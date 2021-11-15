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Хорошего резюме недостаточно: чем соискатель может привлечь работодателя

Как написать сопроводительное письмо к резюме на вакансию: примеры заполнения

Хорошего резюме недостаточно: чем соискатель может привлечь работодателя

При поиске работы важно себя правильно презентовать. Как составить сопроводительное письмо к резюме, чтобы заинтересовать работодателя и занять желаемую... РИА Новости, 15.11.2021

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работа

россия

вакансии

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. При поиске работы важно себя правильно презентовать. Как составить сопроводительное письмо к резюме, чтобы заинтересовать работодателя и занять желаемую вакансию — в материале РИА Новости. Сопроводительное письмоГрамотное сопроводительное письмо привлекает особое внимание рекрутера к резюме и увеличивает шанс получить приглашение на собеседование.Главная функция сопроводительного письма — вызвать интерес работодателя к резюме. Хорошее письмо помогает соискателям выделиться среди других кандидатов, особенно если на одну позицию много желающих с примерно одним уровнем знаний, схожими качествами и опытом работы. Такое письмо может сыграть решающую роль при поиске работы.Сопроводительное письмо демонстрирует грамотность и умение формулировать мысли.Зачем нужноВ каких случаях писать “аннотацию” к резюме необходимо:Особенно полезно сопроводительное письмо начинающим специалистам без опыта. В этом случае необходимо показать свою высокую заинтересованность и потенциал.Сопроводительное письмо должно показывать:Важность сопроводительного письмаЭто шанс показать, что человек полностью соответствует требования работодателя. Сопроводительное письмо объясняет специалистам по подбору персонала, какую пользу кандидат может принести компании в будущем и почему они должны выбрать именно его.Таким образом, возрастают шансы, что резюме не останется без внимания.Требования к сопроводительному письмуВ нем нужно описать преимущества кандидата, объяснить, что получит компания, если возьмет именно этого человека.СтильСопроводительное письмо должно быть написано в официально-деловом стиле. Если работа творческая, допустимо немного оригинальности и юмора.РазмерКонкретных правил об объеме сопроводительного письма не существует. Однако это не сочинение и не автобиография – в идеале надо уложиться в половину страницы.Подходящий размер сопроводительного письма, – это три-пять небольших абзацев. Несмотря на краткость, сообщение должно быть информативным, цельным и законченным.О чем писать в сопроводительном письмеНеобходимо убедить работодателя, что именно этот соискатель подходит на должность, что он будет полезен компании, и объяснить, почему должны выбрать именно его.Структура и содержание Универсальной модели не существует. Каждое сопроводительное письмо требует индивидуального подхода, в зависимости от должности и компании. Прежде чем составлять сопроводительное письмо, следует внимательно прочитать требования к соискателю и представить идеального кандидата для работы на данной позиции. В тексте необходимо сделать акцент на релевантных преимуществах.Помимо прочего, сопроводительное письмо должно иметь строгую структуру.НачалоСледует поздороваться и указать интересующую вакансию. Объяснить, по каким причинам эта должность вызвала интерес.Основная частьНужно описать релевантный опыт и привести факты, которые помогут убедить работодателя выбрать кандидата. Обосновать, почему именно его опыт и знания будут полезны компании. Если требований к вакансии много, надо отметить каждое и описать, насколько он ему соответствует.Если в требованиях к вакансии работодатель написал о необходимости портфолио, необходимо указать ссылки на свои работы.Если релевантный опыт отсутствует, следует перечислить навыки и личностные качества, которые дают конкурентное преимущество среди других кандидатов.ЗаключениеВ конце письма необходимо поблагодарить за прочтение, подписаться и указать контактные данные для связи. Не стоит сообщать работодателю, что соискатель ждет его ответа или будет рад пообщаться при личной встрече. Рекрутеры и сами решат, кто из кандидатов представляет интерес для компании.Типы сопроводительных писемСопроводительные письма бывают двух типов:Также письма отличаются по объему.КраткоеЕсли позиция скромная, а резюме вполне информативное, можно ограничится формальным письмом. Достаточно поздороваться, представиться, указать интересующую вакансию, опыт и контакты для связи.ПолноеЕсли должность высокая, а конкуренция большая, стоит написать более расширенное письмо, указав все свои преимущества.Без опыта работыДля начинающих специалистов без опыта особенно важно описать свою высокую мотивацию в этой работе и потенциал. Также следует перечислить все полезные навыки, полученные во время учебы, стажировки и производственной практики.Полезные советы1. Сообщение обязательно должно быть адресным. То есть для каждого работодателя необходимо писать новое письмо с указанием конкретной фирмы, в которой хотелось бы получить работу. У работодателя не должно быть ощущения, что одно и то же письмо рассылается всем компаниям на аналогичные должности.2. Сопроводительное письмо должно быть аккуратным, кратким, деловым и грамотным. Лучше прочитать его несколько раз, прежде чем отправить потенциальному работодателю, и убедиться, что информация изложена логично и последовательно, а в тексте нет орфографических и пунктуационных ошибок.3. Не стоит самостоятельно оценивать себя как специалиста. Необходимо привести конкретные факты, описав результаты своей работы. Например, цифры, демонстрирующие профессиональные достижения.4. Не нужно повторять свое резюме. Задача письма - только дополнять его и не противоречить ему.5. Из сопроводительного письма должно быть очевидно, что кандидат знает об организации, в которой хочет работать, и ознакомился с требованиями работодателя.6. Не стоит рассказывать в письме свою биографию.7. Не надо задавать вопросы о размере заработной платы и рабочем графике. Подобные темы можно обсуждать только во время очного интервью.8. Сопроводительное письмо не должно быть формальной отпиской. Недостаточно написать: "Добрый день! Высылаю свое резюме на вакансию дизайнера. Ознакомьтесь с ним, пожалуйста. С уважением, Виктория". Это всего лишь имитация сопроводительного письма. 