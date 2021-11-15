Хорошего резюме недостаточно: чем соискатель может привлечь работодателя
Сопроводительное письмо
Грамотное сопроводительное письмо привлекает особое внимание рекрутера к резюме и увеличивает шанс получить приглашение на собеседование.
Главная функция сопроводительного письма — вызвать интерес работодателя к резюме. Хорошее письмо помогает соискателям выделиться среди других кандидатов, особенно если на одну позицию много желающих с примерно одним уровнем знаний, схожими качествами и опытом работы. Такое письмо может сыграть решающую роль при поиске работы.
Сопроводительное письмо демонстрирует грамотность и умение формулировать мысли.
Девушка смотрит документы
Зачем нужно
В каких случаях писать “аннотацию” к резюме необходимо:
- 1Если работодатель указал , что он ожидает сопроводительного письма.
- 2Если это вакансия в иностранной компании.
- 3Если соискатель решил сменить сферу деятельности. Например, человек хочет попробовать себя в новой профессии и не имеет опыта работы. В таком случае в сопроводительном письме следует объяснить, чем его привлекает новая сфера и как кандидат видит себя на этой позиции.
- 4Если кандидат претендует на высокую должность.
Особенно полезно сопроводительное письмо начинающим специалистам без опыта. В этом случае необходимо показать свою высокую заинтересованность и потенциал.
Сопроводительное письмо должно показывать:
- —мотивацию соискателя;
- —релевантный опыт работы;
- —образование, навыки и личностные качества кандидата, необходимые для успешной работы;
- —конкурентные преимущества.
Важность сопроводительного письма
Это шанс показать, что человек полностью соответствует требования работодателя. Сопроводительное письмо объясняет специалистам по подбору персонала, какую пользу кандидат может принести компании в будущем и почему они должны выбрать именно его.
22 октября, 23:21Электронная трудовая книжка: плюсы и минусы перехода на "цифру"
Таким образом, возрастают шансы, что резюме не останется без внимания.
— Я всегда читаю сопроводительные письма. Это вежливость и хороший тон соискателя. В письме кандидат должен представиться и прокомментировать свое резюме: подчеркнуть свои сильные стороны и релевантный профессиональный опыт. Работать с резюме, если кандидат грамотно составил сопроводительное письмо, сотруднику кадрового агентства намного удобнее и быстрее. Кроме того, это и в интересах самих соискателей. В среднем рекрутер предварительно изучает резюме около тридцати секунд и может пропустить что-то важное. Поэтому в сопроводительном письме необходимо указать все ключевые качества для желаемой должности, — пояснила РИА Новости руководитель кадрового агентства "Great Offer" Юлия Сорокина.
Требования к сопроводительному письму
В нем нужно описать преимущества кандидата, объяснить, что получит компания, если возьмет именно этого человека.
22 сентября 2020, 02:00Сказано в эфиреНазвано идеальное время для просьб о повышении зарплатыДаже если вы абсолютно уверены, что ваш труд стоит дороже, чем вы получаете, просить о повышении зарплаты нужно правильно. Как именно – рассказала радио Sputnik гендиректор рекрутинговой компании Татьяна Долякова.
Стиль
Сопроводительное письмо должно быть написано в официально-деловом стиле. Если работа творческая, допустимо немного оригинальности и юмора.
Размер
Конкретных правил об объеме сопроводительного письма не существует. Однако это не сочинение и не автобиография – в идеале надо уложиться в половину страницы.
Подходящий размер сопроводительного письма, – это три-пять небольших абзацев. Несмотря на краткость, сообщение должно быть информативным, цельным и законченным.
11 ноября, 06:13Зарплата для россиян оказалась намного важнее ценностей компании
О чем писать в сопроводительном письме
Необходимо убедить работодателя, что именно этот соискатель подходит на должность, что он будет полезен компании, и объяснить, почему должны выбрать именно его.
