https://ria.ru/20211115/nikulin-1758807981.html

Биография Максима Никулина

Биография Максима Никулина - РИА Новости, 15.11.2021

Биография Максима Никулина

Генеральный директор и художественный руководитель Московского цирка Никулина на Цветном бульваре Максим Юрьевич Никулин родился 15 ноября 1956 года в Москве в... РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T04:11

2021-11-15T04:11

2021-11-15T04:11

справки

москва

максим никулин

юрий никулин

московский цирк никулина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153332/74/1533327421_0:0:1542:868_1920x0_80_0_0_f0fd0369323ca0f02d8c39bd72b4a6f9.jpg

Генеральный директор и художественный руководитель Московского цирка Никулина на Цветном бульваре Максим Юрьевич Никулин родился 15 ноября 1956 года в Москве в семье артистов цирка Юрия (1921-1997) и Татьяны (1929-2014) Никулиных. Его отец, Юрий Никулин, более 30 лет работал в жанре клоунады в дуэте с Михаилом Шуйдиным, был известным киноактером, в 1982-1997 годах возглавлял Московский цирк на Цветном бульваре. В детстве Максим Никулин снимался в эпизодических ролях в комедии Леонида Гайдая "Бриллиантовая рука" (1968) и детском фильме Александра Митты "Точка, точка, запятая... (1972).В 1980 году окончил факультет журналистики Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова.С 1974 года работал в газете "Московский комсомолец", с 1976 года был корреспондентом и ведущим радио "Маяк".В 1986-1997 годах – корреспондент информационных программ, программы "Время", телеведущий утренней программы "120 минут" ("Утро") на Центральном телевидении, ОРТ, "Останкино", а позже – на Первом канале.В 1993 году по приглашению своего отца, Юрия Никулина, занял должность директора-распорядителя в Московском цирке на Цветном бульваре. Отвечал за административную работу цирка, как коммерческий директор курировал все российские и зарубежные связи.В 1997 году, вместе с Юрием Никулиным создал благотворительный Фонд "Цирк и Милосердие", в задачи которого входит помощь артистам-инвалидам, ветеранам цирка, а также начинающим, способным артистам.В августе 1997 года, после кончины Юрия Никулина, был избран генеральным директором Московского цирка Никулина на Цветном бульваре.Возглавляет художественный совет цирка.По инициативе и при участии Максима Никулина при цирке была создана телевизионная студия "Цветной, 13", которая в течение пяти лет выпускала телепередачу "Мой цирк" на канале "Культура". Никулин был ее автором и постоянным ведущим. Затем в течение нескольких лет он был автором и ведущим телепередачи "Форганг" на Первом канале, также посвященной цирку.Максим Никулин награжден российскими орденами Дружбы (2006) и Почета (2016). Кавалер-рыцарь Ордена Командорского креста Бельгийского королевского общества поддержки инноваций и изобретений.Максим Никулин женат третьим браком. У него трое детей – дочь Мария, ставшая нейрохирургом, сыновья Юрий и Максим. Оба сына работают в Московском цирке на Цветном бульваре. В частности, Юрий Никулин младший занимает должность пресс-атташе цирка. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

справки, москва, максим никулин, юрий никулин, московский цирк никулина