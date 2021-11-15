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Беглов оценил ситуацию с коронавирусом в Петербурге
Беглов оценил ситуацию с коронавирусом в Петербурге - РИА Новости, 15.11.2021
Беглов оценил ситуацию с коронавирусом в Петербурге
Ситуация с распространением коронавируса в Санкт-Петербурге остается непростой, пока сохраняется риск нового подъема заболеваемости, сообщил губернатор города... РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T18:25
2021-11-15T18:25
2021-11-15T18:31
распространение коронавируса
санкт-петербург
коронавирус в россии
общество
александр беглов
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 ноя - РИА Новости. Ситуация с распространением коронавируса в Санкт-Петербурге остается непростой, пока сохраняется риск нового подъема заболеваемости, сообщил губернатор города Александр Беглов."Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Петербурге остается непростой, Роспотребнадзор регистрирует порядка 3 тысяч заболевших в сутки. Риск нового подъема заболеваемости пока сохраняется", - сказал он в эфире "Радио России – Санкт-Петербург".
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санкт-петербург, коронавирус в россии, общество, александр беглов, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, россия
18:25 15.11.2021 (обновлено: 18:31 15.11.2021)
Беглов оценил ситуацию с коронавирусом в Петербурге
Беглов: ситуация с COVID-19 в Петербурге остается непростой