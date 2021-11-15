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Пасечник назвал указ Путина о гумподдержке ДНР и ЛНР рукой помощи
Пасечник назвал указ Путина о гумподдержке ДНР и ЛНР рукой помощи - РИА Новости, 15.11.2021
Пасечник назвал указ Путина о гумподдержке ДНР и ЛНР рукой помощи
Пока вооруженные силы Украины обстреливают Донбасс, РФ протягивает Луганской и Донецкой народным республикам руку помощи, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник,... РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T18:32
2021-11-15T18:32
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
леонид пасечник
ситуация в днр и лнр
россия
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ЛУГАНСК, 15 ноя - РИА Новости. Пока вооруженные силы Украины обстреливают Донбасс, РФ протягивает Луганской и Донецкой народным республикам руку помощи, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник, комментируя подписанный в понедельник президентом РФ Владимиром Путиным указ "Об оказании гуманитарной поддержки населению отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины". Ранее Путин поручил правительству обеспечить допуск на равных условиях с товарами российского происхождения товаров из ЛНР и ДНР."Пока "сограждане" обстреливают нашу территорию, братский народ России снова протягивает руку помощи и оказывает гуманитарную поддержку, так необходимую Донбассу. Жители ЛНР благодарят президента России за подписание соответствующего указа!", - написал глава ЛНР в Twitter.
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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, леонид пасечник, ситуация в днр и лнр, россия
18:32 15.11.2021
 
Пасечник назвал указ Путина о гумподдержке ДНР и ЛНР рукой помощи

Пасечник: Россия протянула Луганской и Донецкой народным республикам руку помощи

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкГлава Луганской народной республики Леонид Пасечник
Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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ЛУГАНСК, 15 ноя - РИА Новости. Пока вооруженные силы Украины обстреливают Донбасс, РФ протягивает Луганской и Донецкой народным республикам руку помощи, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник, комментируя подписанный в понедельник президентом РФ Владимиром Путиным указ "Об оказании гуманитарной поддержки населению отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины". Ранее Путин поручил правительству обеспечить допуск на равных условиях с товарами российского происхождения товаров из ЛНР и ДНР.
"Пока "сограждане" обстреливают нашу территорию, братский народ России снова протягивает руку помощи и оказывает гуманитарную поддержку, так необходимую Донбассу. Жители ЛНР благодарят президента России за подписание соответствующего указа!", - написал глава ЛНР в Twitter.
 
В миреВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаЛеонид ПасечникСитуация в ДНР и ЛНРРоссия
 
 
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