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Школы Рязанской области получили 39 новых автобусов

Школы Рязанской области получили 39 новых автобусов - РИА Новости, 15.11.2021

Школы Рязанской области получили 39 новых автобусов

Учебные заведения Рязанской области получили 39 новых школьных автобусов, сообщает в понедельник облправительство. РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T19:22

2021-11-15T19:22

2021-11-15T19:22

рязанская область

общество

касимов

группа газ

глонасс (система навигации)

николай любимов

россия

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РЯЗАНЬ, 15 ноя - РИА Новости. Учебные заведения Рязанской области получили 39 новых школьных автобусов, сообщает в понедельник облправительство.Ключи от новых школьных автобусов, приобретенных на средства федерального бюджета, вручил 15 ноября губернатор Николай Любимов."Тридцать девять новых школьных автобусов направляются в учебные заведения Рязанской области. Я благодарен президенту, правительству РФ, решением которых автопарк наших образовательных учреждений постоянно обновляется, пополняется. Срок эксплуатации такой техники не должен превышать 10 лет, и замена старых машин на новые необходима ежегодно. Благодаря федеральной поддержке, эта работа проводится на системной основе, потому что безопасность детей – это наша самая главная забота", – сказал Любимов.Он отметил, что все школьные автобусы, поступающие в регион, соответствуют требованиям ГОСТ, оснащены системой ГЛОНАСС и тахографами.Николай Любимов поблагодарил министерство образования и молодежной политики Рязанской области, другие профильные ведомства за оперативную работу, которая позволила как можно быстрее направить автобусы в муниципальные образования региона. Техника будет использоваться для перевозки школьников в Кадомском, Милославском, Пронском, Путятинском, Сараевском, Сапожковском, Ухоловском, Шацком, Шиловском, Александро-Невском, Ермишинском, Захаровском, Касимовском, Клепиковском, Кораблинском, Михайловском, Пителинском, Рыбновском, Ряжском, Рязанском, Сасовском, Скопинском, Спасском, Старожиловском и Чучковском районах, городах Касимове, Скопине, Сасове и Рязани.Закуплено 24 новых автобуса марки ПАЗ, рассчитанные на 22 пассажира, 7 машин ПАЗ – на 29 человек и 8 автобусов ГАЗ – на 15.Власти области отмечают, что парк школьных автобусов в регионе пополняется ежегодно за счет средств областного и федерального бюджетов. Новый транспорт заменяет устаревшую технику, а также используется на новых маршрутах. В текущем учебном году учеников в Рязанской области по 431 маршруту возят 329 единиц школьных автобусов.

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касимов

россия

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общество, касимов, группа газ, глонасс (система навигации), николай любимов, россия