9. Не стоит тратить время рекрутеров, описывая все качества, опыт, знания и умения, которые не имеют отношения к вакансии.10. Следует соблюдать деловой этикет. Деловой стиль не допускает фамильярности и упражнения в остроумии.11. Необходимо оформить сопроводительное письмо в позитивном ключе. Жалобы в нем недопустимы.12. Нужно уделить внимание и читабельности сопроводительного письма. Оно должно быть приятным на глаз:Ошибки при составлении сопроводительного письмаОпечатки и грамматические ошибки недопустимы.Как правильно отправитьБумажные письма почти никто уже не пишет. Если письмо отправляется по факсу, его нужно разместить на отдельной странице. В этом случае его посылают первым, перед резюме.На рекрутинговых сайтах для сопроводительного письма, как правило, есть отдельная область в анкете.Бумажное сопроводительное письмоИногда работодатели просят принести на интервью распечатанное письмо. В остальных случаях оно не требуется.Электронное сопроводительное письмоЕсли сопроводительное письмо отправляется по электронной почте, следует разместить его в теле сообщения, а резюме прикрепить вложением. Если должность творческая, для которой уместно оформить письмо оригинально, используя какой-либо дизайн, его также можно отправить вложенным файлом. Однако в теле сообщения следует написать короткую версию сопроводительного письма или другое небольшое сообщение, которое достаточно заинтересует работодателя, чтобы он открыл и прочитал вложения.Примеры сопроводительных писемДля юриста важно указать свое образование, опыт судебной практики, а главное — достигнутые результаты. Чем больше выигранных дел, тем интереснее для работодателя такой кандидат:"Здравствуйте! Меня зовут Иван Петров. Меня очень заинтересовала вакансия юриста в Вашей компании.Я окончил Московский государственный юридический университет им. О.Е. Кутафинав 2010 году и работаю юристом одиннадцать лет. Последние четыре года — в международной торговой организации. Хорошо знаком со всеми нюансами международного права. Составил более сорока типовых договоров, провел двенадцать судебных процессов, девять из которых я выиграл. Еще четыре дела было урегулировано на стадии досудебного разбирательства. Хорошо владею английским языком, в том числе профессиональной лексикой.Благодарю, что прочитали мое резюме! Буду рад принести пользу Вашей компании.С уважением, Иван Петров.Телефон для связи: +7 123 456 78 90Электронная почта: ivan_petrov***@mail.ru"Для бухгалтера также важно подчеркнуть наличие специального образования и соответствующего опыта работы:"Добрый день! Меня зовут Александра Иванова. Меня заинтересовала вакансия бухгалтера по расчету заработной платы на Вашем комбинате.У меня высшее экономическое образование. Работаю по специальности пятнадцать лет. Последние три с половиной года работала в магазине "Каскад" на участке зарплаты со ста двадцатью сотрудниками: рассчитывала заработную плату, больничные листы и отпуска; делала расчеты при увольнении и декретные выплаты. Есть опыт расчета заработной платы иностранным гражданам. Работаю с программами и сервисами: 1С8, ЗУП, "Консультант Плюс", "Гарант", "Контур".Благодарю за уделенное время! Надеюсь, буду Вам полезна.С уважением, Александра Иванова.Телефон для связи: +7 123 456 ****Электронная почта: aleksandra_ivanova***@mail.ru"Для продавца необходима опрятность, коммуникабельность и хорошие навыки общения. У работодателя могут быть и дополнительные требования: высшее образование, опыт работы или привлекательная внешность:"Добрый день! Меня зовут Анастасия Григорьева. Мне очень интересна вакансия продавца в Вашем магазине. У меня средне-специальное торговое образование. Последние полтора года я работала продавцом одежды в "Мир меха". Ежемесячно перевыполняла план продаж. Четырежды была лучшим продавцом месяца. Имею четырнадцать благодарственных грамот. Я общительна, у меня приятная внешность. Нахожу общий язык с любым покупателем.Благодарю, что нашли время ознакомиться с моим резюме! Буду рада оказаться полезной в Вашем магазине.С уважением, Анастасия Григорьева.Телефон для связи: +7 123 456 ****Электронная почта: anastasia_grigorieva***@mail.ru"Специалисту без опыта нужно подчеркнуть навыки, которые он получил во время учебы и практики, и показать большую мотивацию в работе. Сопроводительное письмо новичка может выглядеть так:"Добрый день! Меня зовут Владимир Борисов. Я очень хочу работать помощником юриста в Вашей компании.В этом году я окончил Российскую государственную академию интеллектуальной собственности в Москве. Во время практики работал помощником юриста в компании "Полюс". Составил два типовых договора, помогал в подготовке документов для судебного разбирательства. Я внимательный, ответственный и пунктуальный. Хочу стать отличным юристом под руководством специалистов Вашей компании.Благодарю, что прочитали мое резюме!С уважением, Михаил Борисов!Телефон для связи: +7 123 456 ****Электронная почта: vladimir_borisov***@mail.ru"

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