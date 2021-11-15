https://ria.ru/20211115/temnota-1759042644.html

Киевлянам придется сидеть при свечах

Киевлянам предрекли масштабные отключения света - РИА Новости, 15.11.2021

Киевлянам придется сидеть при свечах

Украинцев ждут веерные отключения света, которые затронут не только регионы, но и Киев. С таким предупреждением выступил в эфире "4 канала" глава Украинского... РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T02:00

2021-11-15T02:00

2021-11-15T02:00

в мире

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алексей оржель

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Украинцев ждут веерные отключения света, которые затронут не только регионы, но и Киев. С таким предупреждением выступил в эфире "4 канала" глава Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолий Кинах.Веерные отключения, подчеркнул Кинах, должны быть жестко контролируемым процессом, поскольку они могут затронуть роддома, хирургические и "коронавирусные" отделения, где люди подключены к искусственной вентиляции легких.В этой связи, уверен эксперт, необходимо "каждому, на каждой территории, под руководством правительственных структур, специалистов отрабатывать этот очень четкий график прохождения отопительного сезона".Ранее экс-министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель предрек веерные отключения электроэнергии в стране в ближайшее время. По его словам, заявления нынешнего руководства страны о закупках топлива значительно расходятся с реальностью.Мэр Киева Виталий Кличко также предупреждал о веерных отключениях электроэнергии в украинской столице, чего, по его словам, не было уже 20 лет. Он также предупредил, что энергетический кризис может привести, в частности, к подорожанию продуктов.На Украине этой осенью образовался дефицит энергоресурсов, необходимых в том числе для производства электроэнергии. Сложившаяся ситуация связана, в частности, с резким ростом стоимости газа, а также нехваткой угля.Ранее стало известно, что Минэнерго Украины разрабатывает план по предотвращению кризиса в энергетике. Премьер-министр Денис Шмыгаль, в свою очередь, опроверг данные о подготовке правительством плана веерных отключений.

https://ria.ru/20211114/ugol-1758960003.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, украина, киев, виталий кличко, анатолий кинах, жкх, ситуация на украине, алексей оржель