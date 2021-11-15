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Названы регионы-лидеры по темпам роста оборота общепита
Названы регионы-лидеры по темпам роста оборота общепита - РИА Новости, 15.11.2021
Названы регионы-лидеры по темпам роста оборота общепита
Оборот общественного питания в январе-сентябре этого года увеличился почти во всех регионах России, наиболее существенный рост зафиксирован в Приморском крае и... РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T00:30
2021-11-15T00:40
экономика
общество
риа рейтинг
россия
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МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Оборот общественного питания в январе-сентябре этого года увеличился почти во всех регионах России, наиболее существенный рост зафиксирован в Приморском крае и Республике Алтай, отрицательные показатели – в Томской области и на Сахалине, свидетельствует исследование РИА Новости.*Последствия пандемииРесторанный бизнес стал одним из наиболее пострадавших от последствий коронавирусной инфекции секторов экономики. Введенные ограничения привели к существенному сокращению оборота общественного питания. По итогам 2020 года в целом по РФ оборот общественного питания снизился на 20,7%, что стало одним из худших показателей среди всех отраслей экономики. При этом сокращение было зафиксировано в 82 из 85 субъектов РФ.Как отмечают эксперты, на этом фоне результат текущего года выглядит очень оптимистично, так как ситуация в экономике постепенно стабилизировалась, ограничения в отрасли постепенно снимались, мобильность населения была восстановлена. По итогам трех кварталов 2021 года оборот общественного питания в России вырос по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 27,4%. Рост по итогам девяти месяцев был зафиксирован в подавляющем большинстве регионов, однако темпы роста существенно отличались.Для оценки ситуации в сфере общественного питания в регионах РФ эксперты РИА Новости подготовили рейтинг регионов по динамике оборота общественного питания. В данном рейтинге регионы сравнивались по темпам роста оборота общественного питания по итогам девяти месяцев 2021 года. В исследовании также анализировались данные по обороту общественного питания на душу населения.Рост оборотаВ январе-сентябре 2021 года оборот общественного питания увеличился практически во всех российских регионах, причем в большинстве из них темпы роста были довольно высокими. Снижение было зафиксировано только в двух субъектах РФ. Более чем на 20% оборот общественного питания вырос по сравнению с январем-сентябрем 2020 года в 45 регионах и еще в 25 темпы роста находись в диапазоне 10-20%.Наиболее существенный рост зафиксирован в Приморском крае (+81,1%) и Республике Алтай (80,9%). В группу лидеров также входят Северная Осетия, Крым, Калининградская область, Брянская область, Москва и Санкт-Петербург, где оборот общественного питания по итогам трех кварталов 2021 года увеличился более чем на 40%. Темпы роста превысили общероссийский уровень в 29 регионах.Снизился оборот общественного питания только в Сахалинской и Томской областях.Лидеры по обороту общепитаКак отмечают эксперты, явным лидером по суммарному обороту общественного питания является Москва, на долю которой приходится почти 20% общероссийского оборота. В группу лидеров по данному показателю с долей более 2% также входят Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Дагестан, Свердловская область, Татарстан и Ростовская область.По подсчетам аналитиков, суммарно на названные субъекты РФ приходится 47,6% общероссийского оборота общественного питания. В большинстве из них темпы роста по сравнению с январем-сентябрем 2020 года находятся на высоком уровне.Лидерами по обороту общественного питания на одного жителя по итогам девяти месяцев 2021 года с показателем более 20 тысяч рублей на человека являются Чукотский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ, Ненецкий автономный округ и Москва. Еще в 15 регионах оборот общественного питания на одного жителя находится в диапазоне от 10 до 20 тысяч рублей.Самое низкое значение показателя (менее трех тысяч рублей на человека) зафиксировано в Республиках Тыва, Калмыкия, Карачаево-Черкесии и Ингушетии.Прогноз на конец годаЭксперты РИА Новости ожидают, что в четвертом квартале динамика оборота общественного питания в некоторых регионах может ухудшиться в связи с объявленными в конце октября и начале ноября нерабочими днями. В этот период на организации общественного питания были снова наложены определенные ограничения.Мера жесткости этих ограничений, как и их продолжительность от региона к региону различны, поэтому их влияние на сектор общественного питания будут неодинаковыми. Не исключено, что количество регионов, снизивших оборот общественного питания по итогам 2021 года, возрастет с двух до примерно пяти.В целом ожидается, что оборот общественного питания в России может увеличиться по итогам 2021 года на 15-20%.*Рейтинг подготовлен по заказу агентства РИА Новости специалистами РИА Рейтинг.
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экономика, общество, риа рейтинг, россия
00:30 15.11.2021 (обновлено: 00:40 15.11.2021)
 
