Киевлянам предрекли масштабные отключения света
Украинский эксперт Кинах спрогнозировал веерные отключения света по всей стране
© AP Photo / Emilio MorenattiЛюди на улице Киева. Архивное фото
© AP Photo / Emilio Morenatti
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Украинцев ждут веерные отключения света, которые затронут не только регионы, но и Киев. С таким предупреждением выступил в эфире "4 канала" глава Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолий Кинах.
"Сейчас мы видим уже, что у нас, к сожалению, будут веерные отключения. Начиная с нашей столицы", - утверждает эксперт.
Веерные отключения, подчеркнул Кинах, должны быть жестко контролируемым процессом, поскольку они могут затронуть роддома, хирургические и "коронавирусные" отделения, где люди подключены к искусственной вентиляции легких.
В этой связи, уверен эксперт, необходимо "каждому, на каждой территории, под руководством правительственных структур, специалистов отрабатывать этот очень четкий график прохождения отопительного сезона".
Ранее экс-министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель предрек веерные отключения электроэнергии в стране в ближайшее время. По его словам, заявления нынешнего руководства страны о закупках топлива значительно расходятся с реальностью.
Мэр Киева Виталий Кличко также предупреждал о веерных отключениях электроэнергии в украинской столице, чего, по его словам, не было уже 20 лет. Он также предупредил, что энергетический кризис может привести, в частности, к подорожанию продуктов.
На Украине этой осенью образовался дефицит энергоресурсов, необходимых в том числе для производства электроэнергии. Сложившаяся ситуация связана, в частности, с резким ростом стоимости газа, а также нехваткой угля.
Ранее стало известно, что Минэнерго Украины разрабатывает план по предотвращению кризиса в энергетике. Премьер-министр Денис Шмыгаль, в свою очередь, опроверг данные о подготовке правительством плана веерных отключений.