Структура и содержание
Универсальной модели не существует. Каждое сопроводительное письмо требует индивидуального подхода, в зависимости от должности и компании. Прежде чем составлять сопроводительное письмо, следует внимательно прочитать требования к соискателю и представить идеального кандидата для работы на данной позиции. В тексте необходимо сделать акцент на релевантных преимуществах.
Помимо прочего, сопроводительное письмо должно иметь строгую структуру.
Начало
Следует поздороваться и указать интересующую вакансию. Объяснить, по каким причинам эта должность вызвала интерес.
Основная часть
Нужно описать релевантный опыт и привести факты, которые помогут убедить работодателя выбрать кандидата. Обосновать, почему именно его опыт и знания будут полезны компании. Если требований к вакансии много, надо отметить каждое и описать, насколько он ему соответствует.
Если в требованиях к вакансии работодатель написал о необходимости портфолио, необходимо указать ссылки на свои работы.
Если релевантный опыт отсутствует, следует перечислить навыки и личностные качества, которые дают конкурентное преимущество среди других кандидатов.
Заключение
В конце письма необходимо поблагодарить за прочтение, подписаться и указать контактные данные для связи. Не стоит сообщать работодателю, что соискатель ждет его ответа или будет рад пообщаться при личной встрече. Рекрутеры и сами решат, кто из кандидатов представляет интерес для компании.
Типы сопроводительных писем
Сопроводительные письма бывают двух типов:
- 1Первые отправляются в ответ на объявленную вакансию.
- 2Вторые — по собственной инициативе. В этом случае необходимо найти особенно весомые аргументы, чтобы убедить работодателя ознакомиться со своим резюме.
Также письма отличаются по объему.
Краткое
Если позиция скромная, а резюме вполне информативное, можно ограничится формальным письмом. Достаточно поздороваться, представиться, указать интересующую вакансию, опыт и контакты для связи.
Полное
Если должность высокая, а конкуренция большая, стоит написать более расширенное письмо, указав все свои преимущества.
Без опыта работы
Для начинающих специалистов без опыта особенно важно описать свою высокую мотивацию в этой работе и потенциал. Также следует перечислить все полезные навыки, полученные во время учебы, стажировки и производственной практики.
Полезные советы
1. Сообщение обязательно должно быть адресным. То есть для каждого работодателя необходимо писать новое письмо с указанием конкретной фирмы, в которой хотелось бы получить работу. У работодателя не должно быть ощущения, что одно и то же письмо рассылается всем компаниям на аналогичные должности.
2. Сопроводительное письмо должно быть аккуратным, кратким, деловым и грамотным. Лучше прочитать его несколько раз, прежде чем отправить потенциальному работодателю, и убедиться, что информация изложена логично и последовательно, а в тексте нет орфографических и пунктуационных ошибок.
3. Не стоит самостоятельно оценивать себя как специалиста. Необходимо привести конкретные факты, описав результаты своей работы. Например, цифры, демонстрирующие профессиональные достижения.
Девушка заполняет договор
4. Не нужно повторять свое резюме. Задача письма - только дополнять его и не противоречить ему.
5. Из сопроводительного письма должно быть очевидно, что кандидат знает об организации, в которой хочет работать, и ознакомился с требованиями работодателя.
— Надо внимательно изучить деятельность компании и обязанности специалиста, на чью вакансию претендуете. Это увеличивает шансы заинтересовать работодателя. Например, если ищут кандидата только с опытом работы, в сопроводительном письме лучше сразу указать, что требуемый опыт есть. Следует перечислить все задачи, которые заявлены работодателем, и привести факты, доказывающие, что вы соответствуете, —посоветовала Юлия Сорокина.
6. Не стоит рассказывать в письме свою биографию.
7. Не надо задавать вопросы о размере заработной платы и рабочем графике. Подобные темы можно обсуждать только во время очного интервью.
8. Сопроводительное письмо не должно быть формальной отпиской. Недостаточно написать: "Добрый день! Высылаю свое резюме на вакансию дизайнера. Ознакомьтесь с ним, пожалуйста. С уважением, Виктория". Это всего лишь имитация сопроводительного письма.
