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Туризм
https://ria.ru/20200926/nikulin-1577777765.html
Максим Никулин: "Опасность подхватить вирус за границей была всегда"
Максима Никулина эпидемия коронавируса застала в Монако. Там он и провел весь период самоизоляции — почти полгода. В интервью РИА Новости руководитель... РИА Новости, 26.09.2020
2020-09-26T08:00
2020-09-26T08:05
туризм
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звезды - туризм
еда - туризм
туризм
максим никулин
валдай
краснодарский край
грузия
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<strong>МОСКВА, 26 сен — РИА Новости, Ольга Цынская.</strong> <em>Максима Никулина эпидемия коронавируса застала в Монако. Там он и провел весь период самоизоляции — почти полгода. В интервью РИА Новости руководитель Московского цирка на Цветном бульваре рассказал, где отдыхал в детстве, какую кухню предпочитает и почему мечтает вернуться в Австралию.</em><strong>Рейсы в Москву из Монако отменили, и нам пришлось задержаться там на целых пять месяцев и десять дней.</strong> Конечно, мы могли бы выбраться каким-то образом. Но мне это показалось не совсем этичным, ведь с такой же проблемой столкнулись очень многие наши соотечественники-туристы. Семьи с маленькими детьми без денег сидели в аэропорту. Мне было просто неудобно кого-то отодвигать. Тем более, в отличие от них, нам было где и на что жить. При первой возможности мы вернулись на родину — через Стамбул.<strong>Чтобы планировать дальнейшие поездки, должна быть какая-то цель.</strong> Весь бизнес встал, поэтому нет смысла куда-то ехать, с кем-то встречаться, о чем-то договариваться. Пока нет никакой определенности и непонятно, когда она появится.<strong>В конце октября мне нужно быть во Франции. </strong>Необходимо сделать операцию на глазах. Но пока рейсов туда нет. В крайнем случае полечу через третью страну.<strong>Опасность подхватить какой-то вирус за границей была всегда.</strong> Не думаю, что сейчас риск больше. Пару лет назад я отдыхал в Бразилии и подцепил там какую-то легочную инфекцию. Две недели провалялся в больнице. Причем я даже не знаю, где заразился: в самолете, аэропорту, городе, — все под богом ходим.<strong>Большинство людей болеют сезонным гриппом. Та же история, видимо, будет теперь с ковидом.</strong> Пока мы были в Монако, во время самоизоляции сначала все друг от друга шарахались. Потом попривыкли, и жизнь вернулась в обычную колею. От судьбы не уйдешь. Как в свое время говорила бабушка моего школьного товарища: "пережили гетто, переживем и это".<strong>Места моего отдыха в детстве — Крым и побережье Краснодарского края.</strong> Наверное, как и у других детей того времени. Правда, мне повезло чуть больше: мои родители были востребованными артистами, и каждое лето их приглашали на гастроли либо в Ялту, либо в Сочи — в цирки шапито. Три месяца общения с ними, море, солнце, пляж. В другое время из-за их работы, гастролей мы практически не виделись.<strong>Сейчас мои жена и внучка отдыхают в Крыму.</strong> Дети (сыновья Юрий и Максим. — Прим. ред.) постоянно туда ездят, им очень нравится. Конечно, по некоторым параметрам это не Монако, зато природа там прекрасная. Есть места дорогие, но хватает и вполне бюджетных.<strong>В России огромное количество уголков, где можно отлично отдохнуть и узнать много нового про родную страну.</strong> Неделю назад мы совершенно спонтанно большой компанией отправились в Великий Новгород и Псков. Невероятно красивые и интересные места!<strong>Я человек везучий. В силу своей прошлой профессии (журналист. — Прим. ред.) я объехал практически весь бывший Советский Союз.</strong> Да еще и за казенный счет. Увидел множество совершенно роскошных мест. Забайкалье, Камчатка — фантастически красивые. Валдай, Золотое кольцо России — недалеко, все очень цивилизованно, комфортно и интересно.<strong>Когда у меня спрашивают про любимую кухню, я обычно отвечаю, что предпочитаю итальянскую со встроенной немецкой техникой.</strong> А вообще — я не сильно затейливый в этом плане. Что вкусно, то и люблю.<strong>В прошлом году отдыхали с женой в Грузии. Вот там невероятно вкусная еда! И в Таиланде было вкусно.</strong> Это как спросить про любимую книгу. Когда на этот вопрос человек отвечает, кажется, что он одну эту книгу за всю жизнь и прочитал. Литература, музыка, фильмы, кухни — они все разные, их невозможно сравнивать, хочется как можно больше попробовать, чтобы составить собственное впечатление.<strong>Мне хотелось бы когда-нибудь еще раз вернуться в Австралию.</strong> Был там однажды. Это потрясающе! Совершенно другой мир: природа, пейзажи, энергетика. Все очень красиво и очень спокойно. Там даже люди другие, более расслабленные, что ли. И очень хочется нырнуть с Большого Барьерного рифа — крупнейшего в мире. У меня в этой стране много друзей, и все приглашают в гости. Только если уж туда ехать, то надолго. А много свободного времени у меня никогда не бывает.
https://ria.ru/20200721/1573945036.html
https://ria.ru/20200904/kamchatka-1576523256.html
https://ria.ru/20191206/1561997768.html
https://ria.ru/20200423/1570365762.html
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куда поехать, звезды - туризм, еда - туризм, туризм, максим никулин, валдай, краснодарский край, грузия

