Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211115/nikulin-1758807981.html
Биография Максима Никулина
Биография Максима Никулина - РИА Новости, 15.11.2021
Биография Максима Никулина
Генеральный директор и художественный руководитель Московского цирка Никулина на Цветном бульваре Максим Юрьевич Никулин родился 15 ноября 1956 года в Москве в... РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T04:11
2021-11-15T04:11
справки
москва
максим никулин
юрий никулин
московский цирк никулина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153332/74/1533327421_0:0:1542:868_1920x0_80_0_0_f0fd0369323ca0f02d8c39bd72b4a6f9.jpg
Генеральный директор и художественный руководитель Московского цирка Никулина на Цветном бульваре Максим Юрьевич Никулин родился 15 ноября 1956 года в Москве в семье артистов цирка Юрия (1921-1997) и Татьяны (1929-2014) Никулиных. Его отец, Юрий Никулин, более 30 лет работал в жанре клоунады в дуэте с Михаилом Шуйдиным, был известным киноактером, в 1982-1997 годах возглавлял Московский цирк на Цветном бульваре. В детстве Максим Никулин снимался в эпизодических ролях в комедии Леонида Гайдая "Бриллиантовая рука" (1968) и детском фильме Александра Митты "Точка, точка, запятая... (1972).В 1980 году окончил факультет журналистики Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова.С 1974 года работал в газете "Московский комсомолец", с 1976 года был корреспондентом и ведущим радио "Маяк".В 1986-1997 годах – корреспондент информационных программ, программы "Время", телеведущий утренней программы "120 минут" ("Утро") на Центральном телевидении, ОРТ, "Останкино", а позже – на Первом канале.В 1993 году по приглашению своего отца, Юрия Никулина, занял должность директора-распорядителя в Московском цирке на Цветном бульваре. Отвечал за административную работу цирка, как коммерческий директор курировал все российские и зарубежные связи.В 1997 году, вместе с Юрием Никулиным создал благотворительный Фонд "Цирк и Милосердие", в задачи которого входит помощь артистам-инвалидам, ветеранам цирка, а также начинающим, способным артистам.В августе 1997 года, после кончины Юрия Никулина, был избран генеральным директором Московского цирка Никулина на Цветном бульваре.Возглавляет художественный совет цирка.По инициативе и при участии Максима Никулина при цирке была создана телевизионная студия "Цветной, 13", которая в течение пяти лет выпускала телепередачу "Мой цирк" на канале "Культура". Никулин был ее автором и постоянным ведущим. Затем в течение нескольких лет он был автором и ведущим телепередачи "Форганг" на Первом канале, также посвященной цирку.Максим Никулин награжден российскими орденами Дружбы (2006) и Почета (2016). Кавалер-рыцарь Ордена Командорского креста Бельгийского королевского общества поддержки инноваций и изобретений.Максим Никулин женат третьим браком. У него трое детей – дочь Мария, ставшая нейрохирургом, сыновья Юрий и Максим. Оба сына работают в Московском цирке на Цветном бульваре. В частности, Юрий Никулин младший занимает должность пресс-атташе цирка. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153332/74/1533327421_0:0:1338:1003_1920x0_80_0_0_82148de67419c55e0d1916f45e697a85.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
справки, москва, максим никулин, юрий никулин, московский цирк никулина
04:11 15.11.2021
 

Биография Максима Никулина

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГенеральный директор Московского цирка на Цветном бульваре Максим Никулин
Генеральный директор Московского цирка на Цветном бульваре Максим Никулин - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
Генеральный директор и художественный руководитель Московского цирка Никулина на Цветном бульваре Максим Юрьевич Никулин родился 15 ноября 1956 года в Москве в семье артистов цирка Юрия (1921-1997) и Татьяны (1929-2014) Никулиных. Его отец, Юрий Никулин, более 30 лет работал в жанре клоунады в дуэте с Михаилом Шуйдиным, был известным киноактером, в 1982-1997 годах возглавлял Московский цирк на Цветном бульваре.
В детстве Максим Никулин снимался в эпизодических ролях в комедии Леонида Гайдая "Бриллиантовая рука" (1968) и детском фильме Александра Митты "Точка, точка, запятая... (1972).
В 1980 году окончил факультет журналистики Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова.
С 1974 года работал в газете "Московский комсомолец", с 1976 года был корреспондентом и ведущим радио "Маяк".
В 1986-1997 годах – корреспондент информационных программ, программы "Время", телеведущий утренней программы "120 минут" ("Утро") на Центральном телевидении, ОРТ, "Останкино", а позже – на Первом канале.
