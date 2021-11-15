https://ria.ru/20211115/rossiya-1759115752.html

Столтенберг призвал Россию к "прозрачности"

Столтенберг призвал Россию к "прозрачности" - РИА Новости, 15.11.2021

Столтенберг призвал Россию к "прозрачности"

НАТО "на фоне ситуации у границ с Украиной" призывает Россию к прозрачности, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг по итогам переговоров в Брюсселе с главой... РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T13:58

2021-11-15T13:58

2021-11-15T14:06

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украина

йенс столтенберг

дмитрий кулеба

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БРЮССЕЛЬ, 15 ноя – РИА Новости. НАТО "на фоне ситуации у границ с Украиной" призывает Россию к прозрачности, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг по итогам переговоров в Брюсселе с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой."Мы обсудили сосредоточение российских военных у границ с Украиной, альянс следит за ситуацией и на фоне этой ситуации призывает Россию к прозрачности", - сказал он.Президент России Владимир Путин ранее назвал алармистскими заявления о том, что РФ якобы готовит вторжение на Украину. По словам российского лидера, Москва также никогда не согласится с тем, что является стороной конфликта на Украине.В МИД РФ опровергли сообщения ряда западных СМИ о том, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.

https://ria.ru/20211114/deystviya-1759035063.html

https://ria.ru/20211115/lukashenko-1759080710.html

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нато, россия, в мире, украина, йенс столтенберг, дмитрий кулеба