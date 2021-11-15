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Хорошего резюме недостаточно: чем соискатель может привлечь работодателя
Как написать сопроводительное письмо к резюме на вакансию: примеры заполнения
Хорошего резюме недостаточно: чем соискатель может привлечь работодателя
При поиске работы важно себя правильно презентовать. Как составить сопроводительное письмо к резюме, чтобы заинтересовать работодателя и занять желаемую... РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T17:27
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работа
россия
вакансии
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. При поиске работы важно себя правильно презентовать. Как составить сопроводительное письмо к резюме, чтобы заинтересовать работодателя и занять желаемую вакансию — в материале РИА Новости. Сопроводительное письмоГрамотное сопроводительное письмо привлекает особое внимание рекрутера к резюме и увеличивает шанс получить приглашение на собеседование.Главная функция сопроводительного письма — вызвать интерес работодателя к резюме. Хорошее письмо помогает соискателям выделиться среди других кандидатов, особенно если на одну позицию много желающих с примерно одним уровнем знаний, схожими качествами и опытом работы. Такое письмо может сыграть решающую роль при поиске работы.Сопроводительное письмо демонстрирует грамотность и умение формулировать мысли.Зачем нужноВ каких случаях писать “аннотацию” к резюме необходимо:Особенно полезно сопроводительное письмо начинающим специалистам без опыта. В этом случае необходимо показать свою высокую заинтересованность и потенциал.Сопроводительное письмо должно показывать:Важность сопроводительного письмаЭто шанс показать, что человек полностью соответствует требования работодателя. Сопроводительное письмо объясняет специалистам по подбору персонала, какую пользу кандидат может принести компании в будущем и почему они должны выбрать именно его.Таким образом, возрастают шансы, что резюме не останется без внимания.Требования к сопроводительному письмуВ нем нужно описать преимущества кандидата, объяснить, что получит компания, если возьмет именно этого человека.СтильСопроводительное письмо должно быть написано в официально-деловом стиле. Если работа творческая, допустимо немного оригинальности и юмора.РазмерКонкретных правил об объеме сопроводительного письма не существует. Однако это не сочинение и не автобиография – в идеале надо уложиться в половину страницы.Подходящий размер сопроводительного письма, – это три-пять небольших абзацев. Несмотря на краткость, сообщение должно быть информативным, цельным и законченным.О чем писать в сопроводительном письмеНеобходимо убедить работодателя, что именно этот соискатель подходит на должность, что он будет полезен компании, и объяснить, почему должны выбрать именно его.Структура и содержание Универсальной модели не существует. Каждое сопроводительное письмо требует индивидуального подхода, в зависимости от должности и компании. Прежде чем составлять сопроводительное письмо, следует внимательно прочитать требования к соискателю и представить идеального кандидата для работы на данной позиции. В тексте необходимо сделать акцент на релевантных преимуществах.Помимо прочего, сопроводительное письмо должно иметь строгую структуру.НачалоСледует поздороваться и указать интересующую вакансию. Объяснить, по каким причинам эта должность вызвала интерес.Основная частьНужно описать релевантный опыт и привести факты, которые помогут убедить работодателя выбрать кандидата. Обосновать, почему именно его опыт и знания будут полезны компании. Если требований к вакансии много, надо отметить каждое и описать, насколько он ему соответствует.Если в требованиях к вакансии работодатель написал о необходимости портфолио, необходимо указать ссылки на свои работы.Если релевантный опыт отсутствует, следует перечислить навыки и личностные качества, которые дают конкурентное преимущество среди других кандидатов.ЗаключениеВ конце письма необходимо поблагодарить за прочтение, подписаться и указать контактные данные для связи. Не стоит сообщать работодателю, что соискатель ждет его ответа или будет рад пообщаться при личной встрече. Рекрутеры и сами решат, кто из кандидатов представляет интерес для компании.Типы сопроводительных писемСопроводительные письма бывают двух типов:Также письма отличаются по объему.КраткоеЕсли позиция скромная, а резюме вполне информативное, можно ограничится формальным письмом. Достаточно поздороваться, представиться, указать интересующую вакансию, опыт и контакты для связи.ПолноеЕсли должность высокая, а конкуренция большая, стоит написать более расширенное письмо, указав все свои преимущества.Без опыта работыДля начинающих специалистов без опыта особенно важно описать свою высокую мотивацию в этой работе и потенциал. Также следует перечислить все полезные навыки, полученные во время учебы, стажировки и производственной практики.Полезные советы1. Сообщение обязательно должно быть адресным. То есть для каждого работодателя необходимо писать новое письмо с указанием конкретной фирмы, в которой хотелось бы получить работу. У работодателя не должно быть ощущения, что одно и то же письмо рассылается всем компаниям на аналогичные должности.2. Сопроводительное письмо должно быть аккуратным, кратким, деловым и грамотным. Лучше прочитать его несколько раз, прежде чем отправить потенциальному работодателю, и убедиться, что информация изложена логично и последовательно, а в тексте нет орфографических и пунктуационных ошибок.3. Не стоит самостоятельно оценивать себя как специалиста. Необходимо привести конкретные факты, описав результаты своей работы. Например, цифры, демонстрирующие профессиональные достижения.4. Не нужно повторять свое резюме. Задача письма - только дополнять его и не противоречить ему.5. Из сопроводительного письма должно быть очевидно, что кандидат знает об организации, в которой хочет работать, и ознакомился с требованиями работодателя.6. Не стоит рассказывать в письме свою биографию.7. Не надо задавать вопросы о размере заработной платы и рабочем графике. Подобные темы можно обсуждать только во время очного интервью.8. Сопроводительное письмо не должно быть формальной отпиской. Недостаточно написать: "Добрый день! Высылаю свое резюме на вакансию дизайнера. Ознакомьтесь с ним, пожалуйста. С уважением, Виктория". Это всего лишь имитация сопроводительного письма. 