Максим Никулин: "Опасность подхватить вирус за границей была всегда"

08:00 26.09.2020 (обновлено: 08:05 26.09.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГенеральный директор Московского цирка на Цветном бульваре Максим Никулин
Генеральный директор Московского цирка на Цветном бульваре Максим Никулин - РИА Новости, 1920, 26.09.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости, Ольга Цынская. Максима Никулина эпидемия коронавируса застала в Монако. Там он и провел весь период самоизоляции — почти полгода. В интервью РИА Новости руководитель Московского цирка на Цветном бульваре рассказал, где отдыхал в детстве, какую кухню предпочитает и почему мечтает вернуться в Австралию.
Рейсы в Москву из Монако отменили, и нам пришлось задержаться там на целых пять месяцев и десять дней. Конечно, мы могли бы выбраться каким-то образом. Но мне это показалось не совсем этичным, ведь с такой же проблемой столкнулись очень многие наши соотечественники-туристы. Семьи с маленькими детьми без денег сидели в аэропорту. Мне было просто неудобно кого-то отодвигать. Тем более, в отличие от них, нам было где и на что жить. При первой возможности мы вернулись на родину — через Стамбул.
Чтобы планировать дальнейшие поездки, должна быть какая-то цель. Весь бизнес встал, поэтому нет смысла куда-то ехать, с кем-то встречаться, о чем-то договариваться. Пока нет никакой определенности и непонятно, когда она появится.
В конце октября мне нужно быть во Франции. Необходимо сделать операцию на глазах. Но пока рейсов туда нет. В крайнем случае полечу через третью страну.
Опасность подхватить какой-то вирус за границей была всегда. Не думаю, что сейчас риск больше. Пару лет назад я отдыхал в Бразилии и подцепил там какую-то легочную инфекцию. Две недели провалялся в больнице. Причем я даже не знаю, где заразился: в самолете, аэропорту, городе, — все под богом ходим.
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанк

Генеральный директор и художественный руководитель Московского цирка Никулина на Цветном бульваре Максим Никулин на пресс-конференции, посвященной 125-летию цирка

Генеральный директор и художественный руководитель Московского цирка Никулина на Цветном бульваре Максим Никулин
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Генеральный директор и художественный руководитель Московского цирка Никулина на Цветном бульваре Максим Никулин на пресс-конференции, посвященной 125-летию цирка

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Максим Никулин выступает перед началом шоу "Королевский цирк" в Московском цирке имени Никулина на Цветном бульваре

Генеральный директор и художественный руководитель цирка Максим Никулин выступает перед началом шоу Королевский цирк в Московском цирке им. Никулина на Цветном бульваре.
2 из 2

Максим Никулин выступает перед началом шоу "Королевский цирк" в Московском цирке имени Никулина на Цветном бульваре

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
1 из 2

Генеральный директор и художественный руководитель Московского цирка Никулина на Цветном бульваре Максим Никулин на пресс-конференции, посвященной 125-летию цирка

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
2 из 2

Максим Никулин выступает перед началом шоу "Королевский цирк" в Московском цирке имени Никулина на Цветном бульваре

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Большинство людей болеют сезонным гриппом. Та же история, видимо, будет теперь с ковидом. Пока мы были в Монако, во время самоизоляции сначала все друг от друга шарахались. Потом попривыкли, и жизнь вернулась в обычную колею. От судьбы не уйдешь. Как в свое время говорила бабушка моего школьного товарища: "пережили гетто, переживем и это".
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Сейчас мои жена и внучка отдыхают в Крыму. Дети (сыновья Юрий и Максим. — Прим. ред.) постоянно туда ездят, им очень нравится. Конечно, по некоторым параметрам это не Монако, зато природа там прекрасная. Есть места дорогие, но хватает и вполне бюджетных.
В России огромное количество уголков, где можно отлично отдохнуть и узнать много нового про родную страну. Неделю назад мы совершенно спонтанно большой компанией отправились в Великий Новгород и Псков. Невероятно красивые и интересные места!
Я человек везучий. В силу своей прошлой профессии (журналист. — Прим. ред.) я объехал практически весь бывший Советский Союз. Да еще и за казенный счет. Увидел множество совершенно роскошных мест. Забайкалье, Камчатка — фантастически красивые. Валдай, Золотое кольцо России — недалеко, все очень цивилизованно, комфортно и интересно.
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В прошлом году отдыхали с женой в Грузии. Вот там невероятно вкусная еда! И в Таиланде было вкусно. Это как спросить про любимую книгу. Когда на этот вопрос человек отвечает, кажется, что он одну эту книгу за всю жизнь и прочитал. Литература, музыка, фильмы, кухни — они все разные, их невозможно сравнивать, хочется как можно больше попробовать, чтобы составить собственное впечатление.
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