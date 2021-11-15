Имитация счастливой жизни: Седокова поделилась болью в соцсетях
Седокова поделилась в соцсетях переживаниями о личной утрате
© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкПевица Анна Седокова перед началом XIV ежегодной национальной телевизионной премии в области популярной музыки "МУЗ-ТВ 2016. Энергия будущего" в Москве
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Анна Седокова рассказала о личной утрате, подробностями которой пока не готова делиться с поклонниками. Она разместила в Instagram фотографию с зажженной свечой.
"Очень сложно сейчас. И пока я не готова об этом говорить. Расскажу может позднее. Не спрашивайте, пожалуйста. Но нужно жить дальше. Нужно как-то взять себя в руки. Поэтому я постараюсь далее имитировать иллюзии счастливой жизни. Потому что, если не буду, совсем загнусь", – написала Анна.
Также она разместила стихотворение собственного сочинения, посвященное жизненным утратам. Поклонники в ответ на пост стали делиться собственными переживаниями.
Некоторые пользователи решили, что негативные мысли могли быть связаны с возлюбленным певицы – Янисом Тиммой. Он также поделился печалью – на черном фоне написал фразу: "Я до сих пор не могу в это поверить".
Ранее Седокова намекала, что ее мужу почти год не платили зарплату.