https://ria.ru/20211115/pomosch-1759175774.html

Пасечник назвал указ Путина о гумподдержке ДНР и ЛНР рукой помощи

Пасечник назвал указ Путина о гумподдержке ДНР и ЛНР рукой помощи - РИА Новости, 15.11.2021

Пасечник назвал указ Путина о гумподдержке ДНР и ЛНР рукой помощи

Пока вооруженные силы Украины обстреливают Донбасс, РФ протягивает Луганской и Донецкой народным республикам руку помощи, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник,... РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T18:32

2021-11-15T18:32

2021-11-15T18:32

в мире

владимир путин

донецкая народная республика

луганская народная республика

леонид пасечник

ситуация в днр и лнр

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0f/1759099739_0:0:3048:1716_1920x0_80_0_0_cc1b35ad2b6c6b6b2eb13056fa7344ba.jpg

ЛУГАНСК, 15 ноя - РИА Новости. Пока вооруженные силы Украины обстреливают Донбасс, РФ протягивает Луганской и Донецкой народным республикам руку помощи, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник, комментируя подписанный в понедельник президентом РФ Владимиром Путиным указ "Об оказании гуманитарной поддержки населению отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины". Ранее Путин поручил правительству обеспечить допуск на равных условиях с товарами российского происхождения товаров из ЛНР и ДНР."Пока "сограждане" обстреливают нашу территорию, братский народ России снова протягивает руку помощи и оказывает гуманитарную поддержку, так необходимую Донбассу. Жители ЛНР благодарят президента России за подписание соответствующего указа!", - написал глава ЛНР в Twitter.

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, леонид пасечник, ситуация в днр и лнр, россия