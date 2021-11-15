Ленобласть взяла "серебро" на Всероссийском чемпионате производительности
© Фото : администрация Ленинградской областиКоманда Ленинградской области, занявшая второе место на Всероссийском чемпионате по производительности
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 ноя — РИА Новости. Команда Ленинградской области заняла второе место на Всероссийском чемпионате по производительности, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
Всего во втором Всероссийском чемпионате по производительности приняли участие 120 команд из 52 регионов России, в том числе 14 команд региональных центров компетенций и шесть от органов власти. Мероприятие организовано командой образовательной программы "Лидеры производительности" в рамках национального проекта "Производительность труда". В финале второго Всероссийского чемпионата по производительности соревновались 26 команд от предприятий, вузов, региональных органов власти и центров компетенций. Соревнования проходили в рамках национального проекта "Производительность труда". Ленинградскую область на чемпионате представляли эксперты Регионального центра компетенций и специалисты Центра развития промышленности области.
"Основная часть конкурса проходила в бизнес-симуляторе. Участники управляли тракторным заводом. Игроки разрабатывали маркетинговую стратегию, определяли направления производства, ценовую политику. Симулятор учитывал направления работы конкурсантов, корректируя условия рынка. Областная команда заняла второе место в номинации "РОИВ/РЦК", а также получила приз Ассоциации европейского бизнеса – обучение для сотрудников регионального РЦК", — рассказал собеседник агентства.
Он отметил, что региональный центр компетенций в сфере производительности труда (РЦК) создан на базе Центра развития промышленности Ленинградской области и занимается содействием реализации на территории области национального проекта "Производительность труда". Сегодня на сопровождении экспертов РЦК уже 11 предприятий региона, также специалисты проводят обучение бережливым технологиям команд предприятий на "Фабрике процессов".