9. Не стоит тратить время рекрутеров, описывая все качества, опыт, знания и умения, которые не имеют отношения к вакансии.10. Следует соблюдать деловой этикет. Деловой стиль не допускает фамильярности и упражнения в остроумии.11. Необходимо оформить сопроводительное письмо в позитивном ключе. Жалобы в нем недопустимы.12. Нужно уделить внимание и читабельности сопроводительного письма. Оно должно быть приятным на глаз:Ошибки при составлении сопроводительного письмаОпечатки и грамматические ошибки недопустимы.Как правильно отправитьБумажные письма почти никто уже не пишет. Если письмо отправляется по факсу, его нужно разместить на отдельной странице. В этом случае его посылают первым, перед резюме.На рекрутинговых сайтах для сопроводительного письма, как правило, есть отдельная область в анкете.Бумажное сопроводительное письмоИногда работодатели просят принести на интервью распечатанное письмо. В остальных случаях оно не требуется.Электронное сопроводительное письмоЕсли сопроводительное письмо отправляется по электронной почте, следует разместить его в теле сообщения, а резюме прикрепить вложением. Если должность творческая, для которой уместно оформить письмо оригинально, используя какой-либо дизайн, его также можно отправить вложенным файлом. Однако в теле сообщения следует написать короткую версию сопроводительного письма или другое небольшое сообщение, которое достаточно заинтересует работодателя, чтобы он открыл и прочитал вложения.Примеры сопроводительных писемДля юриста важно указать свое образование, опыт судебной практики, а главное — достигнутые результаты. Чем больше выигранных дел, тем интереснее для работодателя такой кандидат:"Здравствуйте! Меня зовут Иван Петров. Меня очень заинтересовала вакансия юриста в Вашей компании.Я окончил Московский государственный юридический университет им. О.Е. Кутафинав 2010 году и работаю юристом одиннадцать лет. Последние четыре года — в международной торговой организации. Хорошо знаком со всеми нюансами международного права. Составил более сорока типовых договоров, провел двенадцать судебных процессов, девять из которых я выиграл. Еще четыре дела было урегулировано на стадии досудебного разбирательства. Хорошо владею английским языком, в том числе профессиональной лексикой.Благодарю, что прочитали мое резюме! Буду рад принести пользу Вашей компании.С уважением, Иван Петров.Телефон для связи: +7 123 456 78 90Электронная почта: ivan_petrov***@mail.ru"Для бухгалтера также важно подчеркнуть наличие специального образования и соответствующего опыта работы:"Добрый день! Меня зовут Александра Иванова. Меня заинтересовала вакансия бухгалтера по расчету заработной платы на Вашем комбинате.У меня высшее экономическое образование. Работаю по специальности пятнадцать лет. Последние три с половиной года работала в магазине "Каскад" на участке зарплаты со ста двадцатью сотрудниками: рассчитывала заработную плату, больничные листы и отпуска; делала расчеты при увольнении и декретные выплаты. Есть опыт расчета заработной платы иностранным гражданам. Работаю с программами и сервисами: 1С8, ЗУП, "Консультант Плюс", "Гарант", "Контур".Благодарю за уделенное время! Надеюсь, буду Вам полезна.С уважением, Александра Иванова.Телефон для связи: +7 123 456 ****Электронная почта: aleksandra_ivanova***@mail.ru"Для продавца необходима опрятность, коммуникабельность и хорошие навыки общения. У работодателя могут быть и дополнительные требования: высшее образование, опыт работы или привлекательная внешность:"Добрый день! Меня зовут Анастасия Григорьева. Мне очень интересна вакансия продавца в Вашем магазине. У меня средне-специальное торговое образование. Последние полтора года я работала продавцом одежды в "Мир меха". Ежемесячно перевыполняла план продаж. Четырежды была лучшим продавцом месяца. Имею четырнадцать благодарственных грамот. Я общительна, у меня приятная внешность. Нахожу общий язык с любым покупателем.Благодарю, что нашли время ознакомиться с моим резюме! Буду рада оказаться полезной в Вашем магазине.С уважением, Анастасия Григорьева.Телефон для связи: +7 123 456 ****Электронная почта: anastasia_grigorieva***@mail.ru"Специалисту без опыта нужно подчеркнуть навыки, которые он получил во время учебы и практики, и показать большую мотивацию в работе. Сопроводительное письмо новичка может выглядеть так:"Добрый день! Меня зовут Владимир Борисов. Я очень хочу работать помощником юриста в Вашей компании.В этом году я окончил Российскую государственную академию интеллектуальной собственности в Москве. Во время практики работал помощником юриста в компании "Полюс". Составил два типовых договора, помогал в подготовке документов для судебного разбирательства. Я внимательный, ответственный и пунктуальный. Хочу стать отличным юристом под руководством специалистов Вашей компании.Благодарю, что прочитали мое резюме!С уважением, Михаил Борисов!Телефон для связи: +7 123 456 ****Электронная почта: vladimir_borisov***@mail.ru"
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работа, россия, вакансии
17:27 15.11.2021
 