В 1993 году по приглашению своего отца, Юрия Никулина, занял должность директора-распорядителя в Московском цирке на Цветном бульваре. Отвечал за административную работу цирка, как коммерческий директор курировал все российские и зарубежные связи.
В 1997 году, вместе с Юрием Никулиным создал благотворительный Фонд "Цирк и Милосердие", в задачи которого входит помощь артистам-инвалидам, ветеранам цирка, а также начинающим, способным артистам.
В августе 1997 года, после кончины Юрия Никулина, был избран генеральным директором Московского цирка Никулина на Цветном бульваре.
Возглавляет художественный совет цирка.
По инициативе и при участии Максима Никулина при цирке была создана телевизионная студия "Цветной, 13", которая в течение пяти лет выпускала телепередачу "Мой цирк" на канале "Культура". Никулин был ее автором и постоянным ведущим. Затем в течение нескольких лет он был автором и ведущим телепередачи "Форганг" на Первом канале, также посвященной цирку.
Максим Никулин награжден российскими орденами Дружбы (2006) и Почета (2016).
Кавалер-рыцарь Ордена Командорского креста Бельгийского королевского общества поддержки инноваций и изобретений.
Максим Никулин женат третьим браком. У него трое детей – дочь Мария, ставшая нейрохирургом, сыновья Юрий и Максим. Оба сына работают в Московском цирке на Цветном бульваре. В частности, Юрий Никулин младший занимает должность пресс-атташе цирка.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
СправкиМоскваМаксим НикулинЮрий НикулинМосковский цирк Никулина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:00Рынок элитной аренды в России пошел на спад
03:54На Камчатке дали три года виновникам ДТП с двумя рейсовыми автобусами
03:50В России впервые применили авиаракеты с вертолетного дрона
03:45Диетолог рассказала, кому опасно есть яблоки
03:44У Саакашвили началась кровавая рвота, заявила омбудсмен Украины
03:36Счетная палата оценила потраченные на повышение зарплат врачам средства
03:21На Камчатке умер еще один пострадавший в ДТП с бензовозом
03:15IT-специалист рассказал, что будет, если заморозить смартфон
03:00Юристы рассказали, когда из-за долгов могут арестовать квартиру
02:57На Украине допустили отмену безвиза с ЕС из-за "действий" России
02:55Россия на испытаниях сбила советский спутник, заявили американские военные
02:52На Украине раскрыли план спровоцировать Россию на агрессию с помощью НАТО
02:50В НАСА заявили о "последствиях" испытаний России в космосе
02:35В Приморье отца и сына осудили за нападение на полицейского в баре
02:35Врач назвала способ восполнить дефицит витамина D без лекарств
02:19"Загнал в угол": на Украине рассказали, как Путин унизил Зеленского
02:15Аналитик рассказал, когда и почему доллар будет стоить дороже евро
02:15Врач назвал ошибку россиян при лечении COVID-19 в домашних условиях
02:01Блинкен обвинил Россию в создании препятствий для космических исследований
01:57Блинкен: США и союзники ответят на российские испытания в космосе
Лента новостейМолния
Рынок элитной аренды в России пошел на спадНа Камчатке дали три года виновникам ДТП с двумя рейсовыми автобусамиВ России впервые применили авиаракеты с вертолетного дронаДиетолог рассказала, кому опасно есть яблокиУ Саакашвили началась кровавая рвота, заявила омбудсмен УкраиныСчетная палата оценила потраченные на повышение зарплат врачам средстваНа Камчатке умер еще один пострадавший в ДТП с бензовозомIT-специалист рассказал, что будет, если заморозить смартфонЮристы рассказали, когда из-за долгов могут арестовать квартируНа Украине допустили отмену безвиза с ЕС из-за "действий" РоссииРоссия на испытаниях сбила советский спутник, заявили американские военныеНа Украине раскрыли план спровоцировать Россию на агрессию с помощью НАТОВ НАСА заявили о "последствиях" испытаний России в космосеВ Приморье отца и сына осудили за нападение на полицейского в бареВрач назвала способ восполнить дефицит витамина D без лекарств"Загнал в угол": на Украине рассказали, как Путин унизил ЗеленскогоАналитик рассказал, когда и почему доллар будет стоить дороже евроВрач назвал ошибку россиян при лечении COVID-19 в домашних условияхБлинкен обвинил Россию в создании препятствий для космических исследованийБлинкен: США и союзники ответят на российские испытания в космосе