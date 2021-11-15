https://ria.ru/20211115/politseyskiy-1759139132.html

Петербургский полицейский в ссоре ранил жену из травмата

Петербургский полицейский в ссоре ранил жену из травмата - РИА Новости, 15.11.2021

Петербургский полицейский в ссоре ранил жену из травмата

Старший инспектор ГИБДД в Санкт-Петербурге, поссорившись с супругой, несколько раз выстрелил из травматического пистолета ей в голову, возбуждено дело о... РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T15:39

2021-11-15T15:39

2021-11-15T16:33

происшествия

красносельский район

ленинградская область

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

луга

следственный комитет россии (ск рф)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 ноя - РИА Новости. Старший инспектор ГИБДД в Санкт-Петербурге, поссорившись с супругой, несколько раз выстрелил из травматического пистолета ей в голову, возбуждено дело о покушении на убийство, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.Ранее об инциденте в Красносельском районе Петербурга сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. По его словам, сотрудник органов внутренних дел подозревается в ранении супруги из травматического пистолета. Он скрылся на автомобиле, но был задержан на подъезде к городу Луга Ленинградской области. Женщина госпитализирована."Возбуждено уголовное дело в отношении майора полиции, старшего инспектора отдельного взвода ОГИБДД УМВД России по Красносельскому району Санкт-Петербурга по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство)", - сказали в ведомстве.По данным следствия, 15 ноября подозреваемый, поссорившись с женой "на почве личных длительных неприязненных отношений", несколько раз выстрелил из травматического пистолета ей в голову на лестничной клетке дома на улице Коммунаров в Красносельском районе. Женщина выжила благодаря помощи врачей."В настоящий момент подозреваемый... задержан на территории Ленинградской области и доставляется в Санкт-Петербург. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения и предъявлении ему обвинения", - добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20211106/proisshestvie-1757867296.html

https://ria.ru/20211112/gibdd-1758705465.html

красносельский район

ленинградская область

луга

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, красносельский район, ленинградская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии), луга, следственный комитет россии (ск рф)