кто не признает... РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T21:02
2021-11-15T21:42
в мире
украина
киев
владимир зеленский
служба безопасности украины
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КИЕВ, 15 ноя – РИА Новости. Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не покупает уголь на "непризнанных территориях", Киев не будет платить тем, кто не признает независимость страны.Ранее в ЛНР заявили, что на заседании экономической подгруппы по Донбассу, состоявшемся на минувшей неделе, представители Киева обратились с просьбой обсудить вопрос коммерческих поставок электроэнергии и угля с неподконтрольной властям Украины части Донбасса. Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что власти республики готовы рассмотреть варианты сотрудничества с Киевом по коммерческим поставкам угля и электроэнергии. По словам Пасечника, Киев хотел по-тихому договориться о поставках угля и электроэнергии с территории, подконтрольной республикам Донбасса."Мы не покупаем уголь у сепаратистов. Некоторые телеканалы под соусом разных аргументов это осуждают. Хотя, как по мне, осуждены должны быть те, кто покупал его у непризнанных территорий в прошлые годы. Мы же не платим и не будем платить тем, кто не признает нашу независимость", - сказал Зеленский в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале в понедельник.Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что нехватки угля в стране не будет, ожидаются семь кораблей, которые придут в ближайшее время."Государство успешно преодолевает вызов по нехватке угля. Нехватки не будет. Кроме нашего украинского угля, будет семь кораблей Panamax, которые уже направляются и прибудут в украинские порты в ближайшее время. Уголь, который мы доставляем по морю, полностью закрывают потребность энергетической сферы до конца этого года", - сказал Зеленский в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале в понедельник.По его словам, в случае необходимости страна продолжит закупать уголь, чтобы закрыть потребность в топливе до конца отопительного сезона.Ранее глава Службы безопасности Украины Иван Баканов заявил, что СБУ проверяет возможную причастность экс-президент Петра Порошенко и экс-главы Национального банка Валерии Гонтаревой к госизмене при закупках угля из Донбасса.Минэнерго Украины сообщало, что запасы угля на украинских ТЭС за неделю сократились на 21,1%, до 378 тысяч тонн, при этом гарантированные запасы должны составлять 758,3 тысячи тонн.
https://ria.ru/20211115/ugol-1759156257.html
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в мире, украина, киев, владимир зеленский, служба безопасности украины
21:02 15.11.2021 (обновлено: 21:42 15.11.2021)
 
Зеленский пообещал не покупать уголь "у сепаратистов"

Зеленский пообещал не покупать уголь "у сепаратистов"

CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский во время совещания с депутатами партии "Слуга Народа" во Львовской области
Президент Украины Владимир Зеленский во время совещания с депутатами партии Слуга Народа во Львовской области - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины /
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КИЕВ, 15 ноя – РИА Новости. Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не покупает уголь на "непризнанных территориях", Киев не будет платить тем, кто не признает независимость страны.
Ранее в ЛНР заявили, что на заседании экономической подгруппы по Донбассу, состоявшемся на минувшей неделе, представители Киева обратились с просьбой обсудить вопрос коммерческих поставок электроэнергии и угля с неподконтрольной властям Украины части Донбасса. Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что власти республики готовы рассмотреть варианты сотрудничества с Киевом по коммерческим поставкам угля и электроэнергии. По словам Пасечника, Киев хотел по-тихому договориться о поставках угля и электроэнергии с территории, подконтрольной республикам Донбасса.
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"Мы не покупаем уголь у сепаратистов. Некоторые телеканалы под соусом разных аргументов это осуждают. Хотя, как по мне, осуждены должны быть те, кто покупал его у непризнанных территорий в прошлые годы. Мы же не платим и не будем платить тем, кто не признает нашу независимость", - сказал Зеленский в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале в понедельник.
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что нехватки угля в стране не будет, ожидаются семь кораблей, которые придут в ближайшее время.
"Государство успешно преодолевает вызов по нехватке угля. Нехватки не будет. Кроме нашего украинского угля, будет семь кораблей Panamax, которые уже направляются и прибудут в украинские порты в ближайшее время. Уголь, который мы доставляем по морю, полностью закрывают потребность энергетической сферы до конца этого года", - сказал Зеленский в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале в понедельник.
По его словам, в случае необходимости страна продолжит закупать уголь, чтобы закрыть потребность в топливе до конца отопительного сезона.
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Минэнерго Украины сообщало, что запасы угля на украинских ТЭС за неделю сократились на 21,1%, до 378 тысяч тонн, при этом гарантированные запасы должны составлять 758,3 тысячи тонн.
 
В миреУкраинаКиевВладимир ЗеленскийСлужба безопасности Украины
 
 
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