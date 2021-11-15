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Минцифры запустило программу поддержки цифровизации МСБ
Минцифры запустило программу поддержки цифровизации МСБ - РИА Новости, 15.11.2021
Минцифры запустило программу поддержки цифровизации МСБ
Минцифры РФ в рамках федерального проекта "Цифровые технологии" запустило программу поддержки цифровизации малого и среднего бизнеса, в рамках которой компании... РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T09:17
2021-11-15T09:18
экономика
технологии
федеральная налоговая служба (фнс россии)
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
россия
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Минцифры РФ в рамках федерального проекта "Цифровые технологии" запустило программу поддержки цифровизации малого и среднего бизнеса, в рамках которой компании смогут приобретать российский софт вдвое дешевле, сообщила пресс-служба Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ)."Минцифры России запустило программу поддержки цифровизации малого и среднего бизнеса в рамках федерального проекта "Цифровые технологии" национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации". Оператор - Российский фонд развития информационных технологий. Компании смогут приобретать программное обеспечение российских производителей за полцены", - говорится в сообщении.Фонд отмечает, что льготные условия реализованы за счет компенсации 50% стоимости лицензии производителям программного обеспечения из федерального бюджета, и на данный момент для малых и средних предпринимателей (МСП) доступно более 50 программных продуктов по льготной цене. При этом список ПО постоянно пополняется, и новые правообладатели могут подать заявку на участие в программе."Новая мера поддержки направлена на повышение эффективности малых и средних компаний в результате цифровизации, внедрения отечественных облачных решений. Идея простая: востребованные программные продукты доступны для представителей малого и среднего бизнеса в два раза дешевле (разница в цене компенсируется министерством разработчику за счет бюджета)", - приводятся в сообщении слова замглавы Минцифры Максима Паршина.Чиновник также уточнил, что сам предприниматель не должен дополнительно заполнять какие-либо формы, единственное условие - находиться в реестре МСП, который ведет Федеральная налоговая служба (ФНС) России."Всего мы сможем предложить компаниям не менее 400 тысяч лицензий на облачное ПО по сниженной стоимости. Это не только стимулирует компании к переходу на отечественные ИТ-продукты, но и благодаря цифровой трансформации расширит и масштабирует их бизнес", - в свою очередь сказал гендиректор РФРИТ Александр Павлов, слова которого также приводятся в сообщении.
https://ria.ru/20211027/tsifrovizatsiya-1756432995.html
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экономика, технологии, федеральная налоговая служба (фнс россии), министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), россия
09:17 15.11.2021 (обновлено: 09:18 15.11.2021)
 
Минцифры запустило программу поддержки цифровизации МСБ

Минцифры запустило программу поддержки цифровизации малого и среднего бизнеса

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2020.ru / Перейти в фотобанкЗаместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максим Паршин на 6-й встрече министров связи стран БРИКС
Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максим Паршин на 6-й встрече министров связи стран БРИКС - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2020.ru
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Минцифры РФ в рамках федерального проекта "Цифровые технологии" запустило программу поддержки цифровизации малого и среднего бизнеса, в рамках которой компании смогут приобретать российский софт вдвое дешевле, сообщила пресс-служба Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ).
"Минцифры России запустило программу поддержки цифровизации малого и среднего бизнеса в рамках федерального проекта "Цифровые технологии" национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации". Оператор - Российский фонд развития информационных технологий. Компании смогут приобретать программное обеспечение российских производителей за полцены", - говорится в сообщении.
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Фонд отмечает, что льготные условия реализованы за счет компенсации 50% стоимости лицензии производителям программного обеспечения из федерального бюджета, и на данный момент для малых и средних предпринимателей (МСП) доступно более 50 программных продуктов по льготной цене. При этом список ПО постоянно пополняется, и новые правообладатели могут подать заявку на участие в программе.
"Новая мера поддержки направлена на повышение эффективности малых и средних компаний в результате цифровизации, внедрения отечественных облачных решений. Идея простая: востребованные программные продукты доступны для представителей малого и среднего бизнеса в два раза дешевле (разница в цене компенсируется министерством разработчику за счет бюджета)", - приводятся в сообщении слова замглавы Минцифры Максима Паршина.
Чиновник также уточнил, что сам предприниматель не должен дополнительно заполнять какие-либо формы, единственное условие - находиться в реестре МСП, который ведет Федеральная налоговая служба (ФНС) России.
"Всего мы сможем предложить компаниям не менее 400 тысяч лицензий на облачное ПО по сниженной стоимости. Это не только стимулирует компании к переходу на отечественные ИТ-продукты, но и благодаря цифровой трансформации расширит и масштабирует их бизнес", - в свою очередь сказал гендиректор РФРИТ Александр Павлов, слова которого также приводятся в сообщении.
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ЭкономикаТехнологииФедеральная налоговая служба (ФНС России)Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)Россия
 
 
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