Хорошего резюме недостаточно: чем соискатель может привлечь работодателя

© Depositphotos / IgorVetushkoДевушка с документами в офисе
Девушка с документами в офисе - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
© Depositphotos / IgorVetushko
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. При поиске работы важно себя правильно презентовать. Как составить сопроводительное письмо к резюме, чтобы заинтересовать работодателя и занять желаемую вакансию — в материале РИА Новости.

Сопроводительное письмо

Грамотное сопроводительное письмо привлекает особое внимание рекрутера к резюме и увеличивает шанс получить приглашение на собеседование.
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Главная функция сопроводительного письма — вызвать интерес работодателя к резюме. Хорошее письмо помогает соискателям выделиться среди других кандидатов, особенно если на одну позицию много желающих с примерно одним уровнем знаний, схожими качествами и опытом работы. Такое письмо может сыграть решающую роль при поиске работы.
Сопроводительное письмо демонстрирует грамотность и умение формулировать мысли.
© Depositphotos / stokketeДевушка смотрит документы
Девушка смотрит документы - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
© Depositphotos / stokkete
Девушка смотрит документы

Зачем нужно

В каких случаях писать “аннотацию” к резюме необходимо:
  1. 1
    Если работодатель указал , что он ожидает сопроводительного письма.
  2. 2
    Если это вакансия в иностранной компании.
  3. 3
    Если соискатель решил сменить сферу деятельности. Например, человек хочет попробовать себя в новой профессии и не имеет опыта работы. В таком случае в сопроводительном письме следует объяснить, чем его привлекает новая сфера и как кандидат видит себя на этой позиции.
  4. 4
    Если кандидат претендует на высокую должность.
Особенно полезно сопроводительное письмо начинающим специалистам без опыта. В этом случае необходимо показать свою высокую заинтересованность и потенциал.
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Сопроводительное письмо должно показывать:
  • мотивацию соискателя;
  • релевантный опыт работы;
  • образование, навыки и личностные качества кандидата, необходимые для успешной работы;
  • конкурентные преимущества.

