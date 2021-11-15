https://ria.ru/20211115/tsifrovizatsiya-1759054308.html

Минцифры запустило программу поддержки цифровизации МСБ

Минцифры запустило программу поддержки цифровизации МСБ - РИА Новости, 15.11.2021

Минцифры запустило программу поддержки цифровизации МСБ

Минцифры РФ в рамках федерального проекта "Цифровые технологии" запустило программу поддержки цифровизации малого и среднего бизнеса, в рамках которой компании... РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T09:17

2021-11-15T09:17

2021-11-15T09:18

экономика

технологии

федеральная налоговая служба (фнс россии)

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

россия

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Минцифры РФ в рамках федерального проекта "Цифровые технологии" запустило программу поддержки цифровизации малого и среднего бизнеса, в рамках которой компании смогут приобретать российский софт вдвое дешевле, сообщила пресс-служба Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ)."Минцифры России запустило программу поддержки цифровизации малого и среднего бизнеса в рамках федерального проекта "Цифровые технологии" национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации". Оператор - Российский фонд развития информационных технологий. Компании смогут приобретать программное обеспечение российских производителей за полцены", - говорится в сообщении.Фонд отмечает, что льготные условия реализованы за счет компенсации 50% стоимости лицензии производителям программного обеспечения из федерального бюджета, и на данный момент для малых и средних предпринимателей (МСП) доступно более 50 программных продуктов по льготной цене. При этом список ПО постоянно пополняется, и новые правообладатели могут подать заявку на участие в программе."Новая мера поддержки направлена на повышение эффективности малых и средних компаний в результате цифровизации, внедрения отечественных облачных решений. Идея простая: востребованные программные продукты доступны для представителей малого и среднего бизнеса в два раза дешевле (разница в цене компенсируется министерством разработчику за счет бюджета)", - приводятся в сообщении слова замглавы Минцифры Максима Паршина.Чиновник также уточнил, что сам предприниматель не должен дополнительно заполнять какие-либо формы, единственное условие - находиться в реестре МСП, который ведет Федеральная налоговая служба (ФНС) России."Всего мы сможем предложить компаниям не менее 400 тысяч лицензий на облачное ПО по сниженной стоимости. Это не только стимулирует компании к переходу на отечественные ИТ-продукты, но и благодаря цифровой трансформации расширит и масштабирует их бизнес", - в свою очередь сказал гендиректор РФРИТ Александр Павлов, слова которого также приводятся в сообщении.

https://ria.ru/20211027/tsifrovizatsiya-1756432995.html

https://ria.ru/20211019/tsifrovizatsiya-1755150993.html

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, технологии, федеральная налоговая служба (фнс россии), министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), россия