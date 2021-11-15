https://ria.ru/20211115/sever-1759147368.html

Сенатор прокомментировал отмену указа о территориях Крайнего Севера

Сенатор прокомментировал отмену указа о территориях Крайнего Севера - РИА Новости, 15.11.2021

Сенатор прокомментировал отмену указа о территориях Крайнего Севера

Указ президента об отмене действия указа от 1993 года об отнесении отдельных территорий к районам Крайнего Севера ничего не поменяет в жизни регионов, это... РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T16:19

2021-11-15T16:19

2021-11-15T18:56

владимир путин

совет федерации рф

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0a/1758403817_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_7ee44020f07a283650c8b16c3ec20100.jpg

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Указ президента об отмене действия указа от 1993 года об отнесении отдельных территорий к районам Крайнего Севера ничего не поменяет в жизни регионов, это техническое решение, заявил РИА Новости член комитета Совета Федерации по федеративному устройству и региональной политике Анатолий Широков.Ранее стало известно, что президент РФ Владимир Путин отменяет с 1 января 2022 года действие указа от 1993 года об отнесении отдельных территорий Карелии к районам Крайнего Севера. Позже пресс-служба главы Бурятии сообщила, что перечень территорий, попадающих в категорию "районы Крайнего Севера", будет утвержден постановлением правительства до конца текущего года."Это по сути технического решение, призванное актуализировать существующие документы. Для регионов Крайнего Севера, их жителей ничего не изменится", - заявил Широков.

https://ria.ru/20211115/sever-1759127237.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин, совет федерации рф, россия