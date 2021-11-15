Мобильный трафик у абонентов билайна в метро Москвы вырос за год в 7 раз
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкМолодой человек в защитной маске на платформе метро "Жулебино" Московского метрополитена
МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Трафик мобильного интернета абонентов билайн в московском метро в 2021 году вырос почти в семь раз по сравнению с предыдущим годом, сообщает пресс-служба компании "Вымпелком" (торговая марка билайн) с ссылкой на данные исследовательского сервиса "билайн.аналитика".
"За последний год трафик мобильного интернета в московском метро вырос почти в семь раз, а если смотреть статистику за два года, то рост 19-кратный. Добиться таких результатов удалось за счет увеличения инфраструктуры в метро в 3,5 раза и строительству более 1000 новых базовых станций. Новые технологические решения, созданные в партнерстве с компанией Huawei, и грамотное распределение частотного ресурса позволили сделать покрытие в метро непрерывным. Что касается голосового трафика, то с октября 2019 года он снизился в два раза", - говорится в сообщении.
В свою очередь, в метро Санкт-Петербурга трафик за год вырос почти в 12 раз.
"Это объясняется строительством сети 4G в тоннелях петербургской подземки, которое велось в этом году. За два последних года трафик мобильного интернета вырос в метро Петербурга в 14 раз. Голосовой трафик в текущем году также вырос, однако не так существенно – в 5 раз", - пояснили в компании.
На первом месте по трафику среди сервисов, которыми пользуются абоненты билайн в московском метро, стоит веб серфинг. За ним следуют стриминг-сервисы и Youtube, а также TikTok, Instagram, VK и Facebook. По частоте использования лидируют мессенджеры Telegram и WhatsApp, на третьем месте расположился Instagram, на четвертом и пятом - Youtube и TikTok.
В Санкт-Петербурге среди пассажиров метро по трафику также лидирует веб браузинг. На втором месте стриминговые платформы, третье место за Youtube, Youtube music и Youtube kids. На четвертом месте - VK, на пятом - TikTok. Далее следуют приложения Яндекса, Instagram и Facebook. По частоте использования первое место также у веб браузинга, на втором месте Instagram, на третьем – Youtube, четвертое место у приложений Яндекса и Facebook, а на пятом месте - мессенджеры Telegram и WhatsApp.
27 октября, 21:00Билайн лидирует по качеству связи в метро Петербурга