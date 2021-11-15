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Полиция Италии провела обыски у противников вакцинации от COVID-19
Полиция Италии провела обыски у противников вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 15.11.2021
Полиция Италии провела обыски у противников вакцинации от COVID-19
Итальянская полиция провела обыски у 17 участников закрытого ранее Telegram-канала радикальных противников вакцинации и COVID-сертификатов green pass. Фигуранты РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T13:16
2021-11-15T13:16
2021-11-15T13:16
в мире
италия
марио драги
telegram (приложение)
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РИМ, 15 ноя – РИА Новости. Итальянская полиция провела обыски у 17 участников закрытого ранее Telegram-канала радикальных противников вакцинации и COVID-сертификатов green pass. Фигуранты расследования обвиняются в подстрекательстве к преступлениям и неповиновению законам, сообщает полиция.Канал стал популярным в августе, когда в нем стали распространяться призывы к проведению различных акций протеста против санитарной политики итальянских властей. В пиковые периоды в нем насчитывалось свыше 40 тысяч участников. В конце сентября администрация мессенджера закрыла группу. Основатель Telegram Павел Дуров тогда заявил, что канал подстрекает к насилию против врачей, занимающихся вакцинацией, и публикует их личные сведения, что противоречит политике Telegram.Как отмечает полиция, круглосуточный мониторинг канала задокументировал "систематическое подстрекательство к применению оружия и совершению серьезных правонарушений против самых высоких должностных лиц, включая премьер-министра Марио Драги". Другими "мишенями" были полиция, врачи, ученые, журналисты и другие общественные деятели.Операция прошла в 16 крупных городах Италии. Многие обвиняемые были уже известны полиции из-за совершенных ранее преступлений. Другие не привлекались к ответственности, но "провалились в спираль онлайн-ненависти", сообщила полиция.
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РИА Новости
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в мире, италия, марио драги, telegram (приложение)
Полиция Италии провела обыски у противников вакцинации от COVID-19
Итальянская полиция провела обыски у читателей Telegram-канала противников вакцинации