https://ria.ru/20211115/qr-kod-1759182245.html
Законопроекты о QR-кодах соответствуют конституции, заявил Клишас
Законопроекты о QR-кодах соответствуют конституции, заявил Клишас - РИА Новости, 15.11.2021
Законопроекты о QR-кодах соответствуют конституции, заявил Клишас
Законопроекты о QR-кодах требуют обсуждения с институтами гражданского общества, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному... РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T18:54
2021-11-15T18:54
2021-11-15T18:59
qr-код
распространение коронавируса
общество
вакцинация
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здоровье - общество
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андрей клишас
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Законопроекты о QR-кодах требуют обсуждения с институтами гражданского общества, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас."В Совете Федерации позиция по внесенным правительством законопроектам о расширении применения QR-кодов будет определена с учетом позиции регионов", - сказал Клишас.
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18:54 15.11.2021 (обновлено: 18:59 15.11.2021)
Законопроекты о QR-кодах соответствуют конституции, заявил Клишас
Сенатор Клишас: законопроекты о QR-кодах соответствуют конституции, но требуют обсуждения