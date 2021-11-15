https://ria.ru/20211115/nato-1759117286.html

Присутствие НАТО в Черном море не угрожает России, заявил Столтенберг

Присутствие НАТО в Черном море не угрожает России, заявил Столтенберг - РИА Новости, 15.11.2021

Присутствие НАТО в Черном море не угрожает России, заявил Столтенберг

Присутствие НАТО на востоке альянса, включая регион Черного моря, носит оборонительный характер и не угрожает России, сказал генсек альянса Йенс Столтенберг по... РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T14:07

2021-11-15T14:07

2021-11-15T14:16

в мире

нато

россия

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мид украины

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БРЮССЕЛЬ, 15 ноя – РИА Новости. Присутствие НАТО на востоке альянса, включая регион Черного моря, носит оборонительный характер и не угрожает России, сказал генсек альянса Йенс Столтенберг по итогам переговоров в Брюсселе с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой."Мы присутствуем на востоке альянса с 2014 года. Это присутствие носит исключительно оборонительный характер и не угрожает России", - отметил он.При этом Столтенберг подчеркнул, что альянс считает, что у границ России с Украиной "происходит необычная концентрация российских военных", что вызывает опасения.

https://ria.ru/20211114/krym-1758794797.html

россия

украина

черное море

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2021

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в мире, нато, россия, украина, йенс столтенберг, мид украины, черное море, дмитрий кулеба