26 октября, 20:15Поколение Z выбирает платформенную занятость и ощущение свободы
9. Не стоит тратить время рекрутеров, описывая все качества, опыт, знания и умения, которые не имеют отношения к вакансии.
10. Следует соблюдать деловой этикет. Деловой стиль не допускает фамильярности и упражнения в остроумии.
11. Необходимо оформить сопроводительное письмо в позитивном ключе. Жалобы в нем недопустимы.
12. Нужно уделить внимание и читабельности сопроводительного письма. Оно должно быть приятным на глаз:
9 ноября, 05:14Россияне назвали самые простые профессии
- —абзацы лучше разделять друг от друга пустой строкой;
- —избегать двойных пробелов;
- —использовать выравнивание текста по левому краю, поля и заголовки
- —писать одним шрифтом, цветом и размером
Ошибки при составлении сопроводительного письма
- 1Дублирование резюме. Сопроводительное письмо должно дополнять информацию, изложенную в резюме. Например, при отсутствии релевантного опыта можно рассказать немного больше о своих знаниях и навыках, которые помогут эффективно справляться с задачами на новой работе. Если был длительный перерыв в стаже, можно коротко объяснить причину: переезд в новый город, декретный отпуск, обучение и т.д.
- 2Объемный и развернутый текст. Длинные сопроводительные письма требуют много времени, которого у рекрутеров, как правило, нет. Если письмо занимает больше одной страницы, его необходимо сократить до трех-пяти информативных абзацев. Лучше разделить его на небольшие части, чтобы работодатель смог легко и быстро его прочитать. В одном абзаце — только одна тема. Например, в первом можно поздороваться и сообщить об интересующей вакансии. Во втором перечислить конкурентные преимущества для новой работы. В третьем поблагодарить за уделенное время и указать контакты для связи.
- 3Личная жизнь. В сопроводительном письме не следует писать ни о чем личном. Работодателю не интересно, любит ли кандидат собак, как ему нравится проводить свободное время или где он отдыхал нынешним летом.
- 4В письме должна быть только информация о том, чем специалист будет полезен компании.
Опечатки и грамматические ошибки недопустимы.
12 августа 2020, 05:25Названы сферы экономики с наиболее высоким риском увольнения
Как правильно отправить
Бумажные письма почти никто уже не пишет. Если письмо отправляется по факсу, его нужно разместить на отдельной странице. В этом случае его посылают первым, перед резюме.
На рекрутинговых сайтах для сопроводительного письма, как правило, есть отдельная область в анкете.
23 октября, 11:07Все о расчете отпускных: лайфхаки, как увеличить размер выплат
Бумажное сопроводительное письмо
Иногда работодатели просят принести на интервью распечатанное письмо. В остальных случаях оно не требуется.
Электронное сопроводительное письмо
Если сопроводительное письмо отправляется по электронной почте, следует разместить его в теле сообщения, а резюме прикрепить вложением. Если должность творческая, для которой уместно оформить письмо оригинально, используя какой-либо дизайн, его также можно отправить вложенным файлом. Однако в теле сообщения следует написать короткую версию сопроводительного письма или другое небольшое сообщение, которое достаточно заинтересует работодателя, чтобы он открыл и прочитал вложения.
8 ноября, 11:04Мишустин анонсировал модернизацию службы занятости
Примеры сопроводительных писем
Для юриста важно указать свое образование, опыт судебной практики, а главное — достигнутые результаты. Чем больше выигранных дел, тем интереснее для работодателя такой кандидат:
"Здравствуйте! Меня зовут Иван Петров. Меня очень заинтересовала вакансия юриста в Вашей компании.
Я окончил Московский государственный юридический университет им. О.Е. Кутафинав 2010 году и работаю юристом одиннадцать лет. Последние четыре года — в международной торговой организации. Хорошо знаком со всеми нюансами международного права. Составил более сорока типовых договоров, провел двенадцать судебных процессов, девять из которых я выиграл. Еще четыре дела было урегулировано на стадии досудебного разбирательства. Хорошо владею английским языком, в том числе профессиональной лексикой.
