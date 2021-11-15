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Госдума направит проект об обязательных QR-кодах для рассмотрения в регионы

Госдума направит проект об обязательных QR-кодах для рассмотрения в регионы - РИА Новости, 15.11.2021

Госдума направит проект об обязательных QR-кодах для рассмотрения в регионы

Законопроекты о QR-кодах направят в рассылку в регионы, в Общественную и Счетную палаты, а также в Совет Федерации, заявил председатель Госдумы Вячеслав... РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T16:40

2021-11-15T16:40

2021-11-15T20:41

распространение коронавируса

госдума рф

коронавирус covid-19

общество

вячеслав володин

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здоровье - общество

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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Законопроекты о QR-кодах направят в рассылку в регионы, в Общественную и Счетную палаты, а также в Совет Федерации, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин."Принято решение направить инициативы в рассылку для обсуждения до 14 декабря включительно — в регионы, в Общественную палату, Счетную палату, Совет Федерации", — написал он в Telegram-канале.Парламентарий добавил, что Совет Госдумы рассмотрел правительственные проекты о введении QR-кодов. Их рассылка даст возможность органам законодательной и исполнительной власти, а также экспертам и представителям общественности и бизнеса внимательно изучить документы и высказать свои замечания и пожелания.В конце прошлой недели правительство внесло в Госдуму законопроекты, в соответствии с которыми россияне смогут посещать массовые мероприятия, культурные учреждения, рестораны и кафе, а также непродовольственные магазины с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел COVID-19, либо медицинского отвода от вакцинации. Кроме того, QR-коды потребуются для покупки билетов на поезда и самолеты. При этом до 1 февраля будет действовать переходный период — можно будет предъявлять отрицательный ПЦР-тест.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госдума рф, коронавирус covid-19, общество, вячеслав володин, совет федерации рф, здоровье - общество