16:40 15.11.2021 (обновлено: 20:41 15.11.2021)
Госдума направит проект об обязательных QR-кодах для рассмотрения в регионы
Володин: Госдума направит в регионы проект о введении QR-кодов до 14 декабря
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПосетитель предъявляет QR-код для проверки при входе в Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Законопроекты о QR-кодах направят в рассылку в регионы, в Общественную и Счетную палаты, а также в Совет Федерации, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Принято решение направить инициативы в рассылку для обсуждения до 14 декабря включительно — в регионы, в Общественную палату, Счетную палату, Совет Федерации", — написал он в Telegram-канале.
Парламентарий добавил, что Совет Госдумы рассмотрел правительственные проекты о введении QR-кодов. Их рассылка даст возможность органам законодательной и исполнительной власти, а также экспертам и представителям общественности и бизнеса внимательно изучить документы и высказать свои замечания и пожелания.
В конце прошлой недели правительство внесло в Госдуму законопроекты, в соответствии с которыми россияне смогут посещать массовые мероприятия, культурные учреждения, рестораны и кафе, а также непродовольственные магазины с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел COVID-19, либо медицинского отвода от вакцинации. Кроме того, QR-коды потребуются для покупки билетов на поезда и самолеты. При этом до 1 февраля будет действовать переходный период — можно будет предъявлять отрицательный ПЦР-тест.