Благодарю, что прочитали мое резюме! Буду рад принести пользу Вашей компании.
С уважением, Иван Петров.
Телефон для связи: +7 123 456 78 90
Электронная почта: ivan_petrov***@mail.ru"
Телефон для связи: +7 123 456 78 90
Электронная почта: ivan_petrov***@mail.ru"
Для бухгалтера также важно подчеркнуть наличие специального образования и соответствующего опыта работы:
"Добрый день! Меня зовут Александра Иванова. Меня заинтересовала вакансия бухгалтера по расчету заработной платы на Вашем комбинате.
У меня высшее экономическое образование. Работаю по специальности пятнадцать лет. Последние три с половиной года работала в магазине "Каскад" на участке зарплаты со ста двадцатью сотрудниками: рассчитывала заработную плату, больничные листы и отпуска; делала расчеты при увольнении и декретные выплаты. Есть опыт расчета заработной платы иностранным гражданам. Работаю с программами и сервисами: 1С8, ЗУП, "Консультант Плюс", "Гарант", "Контур".
Благодарю за уделенное время! Надеюсь, буду Вам полезна.
С уважением, Александра Иванова.
Телефон для связи: +7 123 456 ****
Электронная почта: aleksandra_ivanova***@mail.ru"
Телефон для связи: +7 123 456 ****
Электронная почта: aleksandra_ivanova***@mail.ru"
6 октября, 07:00АвторыМилый мой бухгалтер: кто стоит на страже финансов компании
Для продавца необходима опрятность, коммуникабельность и хорошие навыки общения. У работодателя могут быть и дополнительные требования: высшее образование, опыт работы или привлекательная внешность:
"Добрый день! Меня зовут Анастасия Григорьева. Мне очень интересна вакансия продавца в Вашем магазине. У меня средне-специальное торговое образование. Последние полтора года я работала продавцом одежды в "Мир меха". Ежемесячно перевыполняла план продаж. Четырежды была лучшим продавцом месяца. Имею четырнадцать благодарственных грамот. Я общительна, у меня приятная внешность. Нахожу общий язык с любым покупателем.
9 ноября, 21:05Как не остаться без зарплаты: зачем нужен трудовой договор
Благодарю, что нашли время ознакомиться с моим резюме! Буду рада оказаться полезной в Вашем магазине.
С уважением, Анастасия Григорьева.
Телефон для связи: +7 123 456 ****
Телефон для связи: +7 123 456 ****
Электронная почта: anastasia_grigorieva***@mail.ru"
15 мая 2019, 13:11Видеоблоги - Радио SputnikКому легче найти работу – мужчине или женщине? Что делать, если уволят? Где проще найти работу женщине, а где мужчине? О гендерных предрассудках в современном обществе рассказали в эфире радио Sputnik специалисты по подбору персонала Алексей Захаров и Ольга Петрова.
Специалисту без опыта нужно подчеркнуть навыки, которые он получил во время учебы и практики, и показать большую мотивацию в работе. Сопроводительное письмо новичка может выглядеть так:
"Добрый день! Меня зовут Владимир Борисов. Я очень хочу работать помощником юриста в Вашей компании.
В этом году я окончил Российскую государственную академию интеллектуальной собственности в Москве. Во время практики работал помощником юриста в компании "Полюс". Составил два типовых договора, помогал в подготовке документов для судебного разбирательства. Я внимательный, ответственный и пунктуальный. Хочу стать отличным юристом под руководством специалистов Вашей компании.
Благодарю, что прочитали мое резюме!
С уважением, Михаил Борисов!
Телефон для связи: +7 123 456 ****
Электронная почта: vladimir_borisov***@mail.ru"
Телефон для связи: +7 123 456 ****
Электронная почта: vladimir_borisov***@mail.ru"