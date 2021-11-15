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Столтенберг призвал Россию к "прозрачности"
Столтенберг призвал Россию к "прозрачности" - РИА Новости, 15.11.2021
Столтенберг призвал Россию к "прозрачности"
НАТО "на фоне ситуации у границ с Украиной" призывает Россию к прозрачности, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг по итогам переговоров в Брюсселе с главой... РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T13:58
2021-11-15T14:06
нато
россия
в мире
украина
йенс столтенберг
дмитрий кулеба
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БРЮССЕЛЬ, 15 ноя – РИА Новости. НАТО "на фоне ситуации у границ с Украиной" призывает Россию к прозрачности, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг по итогам переговоров в Брюсселе с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой."Мы обсудили сосредоточение российских военных у границ с Украиной, альянс следит за ситуацией и на фоне этой ситуации призывает Россию к прозрачности", - сказал он.Президент России Владимир Путин ранее назвал алармистскими заявления о том, что РФ якобы готовит вторжение на Украину. По словам российского лидера, Москва также никогда не согласится с тем, что является стороной конфликта на Украине.В МИД РФ опровергли сообщения ряда западных СМИ о том, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
https://ria.ru/20211114/deystviya-1759035063.html
https://ria.ru/20211115/lukashenko-1759080710.html
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нато, россия, в мире, украина, йенс столтенберг, дмитрий кулеба
13:58 15.11.2021 (обновлено: 14:06 15.11.2021)
 
Столтенберг призвал Россию к "прозрачности"

Столтенберг призвал Россию к "прозрачности" из-за ситуации на границе с Украиной

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в Брюсселе
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
© РИА Новости / Стрингер
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БРЮССЕЛЬ, 15 ноя – РИА Новости. НАТО "на фоне ситуации у границ с Украиной" призывает Россию к прозрачности, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг по итогам переговоров в Брюсселе с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.
"Мы обсудили сосредоточение российских военных у границ с Украиной, альянс следит за ситуацией и на фоне этой ситуации призывает Россию к прозрачности", - сказал он.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 14.11.2021
14 ноября, 22:26
Лукашенко отвлекает внимание от действий России на Украине, заявил Блинкен
Президент России Владимир Путин ранее назвал алармистскими заявления о том, что РФ якобы готовит вторжение на Украину. По словам российского лидера, Москва также никогда не согласится с тем, что является стороной конфликта на Украине.
В МИД РФ опровергли сообщения ряда западных СМИ о том, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
Корабли НАТО в Черном море - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
Вчера, 11:41
Лукашенко обсудил с Путиным поведение США и НАТО в Черном море
 
НАТОРоссияВ миреУкраинаЙенс СтолтенбергДмитрий Кулеба
 
 
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