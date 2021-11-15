https://ria.ru/20211115/sedokova-1759127687.html

Имитация счастливой жизни: Седокова поделилась болью в соцсетях

Имитация счастливой жизни: Седокова поделилась болью в соцсетях - РИА Новости, 15.11.2021

Имитация счастливой жизни: Седокова поделилась болью в соцсетях

Анна Седокова рассказала о личной утрате, подробностями которой пока не готова делиться с поклонниками. Она разместила в Instagram фотографию с зажженной... РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T15:14

2021-11-15T15:14

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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Анна Седокова рассказала о личной утрате, подробностями которой пока не готова делиться с поклонниками. Она разместила в Instagram фотографию с зажженной свечой.Также она разместила стихотворение собственного сочинения, посвященное жизненным утратам. Поклонники в ответ на пост стали делиться собственными переживаниями.Некоторые пользователи решили, что негативные мысли могли быть связаны с возлюбленным певицы – Янисом Тиммой. Он также поделился печалью – на черном фоне написал фразу: "Я до сих пор не могу в это поверить".Ранее Седокова намекала, что ее мужу почти год не платили зарплату.

https://ria.ru/20210522/sedokova-1733324341.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

знаменитости, шоу-бизнес, янис тимма, анна седокова