Названы регионы-лидеры по темпам роста оборота общепита

Приморский край стал лидером по темпам роста оборота общепита в России в 2021 году

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкИнформационная табличка на входе в ресторан BURO TSUM в Москве
Информационная табличка на входе в ресторан BURO TSUM в Москве - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Оборот общественного питания в январе-сентябре этого года увеличился почти во всех регионах России, наиболее существенный рост зафиксирован в Приморском крае и Республике Алтай, отрицательные показатели – в Томской области и на Сахалине, свидетельствует исследование РИА Новости.*
Рейтинг российских регионов по динамике оборота общественного питания
00:00Инфографика
Рейтинг российских регионов по динамике оборота общественного питания

Последствия пандемии

Ресторанный бизнес стал одним из наиболее пострадавших от последствий коронавирусной инфекции секторов экономики. Введенные ограничения привели к существенному сокращению оборота общественного питания. По итогам 2020 года в целом по РФ оборот общественного питания снизился на 20,7%, что стало одним из худших показателей среди всех отраслей экономики. При этом сокращение было зафиксировано в 82 из 85 субъектов РФ.
Как отмечают эксперты, на этом фоне результат текущего года выглядит очень оптимистично, так как ситуация в экономике постепенно стабилизировалась, ограничения в отрасли постепенно снимались, мобильность населения была восстановлена. По итогам трех кварталов 2021 года оборот общественного питания в России вырос по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 27,4%. Рост по итогам девяти месяцев был зафиксирован в подавляющем большинстве регионов, однако темпы роста существенно отличались.
Для оценки ситуации в сфере общественного питания в регионах РФ эксперты РИА Новости подготовили рейтинг регионов по динамике оборота общественного питания. В данном рейтинге регионы сравнивались по темпам роста оборота общественного питания по итогам девяти месяцев 2021 года. В исследовании также анализировались данные по обороту общественного питания на душу населения.
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Рост оборота

В январе-сентябре 2021 года оборот общественного питания увеличился практически во всех российских регионах, причем в большинстве из них темпы роста были довольно высокими. Снижение было зафиксировано только в двух субъектах РФ. Более чем на 20% оборот общественного питания вырос по сравнению с январем-сентябрем 2020 года в 45 регионах и еще в 25 темпы роста находись в диапазоне 10-20%.
Наиболее существенный рост зафиксирован в Приморском крае (+81,1%) и Республике Алтай (80,9%). В группу лидеров также входят Северная Осетия, Крым, Калининградская область, Брянская область, Москва и Санкт-Петербург, где оборот общественного питания по итогам трех кварталов 2021 года увеличился более чем на 40%. Темпы роста превысили общероссийский уровень в 29 регионах.
Снизился оборот общественного питания только в Сахалинской и Томской областях.
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Лидеры по обороту общепита

Как отмечают эксперты, явным лидером по суммарному обороту общественного питания является Москва, на долю которой приходится почти 20% общероссийского оборота. В группу лидеров по данному показателю с долей более 2% также входят Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Дагестан, Свердловская область, Татарстан и Ростовская область.
По подсчетам аналитиков, суммарно на названные субъекты РФ приходится 47,6% общероссийского оборота общественного питания. В большинстве из них темпы роста по сравнению с январем-сентябрем 2020 года находятся на высоком уровне.
Лидерами по обороту общественного питания на одного жителя по итогам девяти месяцев 2021 года с показателем более 20 тысяч рублей на человека являются Чукотский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ, Ненецкий автономный округ и Москва. Еще в 15 регионах оборот общественного питания на одного жителя находится в диапазоне от 10 до 20 тысяч рублей.
Самое низкое значение показателя (менее трех тысяч рублей на человека) зафиксировано в Республиках Тыва, Калмыкия, Карачаево-Черкесии и Ингушетии.
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Прогноз на конец года

Эксперты РИА Новости ожидают, что в четвертом квартале динамика оборота общественного питания в некоторых регионах может ухудшиться в связи с объявленными в конце октября и начале ноября нерабочими днями. В этот период на организации общественного питания были снова наложены определенные ограничения.
Мера жесткости этих ограничений, как и их продолжительность от региона к региону различны, поэтому их влияние на сектор общественного питания будут неодинаковыми. Не исключено, что количество регионов, снизивших оборот общественного питания по итогам 2021 года, возрастет с двух до примерно пяти.
В целом ожидается, что оборот общественного питания в России может увеличиться по итогам 2021 года на 15-20%.
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*Рейтинг подготовлен по заказу агентства РИА Новости специалистами РИА Рейтинг.
 
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