Важность сопроводительного письма

Это шанс показать, что человек полностью соответствует требования работодателя. Сопроводительное письмо объясняет специалистам по подбору персонала, какую пользу кандидат может принести компании в будущем и почему они должны выбрать именно его.
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Таким образом, возрастают шансы, что резюме не останется без внимания.
— Я всегда читаю сопроводительные письма. Это вежливость и хороший тон соискателя. В письме кандидат должен представиться и прокомментировать свое резюме: подчеркнуть свои сильные стороны и релевантный профессиональный опыт. Работать с резюме, если кандидат грамотно составил сопроводительное письмо, сотруднику кадрового агентства намного удобнее и быстрее. Кроме того, это и в интересах самих соискателей. В среднем рекрутер предварительно изучает резюме около тридцати секунд и может пропустить что-то важное. Поэтому в сопроводительном письме необходимо указать все ключевые качества для желаемой должности, — пояснила РИА Новости руководитель кадрового агентства "Great Offer" Юлия Сорокина.

Требования к сопроводительному письму

В нем нужно описать преимущества кандидата, объяснить, что получит компания, если возьмет именно этого человека.
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Стиль

Сопроводительное письмо должно быть написано в официально-деловом стиле. Если работа творческая, допустимо немного оригинальности и юмора.

Размер

Конкретных правил об объеме сопроводительного письма не существует. Однако это не сочинение и не автобиография – в идеале надо уложиться в половину страницы.
Подходящий размер сопроводительного письма, – это три-пять небольших абзацев. Несмотря на краткость, сообщение должно быть информативным, цельным и законченным.
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О чем писать в сопроводительном письме

Необходимо убедить работодателя, что именно этот соискатель подходит на должность, что он будет полезен компании, и объяснить, почему должны выбрать именно его.

Структура и содержание

Универсальной модели не существует. Каждое сопроводительное письмо требует индивидуального подхода, в зависимости от должности и компании. Прежде чем составлять сопроводительное письмо, следует внимательно прочитать требования к соискателю и представить идеального кандидата для работы на данной позиции. В тексте необходимо сделать акцент на релевантных преимуществах.
Помимо прочего, сопроводительное письмо должно иметь строгую структуру.
© Depositphotos / kastoДевушка за компьютером
Девушка за компьютером - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
© Depositphotos / kasto
Девушка за компьютером

Начало

Следует поздороваться и указать интересующую вакансию. Объяснить, по каким причинам эта должность вызвала интерес.

Основная часть

Нужно описать релевантный опыт и привести факты, которые помогут убедить работодателя выбрать кандидата. Обосновать, почему именно его опыт и знания будут полезны компании. Если требований к вакансии много, надо отметить каждое и описать, насколько он ему соответствует.
Если в требованиях к вакансии работодатель написал о необходимости портфолио, необходимо указать ссылки на свои работы.
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Если релевантный опыт отсутствует, следует перечислить навыки и личностные качества, которые дают конкурентное преимущество среди других кандидатов.

Заключение

В конце письма необходимо поблагодарить за прочтение, подписаться и указать контактные данные для связи. Не стоит сообщать работодателю, что соискатель ждет его ответа или будет рад пообщаться при личной встрече. Рекрутеры и сами решат, кто из кандидатов представляет интерес для компании.
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Типы сопроводительных писем

Сопроводительные письма бывают двух типов:
  1. 1
    Первые отправляются в ответ на объявленную вакансию.
  2. 2
    Вторые — по собственной инициативе. В этом случае необходимо найти особенно весомые аргументы, чтобы убедить работодателя ознакомиться со своим резюме.

Также письма отличаются по объему.

Краткое

Если позиция скромная, а резюме вполне информативное, можно ограничится формальным письмом. Достаточно поздороваться, представиться, указать интересующую вакансию, опыт и контакты для связи.
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Полное

Если должность высокая, а конкуренция большая, стоит написать более расширенное письмо, указав все свои преимущества.

Без опыта работы

Для начинающих специалистов без опыта особенно важно описать свою высокую мотивацию в этой работе и потенциал. Также следует перечислить все полезные навыки, полученные во время учебы, стажировки и производственной практики.
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Полезные советы

