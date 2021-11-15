Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211115/trafik-1759192084.html
Мобильный трафик у абонентов билайна в метро Москвы вырос за год в 7 раз
Мобильный трафик у абонентов билайна в метро Москвы вырос за год в 7 раз - РИА Новости, 15.11.2021
Мобильный трафик у абонентов билайна в метро Москвы вырос за год в 7 раз
Трафик мобильного интернета абонентов билайн в московском метро в 2021 году вырос почти в семь раз по сравнению с предыдущим годом, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T19:51
2021-11-15T19:51
новости компаний - экономика
билайн
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0f/1589323630_0:0:3133:1763_1920x0_80_0_0_074b213ccc9e217d2015c0c460eac98f.jpg
МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Трафик мобильного интернета абонентов билайн в московском метро в 2021 году вырос почти в семь раз по сравнению с предыдущим годом, сообщает пресс-служба компании "Вымпелком" (торговая марка билайн) с ссылкой на данные исследовательского сервиса "билайн.аналитика".В свою очередь, в метро Санкт-Петербурга трафик за год вырос почти в 12 раз.На первом месте по трафику среди сервисов, которыми пользуются абоненты билайн в московском метро, стоит веб серфинг. За ним следуют стриминг-сервисы и Youtube, а также TikTok, Instagram, VK и Facebook. По частоте использования лидируют мессенджеры Telegram и WhatsApp, на третьем месте расположился Instagram, на четвертом и пятом - Youtube и TikTok.В Санкт-Петербурге среди пассажиров метро по трафику также лидирует веб браузинг. На втором месте стриминговые платформы, третье место за Youtube, Youtube music и Youtube kids. На четвертом месте - VK, на пятом - TikTok. Далее следуют приложения Яндекса, Instagram и Facebook. По частоте использования первое место также у веб браузинга, на втором месте Instagram, на третьем – Youtube, четвертое место у приложений Яндекса и Facebook, а на пятом месте - мессенджеры Telegram и WhatsApp.
https://ria.ru/20211027/lider-1756578612.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0f/1589323630_75:0:2804:2047_1920x0_80_0_0_3b04fd6db25990e3ed5ea26bcd9cd767.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости компаний - экономика, билайн
19:51 15.11.2021
 

Мобильный трафик у абонентов билайна в метро Москвы вырос за год в 7 раз

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкМолодой человек в защитной маске на платформе метро "Жулебино" Московского метрополитена
Молодой человек в защитной маске на платформе метро Жулебино Московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Трафик мобильного интернета абонентов билайн в московском метро в 2021 году вырос почти в семь раз по сравнению с предыдущим годом, сообщает пресс-служба компании "Вымпелком" (торговая марка билайн) с ссылкой на данные исследовательского сервиса "билайн.аналитика".
"За последний год трафик мобильного интернета в московском метро вырос почти в семь раз, а если смотреть статистику за два года, то рост 19-кратный. Добиться таких результатов удалось за счет увеличения инфраструктуры в метро в 3,5 раза и строительству более 1000 новых базовых станций. Новые технологические решения, созданные в партнерстве с компанией Huawei, и грамотное распределение частотного ресурса позволили сделать покрытие в метро непрерывным. Что касается голосового трафика, то с октября 2019 года он снизился в два раза", - говорится в сообщении.
В свою очередь, в метро Санкт-Петербурга трафик за год вырос почти в 12 раз.
"Это объясняется строительством сети 4G в тоннелях петербургской подземки, которое велось в этом году. За два последних года трафик мобильного интернета вырос в метро Петербурга в 14 раз. Голосовой трафик в текущем году также вырос, однако не так существенно – в 5 раз", - пояснили в компании.
На первом месте по трафику среди сервисов, которыми пользуются абоненты билайн в московском метро, стоит веб серфинг. За ним следуют стриминг-сервисы и Youtube, а также TikTok, Instagram, VK и Facebook. По частоте использования лидируют мессенджеры Telegram и WhatsApp, на третьем месте расположился Instagram, на четвертом и пятом - Youtube и TikTok.
В Санкт-Петербурге среди пассажиров метро по трафику также лидирует веб браузинг. На втором месте стриминговые платформы, третье место за Youtube, Youtube music и Youtube kids. На четвертом месте - VK, на пятом - TikTok. Далее следуют приложения Яндекса, Instagram и Facebook. По частоте использования первое место также у веб браузинга, на втором месте Instagram, на третьем – Youtube, четвертое место у приложений Яндекса и Facebook, а на пятом месте - мессенджеры Telegram и WhatsApp.
Логотип Билайн
27 октября, 21:00
Билайн лидирует по качеству связи в метро Петербурга
 
Новости компаний - ЭкономикаБилайн
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:25СМИ: в сертификаты о вакцинации хотят добавить фотографии их владельцев
04:19Си Цзиньпин призвал США выполнять международные обязательства
04:15Россиянам рассказали, когда чаще всего утекают их персональные данные
04:00Рынок элитной аренды в России пошел на спад
03:54На Камчатке дали три года виновникам ДТП с двумя рейсовыми автобусами
03:50В России впервые применили авиаракеты с вертолетного дрона
03:45Диетолог рассказала, кому опасно есть яблоки
03:44У Саакашвили началась кровавая рвота, заявила омбудсмен Украины
03:36Счетная палата оценила потраченные на повышение зарплат врачам средства
03:21На Камчатке умер еще один пострадавший в ДТП с бензовозом
03:15IT-специалист рассказал, что будет, если заморозить смартфон
03:00Юристы рассказали, когда из-за долгов могут арестовать квартиру
02:57На Украине допустили отмену безвиза с ЕС из-за "действий" России
02:55Россия на испытаниях сбила советский спутник, заявили американские военные
02:52На Украине раскрыли план спровоцировать Россию на агрессию с помощью НАТО
02:50В НАСА заявили о "последствиях" испытаний России в космосе
02:35В Приморье отца и сына осудили за нападение на полицейского в баре
02:35Врач назвала способ восполнить дефицит витамина D без лекарств
02:19"Загнал в угол": на Украине рассказали, как Путин унизил Зеленского
02:15Аналитик рассказал, когда и почему доллар будет стоить дороже евро
Лента новостейМолния
СМИ: в сертификаты о вакцинации хотят добавить фотографии их владельцевСи Цзиньпин призвал США выполнять международные обязательстваРоссиянам рассказали, когда чаще всего утекают их персональные данныеРынок элитной аренды в России пошел на спадНа Камчатке дали три года виновникам ДТП с двумя рейсовыми автобусамиВ России впервые применили авиаракеты с вертолетного дронаДиетолог рассказала, кому опасно есть яблокиУ Саакашвили началась кровавая рвота, заявила омбудсмен УкраиныСчетная палата оценила потраченные на повышение зарплат врачам средстваНа Камчатке умер еще один пострадавший в ДТП с бензовозомIT-специалист рассказал, что будет, если заморозить смартфонЮристы рассказали, когда из-за долгов могут арестовать квартируНа Украине допустили отмену безвиза с ЕС из-за "действий" РоссииРоссия на испытаниях сбила советский спутник, заявили американские военныеНа Украине раскрыли план спровоцировать Россию на агрессию с помощью НАТОВ НАСА заявили о "последствиях" испытаний России в космосеВ Приморье отца и сына осудили за нападение на полицейского в бареВрач назвала способ восполнить дефицит витамина D без лекарств"Загнал в угол": на Украине рассказали, как Путин унизил ЗеленскогоАналитик рассказал, когда и почему доллар будет стоить дороже евро