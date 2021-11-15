https://ria.ru/20211115/sochi-1759070101.html

Власти Сочи рассказали, сколько туристов ожидают на Новый год

Власти Сочи рассказали, сколько туристов ожидают на Новый год - РИА Новости, 15.11.2021

Власти Сочи рассказали, сколько туристов ожидают на Новый год

Около четверти миллиона отдыхающих планируют провести январские праздники в Сочи, сообщает пресс-служба администрации курорта. РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T11:28

2021-11-15T11:28

2021-11-15T11:28

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СОЧИ, 15 ноя — РИА Новости. Около четверти миллиона отдыхающих планируют провести январские праздники в Сочи, сообщает пресс-служба администрации курорта."Во время новогодних каникул ожидаем, что наш город посетят не менее 250 тысяч туристов", — цитируются слова замглавы мэра Сочи Инны Петуховой.Сейчас на канатных дорогах уже ведутся профилактические работы. Ранее администрация города также сообщала, что кабинки, курсирующие в Красной Поляне, будут обрабатываться санитарным средством каждые три часа без остановки движения, а очереди, состоящие из туристов, поручат распределять волонтерам.

https://ria.ru/20211108/ponkratov-1757394151.html

сочи

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