1. Сообщение обязательно должно быть адресным. То есть для каждого работодателя необходимо писать новое письмо с указанием конкретной фирмы, в которой хотелось бы получить работу. У работодателя не должно быть ощущения, что одно и то же письмо рассылается всем компаниям на аналогичные должности.
2. Сопроводительное письмо должно быть аккуратным, кратким, деловым и грамотным. Лучше прочитать его несколько раз, прежде чем отправить потенциальному работодателю, и убедиться, что информация изложена логично и последовательно, а в тексте нет орфографических и пунктуационных ошибок.
3. Не стоит самостоятельно оценивать себя как специалиста. Необходимо привести конкретные факты, описав результаты своей работы. Например, цифры, демонстрирующие профессиональные достижения.
© Depositphotos / AncikainfotДевушка заполняет договор
Девушка заполняет договор - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
© Depositphotos / Ancikainfot
Девушка заполняет договор
4. Не нужно повторять свое резюме. Задача письма - только дополнять его и не противоречить ему.
5. Из сопроводительного письма должно быть очевидно, что кандидат знает об организации, в которой хочет работать, и ознакомился с требованиями работодателя.
— Надо внимательно изучить деятельность компании и обязанности специалиста, на чью вакансию претендуете. Это увеличивает шансы заинтересовать работодателя. Например, если ищут кандидата только с опытом работы, в сопроводительном письме лучше сразу указать, что требуемый опыт есть. Следует перечислить все задачи, которые заявлены работодателем, и привести факты, доказывающие, что вы соответствуете, —посоветовала Юлия Сорокина.
6. Не стоит рассказывать в письме свою биографию.
7. Не надо задавать вопросы о размере заработной платы и рабочем графике. Подобные темы можно обсуждать только во время очного интервью.
8. Сопроводительное письмо не должно быть формальной отпиской. Недостаточно написать: "Добрый день! Высылаю свое резюме на вакансию дизайнера. Ознакомьтесь с ним, пожалуйста. С уважением, Виктория". Это всего лишь имитация сопроводительного письма.
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9. Не стоит тратить время рекрутеров, описывая все качества, опыт, знания и умения, которые не имеют отношения к вакансии.
10. Следует соблюдать деловой этикет. Деловой стиль не допускает фамильярности и упражнения в остроумии.
11. Необходимо оформить сопроводительное письмо в позитивном ключе. Жалобы в нем недопустимы.
12. Нужно уделить внимание и читабельности сопроводительного письма. Оно должно быть приятным на глаз:
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Ошибки при составлении сопроводительного письма

  1. 1
    Дублирование резюме. Сопроводительное письмо должно дополнять информацию, изложенную в резюме. Например, при отсутствии релевантного опыта можно рассказать немного больше о своих знаниях и навыках, которые помогут эффективно справляться с задачами на новой работе. Если был длительный перерыв в стаже, можно коротко объяснить причину: переезд в новый город, декретный отпуск, обучение и т.д.
  2. 2
    Объемный и развернутый текст. Длинные сопроводительные письма требуют много времени, которого у рекрутеров, как правило, нет. Если письмо занимает больше одной страницы, его необходимо сократить до трех-пяти информативных абзацев. Лучше разделить его на небольшие части, чтобы работодатель смог легко и быстро его прочитать. В одном абзаце — только одна тема. Например, в первом можно поздороваться и сообщить об интересующей вакансии. Во втором перечислить конкурентные преимущества для новой работы. В третьем поблагодарить за уделенное время и указать контакты для связи.
  3. 3
    Личная жизнь. В сопроводительном письме не следует писать ни о чем личном. Работодателю не интересно, любит ли кандидат собак, как ему нравится проводить свободное время или где он отдыхал нынешним летом.
  4. 4
    В письме должна быть только информация о том, чем специалист будет полезен компании.
Опечатки и грамматические ошибки недопустимы.
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Как правильно отправить

Бумажные письма почти никто уже не пишет. Если письмо отправляется по факсу, его нужно разместить на отдельной странице. В этом случае его посылают первым, перед резюме.
На рекрутинговых сайтах для сопроводительного письма, как правило, есть отдельная область в анкете.
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Бумажное сопроводительное письмо

Иногда работодатели просят принести на интервью распечатанное письмо. В остальных случаях оно не требуется.

Электронное сопроводительное письмо

Если сопроводительное письмо отправляется по электронной почте, следует разместить его в теле сообщения, а резюме прикрепить вложением. Если должность творческая, для которой уместно оформить письмо оригинально, используя какой-либо дизайн, его также можно отправить вложенным файлом. Однако в теле сообщения следует написать короткую версию сопроводительного письма или другое небольшое сообщение, которое достаточно заинтересует работодателя, чтобы он открыл и прочитал вложения.
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Примеры сопроводительных писем

