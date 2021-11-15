https://ria.ru/20211115/trafik-1759192084.html

Мобильный трафик у абонентов билайна в метро Москвы вырос за год в 7 раз

Мобильный трафик у абонентов билайна в метро Москвы вырос за год в 7 раз - РИА Новости, 15.11.2021

Мобильный трафик у абонентов билайна в метро Москвы вырос за год в 7 раз

Трафик мобильного интернета абонентов билайн в московском метро в 2021 году вырос почти в семь раз по сравнению с предыдущим годом, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T19:51

2021-11-15T19:51

2021-11-15T19:51

новости компаний - экономика

билайн

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МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Трафик мобильного интернета абонентов билайн в московском метро в 2021 году вырос почти в семь раз по сравнению с предыдущим годом, сообщает пресс-служба компании "Вымпелком" (торговая марка билайн) с ссылкой на данные исследовательского сервиса "билайн.аналитика".В свою очередь, в метро Санкт-Петербурга трафик за год вырос почти в 12 раз.На первом месте по трафику среди сервисов, которыми пользуются абоненты билайн в московском метро, стоит веб серфинг. За ним следуют стриминг-сервисы и Youtube, а также TikTok, Instagram, VK и Facebook. По частоте использования лидируют мессенджеры Telegram и WhatsApp, на третьем месте расположился Instagram, на четвертом и пятом - Youtube и TikTok.В Санкт-Петербурге среди пассажиров метро по трафику также лидирует веб браузинг. На втором месте стриминговые платформы, третье место за Youtube, Youtube music и Youtube kids. На четвертом месте - VK, на пятом - TikTok. Далее следуют приложения Яндекса, Instagram и Facebook. По частоте использования первое место также у веб браузинга, на втором месте Instagram, на третьем – Youtube, четвертое место у приложений Яндекса и Facebook, а на пятом месте - мессенджеры Telegram и WhatsApp.

https://ria.ru/20211027/lider-1756578612.html

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