https://ria.ru/20211115/sever-1759147368.html
Сенатор прокомментировал отмену указа о территориях Крайнего Севера
Сенатор прокомментировал отмену указа о территориях Крайнего Севера - РИА Новости, 15.11.2021
Сенатор прокомментировал отмену указа о территориях Крайнего Севера
Указ президента об отмене действия указа от 1993 года об отнесении отдельных территорий к районам Крайнего Севера ничего не поменяет в жизни регионов, это... РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T16:19
2021-11-15T16:19
2021-11-15T18:56
владимир путин
совет федерации рф
россия
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Указ президента об отмене действия указа от 1993 года об отнесении отдельных территорий к районам Крайнего Севера ничего не поменяет в жизни регионов, это техническое решение, заявил РИА Новости член комитета Совета Федерации по федеративному устройству и региональной политике Анатолий Широков.Ранее стало известно, что президент РФ Владимир Путин отменяет с 1 января 2022 года действие указа от 1993 года об отнесении отдельных территорий Карелии к районам Крайнего Севера. Позже пресс-служба главы Бурятии сообщила, что перечень территорий, попадающих в категорию "районы Крайнего Севера", будет утвержден постановлением правительства до конца текущего года."Это по сути технического решение, призванное актуализировать существующие документы. Для регионов Крайнего Севера, их жителей ничего не изменится", - заявил Широков.
https://ria.ru/20211115/sever-1759127237.html
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владимир путин, совет федерации рф, россия
16:19 15.11.2021 (обновлено: 18:56 15.11.2021)
Сенатор прокомментировал отмену указа о территориях Крайнего Севера
Сенатор Широков: отмена указа о Крайнем Севере ничего не поменяет в жизни регионов