Для юриста важно указать свое образование, опыт судебной практики, а главное — достигнутые результаты. Чем больше выигранных дел, тем интереснее для работодателя такой кандидат:
"Здравствуйте! Меня зовут Иван Петров. Меня очень заинтересовала вакансия юриста в Вашей компании.
Отчет - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
8 октября, 07:00Авторы
Профессия аудитор: ревизор, уберегающий от больших неприятностей
Я окончил Московский государственный юридический университет им. О.Е. Кутафинав 2010 году и работаю юристом одиннадцать лет. Последние четыре года — в международной торговой организации. Хорошо знаком со всеми нюансами международного права. Составил более сорока типовых договоров, провел двенадцать судебных процессов, девять из которых я выиграл. Еще четыре дела было урегулировано на стадии досудебного разбирательства. Хорошо владею английским языком, в том числе профессиональной лексикой.
Благодарю, что прочитали мое резюме! Буду рад принести пользу Вашей компании.
С уважением, Иван Петров.
Телефон для связи: +7 123 456 78 90
Электронная почта: ivan_petrov***@mail.ru"
Сварщик во время выполнения работы - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
20 октября, 06:12
Аналитики назвали самые высокооплачиваемые вакансии в сфере производства
Для бухгалтера также важно подчеркнуть наличие специального образования и соответствующего опыта работы:
"Добрый день! Меня зовут Александра Иванова. Меня заинтересовала вакансия бухгалтера по расчету заработной платы на Вашем комбинате.
У меня высшее экономическое образование. Работаю по специальности пятнадцать лет. Последние три с половиной года работала в магазине "Каскад" на участке зарплаты со ста двадцатью сотрудниками: рассчитывала заработную плату, больничные листы и отпуска; делала расчеты при увольнении и декретные выплаты. Есть опыт расчета заработной платы иностранным гражданам. Работаю с программами и сервисами: 1С8, ЗУП, "Консультант Плюс", "Гарант", "Контур".
Благодарю за уделенное время! Надеюсь, буду Вам полезна.
С уважением, Александра Иванова.
Телефон для связи: +7 123 456 ****
Электронная почта: aleksandra_ivanova***@mail.ru"
Финансовые расчеты - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
6 октября, 07:00Авторы
Милый мой бухгалтер: кто стоит на страже финансов компании
Для продавца необходима опрятность, коммуникабельность и хорошие навыки общения. У работодателя могут быть и дополнительные требования: высшее образование, опыт работы или привлекательная внешность:
"Добрый день! Меня зовут Анастасия Григорьева. Мне очень интересна вакансия продавца в Вашем магазине. У меня средне-специальное торговое образование. Последние полтора года я работала продавцом одежды в "Мир меха". Ежемесячно перевыполняла план продаж. Четырежды была лучшим продавцом месяца. Имею четырнадцать благодарственных грамот. Я общительна, у меня приятная внешность. Нахожу общий язык с любым покупателем.
Подписание договора - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
9 ноября, 21:05
Как не остаться без зарплаты: зачем нужен трудовой договор
Благодарю, что нашли время ознакомиться с моим резюме! Буду рада оказаться полезной в Вашем магазине.
С уважением, Анастасия Григорьева.
Телефон для связи: +7 123 456 ****
Электронная почта: anastasia_grigorieva***@mail.ru"
Кому легче найти работу – мужчине или женщине?
15 мая 2019, 13:11Видеоблоги - Радио Sputnik
Кому легче найти работу – мужчине или женщине? Что делать, если уволят? Где проще найти работу женщине, а где мужчине? О гендерных предрассудках в современном обществе рассказали в эфире радио Sputnik специалисты по подбору персонала Алексей Захаров и Ольга Петрова.
Специалисту без опыта нужно подчеркнуть навыки, которые он получил во время учебы и практики, и показать большую мотивацию в работе. Сопроводительное письмо новичка может выглядеть так:
"Добрый день! Меня зовут Владимир Борисов. Я очень хочу работать помощником юриста в Вашей компании.
В этом году я окончил Российскую государственную академию интеллектуальной собственности в Москве. Во время практики работал помощником юриста в компании "Полюс". Составил два типовых договора, помогал в подготовке документов для судебного разбирательства. Я внимательный, ответственный и пунктуальный. Хочу стать отличным юристом под руководством специалистов Вашей компании.
Благодарю, что прочитали мое резюме!
С уважением, Михаил Борисов!
Телефон для связи: +7 123 456 ****
Электронная почта: vladimir_borisov***@mail.ru"
Рабочий выполняет сварочные работы на строительной площадке во время начала проходки двухпутного тоннеля на восточном участке БКЛ в Москве - РИА Новости, 1920, 29.10.2021
29 октября, 17:53Сказано в эфире
Почему на российском рынке труда не хватает специалистов?
 
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