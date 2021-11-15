https://ria.ru/20211115/perepis-1759130829.html
В Минцифры заявили о стабильной работе портала госуслуг во время переписи
В Минцифры заявили о стабильной работе портала госуслуг во время переписи - РИА Новости, 15.11.2021
В Минцифры заявили о стабильной работе портала госуслуг во время переписи
Минцифры РФ за последний месяц наблюдало аномально высокую негативную активность в отношении портала госуслуг, но, в целом, во время переписи он работал... РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T15:04
2021-11-15T15:04
2021-11-15T15:12
общество
федеральная служба государственной статистики (росстат)
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
всероссийская перепись населения
олег качанов
россия
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Минцифры РФ за последний месяц наблюдало аномально высокую негативную активность в отношении портала госуслуг, но, в целом, во время переписи он работал достаточно стабильно, заявил замглавы министерства Олег Качанов."Очень непростые условия были, в том числе для портала госуслуг, потому что параллельно с переписью у нас вводится ряд ограничительных мер ... это, конечно, вызывало постоянный ажиотажный спрос на посещение портала госуслуг. Не хочу связывать эти события, но мы наблюдали за последний месяц аномально высокую активность негативного плана по отношению к порталу … Мы испытали несколько достаточно серьезных DDoS-атак", - сказал Качанов на пресс-конференции "Перепись – итоги первого этапа".Он пояснил, что в большинстве случаев кибератак служба безопасности работает таким образом, что пользователь не ощущает проблем в работе с сервисом. Качанов добавил, что специалисты зафиксировали несколько масштабных DDoS-атак. "Тем не менее, портал все это время работал достаточно стабильно, то есть мы не фиксировали ни одного падения, связанного исключительно с нагрузкой, поэтому считаем, что, в целом, перепись у нас прошла достаточно успешно", - рассказал он.Помимо DDoS-атак, по его словам, "формировались фейковые страницы, достаточно активно велись фишинговые атаки", то есть злоумышленники создавали интернет-страницы, идентичные порталу госуслуг, чтобы побудить пользователей ввести туда свои данные. Специалисты Минцифры РФ, как отметил Качанов, активно мониторили такие страницы и блокировали их.Всероссийская перепись проходила с 15 октября по 14 ноября. Россияне могли принять в ней участие как в традиционном формате с помощью переписчика, так и в электронном - на портале госуслуг. В пятницу, 12 октября, замглавы Росстата Павел Смелов заявлял, что в переписи уже приняло участие более 99% населения РФ.
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общество, федеральная служба государственной статистики (росстат), министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), всероссийская перепись населения, олег качанов, россия
15:04 15.11.2021 (обновлено: 15:12 15.11.2021)
В Минцифры заявили о стабильной работе портала госуслуг во время переписи
Минцифры: портал госуслуг во время переписи населения работал достаточно стабильно
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости.
Минцифры РФ
за последний месяц наблюдало аномально высокую негативную активность в отношении портала госуслуг, но, в целом, во время переписи он работал достаточно стабильно, заявил замглавы министерства Олег Качанов
.
"Очень непростые условия были, в том числе для портала госуслуг, потому что параллельно с переписью у нас вводится ряд ограничительных мер ... это, конечно, вызывало постоянный ажиотажный спрос на посещение портала госуслуг. Не хочу связывать эти события, но мы наблюдали за последний месяц аномально высокую активность негативного плана по отношению к порталу … Мы испытали несколько достаточно серьезных DDoS-атак", - сказал Качанов на пресс-конференции "Перепись – итоги первого этапа".
Он пояснил, что в большинстве случаев кибератак служба безопасности работает таким образом, что пользователь не ощущает проблем в работе с сервисом. Качанов добавил, что специалисты зафиксировали несколько масштабных DDoS-атак. "Тем не менее, портал все это время работал достаточно стабильно, то есть мы не фиксировали ни одного падения, связанного исключительно с нагрузкой, поэтому считаем, что, в целом, перепись у нас прошла достаточно успешно", - рассказал он.
Помимо DDoS-атак, по его словам, "формировались фейковые страницы, достаточно активно велись фишинговые атаки", то есть злоумышленники создавали интернет-страницы, идентичные порталу госуслуг, чтобы побудить пользователей ввести туда свои данные. Специалисты Минцифры РФ, как отметил Качанов, активно мониторили такие страницы и блокировали их.
Всероссийская перепись проходила с 15 октября по 14 ноября. Россияне могли принять в ней участие как в традиционном формате с помощью переписчика, так и в электронном - на портале госуслуг. В пятницу, 12 октября, замглавы Росстата
Павел Смелов заявлял, что в переписи уже приняло участие более 99% населения РФ.