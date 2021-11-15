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Ленобласть взяла "серебро" на Всероссийском чемпионате производительности

Ленобласть взяла "серебро" на Всероссийском чемпионате производительности - РИА Новости, 15.11.2021

Ленобласть взяла "серебро" на Всероссийском чемпионате производительности

Команда Ленинградской области заняла второе место на Всероссийском чемпионате по производительности, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной... РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T14:23

2021-11-15T14:23

2021-11-15T14:23

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 ноя — РИА Новости. Команда Ленинградской области заняла второе место на Всероссийском чемпионате по производительности, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.Всего во втором Всероссийском чемпионате по производительности приняли участие 120 команд из 52 регионов России, в том числе 14 команд региональных центров компетенций и шесть от органов власти. Мероприятие организовано командой образовательной программы "Лидеры производительности" в рамках национального проекта "Производительность труда". В финале второго Всероссийского чемпионата по производительности соревновались 26 команд от предприятий, вузов, региональных органов власти и центров компетенций. Соревнования проходили в рамках национального проекта "Производительность труда". Ленинградскую область на чемпионате представляли эксперты Регионального центра компетенций и специалисты Центра развития промышленности области."Основная часть конкурса проходила в бизнес-симуляторе. Участники управляли тракторным заводом. Игроки разрабатывали маркетинговую стратегию, определяли направления производства, ценовую политику. Симулятор учитывал направления работы конкурсантов, корректируя условия рынка. Областная команда заняла второе место в номинации "РОИВ/РЦК", а также получила приз Ассоциации европейского бизнеса – обучение для сотрудников регионального РЦК", — рассказал собеседник агентства.Он отметил, что региональный центр компетенций в сфере производительности труда (РЦК) создан на базе Центра развития промышленности Ленинградской области и занимается содействием реализации на территории области национального проекта "Производительность труда". Сегодня на сопровождении экспертов РЦК уже 11 предприятий региона, также специалисты проводят обучение бережливым технологиям команд предприятий на "Фабрике процессов".

https://ria.ru/20211111/vaterpolistki-1758551433.html

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