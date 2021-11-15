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Власти Сочи рассказали, сколько туристов ожидают на Новый год
Власти Сочи рассказали, сколько туристов ожидают на Новый год - РИА Новости, 15.11.2021
Власти Сочи рассказали, сколько туристов ожидают на Новый год
Около четверти миллиона отдыхающих планируют провести январские праздники в Сочи, сообщает пресс-служба администрации курорта. РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T11:28
2021-11-15T11:28
2021-11-15T11:28
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СОЧИ, 15 ноя — РИА Новости. Около четверти миллиона отдыхающих планируют провести январские праздники в Сочи, сообщает пресс-служба администрации курорта."Во время новогодних каникул ожидаем, что наш город посетят не менее 250 тысяч туристов", — цитируются слова замглавы мэра Сочи Инны Петуховой.Сейчас на канатных дорогах уже ведутся профилактические работы. Ранее администрация города также сообщала, что кабинки, курсирующие в Красной Поляне, будут обрабатываться санитарным средством каждые три часа без остановки движения, а очереди, состоящие из туристов, поручат распределять волонтерам.
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сочи, новый год, новости - туризм, туризм, роза хутор, красная поляна
Власти Сочи рассказали, сколько туристов ожидают на Новый год
Власти курорта планируют принять порядка 250 тысяч туристов в новогодние праздники
СОЧИ, 15 ноя — РИА Новости. Около четверти миллиона отдыхающих планируют провести январские праздники в Сочи, сообщает пресс-служба администрации курорта.
"Во время новогодних каникул ожидаем, что наш город посетят не менее 250 тысяч туристов", — цитируются слова замглавы мэра Сочи Инны Петуховой.
Сейчас на канатных дорогах уже ведутся профилактические работы. Ранее администрация города также сообщала, что кабинки, курсирующие в Красной Поляне, будут обрабатываться санитарным средством каждые три часа без остановки движения, а очереди, состоящие из туристов, поручат распределять волонтерам.