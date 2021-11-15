https://ria.ru/20211115/qr-kod-1759182245.html

Законопроекты о QR-кодах соответствуют конституции, заявил Клишас

Законопроекты о QR-кодах соответствуют конституции, заявил Клишас - РИА Новости, 15.11.2021

Законопроекты о QR-кодах соответствуют конституции, заявил Клишас

Законопроекты о QR-кодах требуют обсуждения с институтами гражданского общества, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному... РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T18:54

2021-11-15T18:54

2021-11-15T18:59

qr-код

распространение коронавируса

общество

вакцинация

совет федерации рф

здоровье - общество

конституция рф

андрей клишас

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Законопроекты о QR-кодах требуют обсуждения с институтами гражданского общества, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас."В Совете Федерации позиция по внесенным правительством законопроектам о расширении применения QR-кодов будет определена с учетом позиции регионов", - сказал Клишас.

https://ria.ru/20211115/qr-kod-1759172065.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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