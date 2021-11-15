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Туризм
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Власти Сочи рассказали, сколько туристов ожидают на Новый год
Власти Сочи рассказали, сколько туристов ожидают на Новый год - РИА Новости, 15.11.2021
Власти Сочи рассказали, сколько туристов ожидают на Новый год
Около четверти миллиона отдыхающих планируют провести январские праздники в Сочи, сообщает пресс-служба администрации курорта. РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T11:28
2021-11-15T11:28
туризм
сочи
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туризм
роза хутор
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СОЧИ, 15 ноя — РИА Новости. Около четверти миллиона отдыхающих планируют провести январские праздники в Сочи, сообщает пресс-служба администрации курорта."Во время новогодних каникул ожидаем, что наш город посетят не менее 250 тысяч туристов", — цитируются слова замглавы мэра Сочи Инны Петуховой.Сейчас на канатных дорогах уже ведутся профилактические работы. Ранее администрация города также сообщала, что кабинки, курсирующие в Красной Поляне, будут обрабатываться санитарным средством каждые три часа без остановки движения, а очереди, состоящие из туристов, поручат распределять волонтерам.
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сочи, новый год, новости - туризм, туризм, роза хутор, красная поляна
11:28 15.11.2021
 
Власти Сочи рассказали, сколько туристов ожидают на Новый год

Власти курорта планируют принять порядка 250 тысяч туристов в новогодние праздники

© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкОтдыхающие выходят из кабинки канатной дороги на горнолыжном склоне во время открытия сезона на горном курорте "Горки Город" на территории Красной Поляны
Отдыхающие выходят из кабинки канатной дороги на горнолыжном склоне во время открытия сезона на горном курорте Горки Город на территории Красной Поляны - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
© РИА Новости / Артур Лебедев
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СОЧИ, 15 ноя — РИА Новости. Около четверти миллиона отдыхающих планируют провести январские праздники в Сочи, сообщает пресс-служба администрации курорта.
"Во время новогодних каникул ожидаем, что наш город посетят не менее 250 тысяч туристов", — цитируются слова замглавы мэра Сочи Инны Петуховой.
Сейчас на канатных дорогах уже ведутся профилактические работы. Ранее администрация города также сообщала, что кабинки, курсирующие в Красной Поляне, будут обрабатываться санитарным средством каждые три часа без остановки движения, а очереди, состоящие из туристов, поручат распределять волонтерам.
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