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Беглов оценил ситуацию с коронавирусом в Петербурге

Беглов оценил ситуацию с коронавирусом в Петербурге - РИА Новости, 15.11.2021

Беглов оценил ситуацию с коронавирусом в Петербурге

Ситуация с распространением коронавируса в Санкт-Петербурге остается непростой, пока сохраняется риск нового подъема заболеваемости, сообщил губернатор города... РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T18:25

2021-11-15T18:25

2021-11-15T18:31

распространение коронавируса

санкт-петербург

коронавирус в россии

общество

александр беглов

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 ноя - РИА Новости. Ситуация с распространением коронавируса в Санкт-Петербурге остается непростой, пока сохраняется риск нового подъема заболеваемости, сообщил губернатор города Александр Беглов."Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Петербурге остается непростой, Роспотребнадзор регистрирует порядка 3 тысяч заболевших в сутки. Риск нового подъема заболеваемости пока сохраняется", - сказал он в эфире "Радио России – Санкт-Петербург".

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

санкт-петербург, коронавирус в россии, общество, александр беглов, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, россия