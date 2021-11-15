https://ria.ru/20211115/nato-1759044296.html
Столтенберг заявил об отсутствии консенсуса по вступлению Украины в НАТО
Столтенберг заявил об отсутствии консенсуса по вступлению Украины в НАТО - РИА Новости, 15.11.2021
Столтенберг заявил об отсутствии консенсуса по вступлению Украины в НАТО
Натовские страны не пришли к единому мнению по поводу членства Украины, признал генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг. РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T03:48
2021-11-15T03:48
2021-11-15T14:36
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йенс столтенберг
владимир зеленский
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Натовские страны не пришли к единому мнению по поводу членства Украины, признал генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.Он напомнил, что условие присоединения к блоку — соответствие определенным стандартам. "Мы помогаем им бороться с коррупцией, но 30 союзников должны договориться, а сейчас у нас в НАТО нет консенсусной договоренности относительно приглашения Украины стать полноправным членом", — сказал генсек в программе портала Axios на телеканале HBO.При этом, по его словам, организация продолжает укреплять партнерство с Киевом.Столтенберг упомянул недавнюю встречу с украинским президентом Владимиром Зеленским. Тот, рассказал глава НАТО, хочет "нечто большее", чем просто поддержка, которую страны-участники оказывают государству, и стремится к тому, чтобы Украина полноправно вошла в состав альянса. В декабре 2014 года Киев отказался от внеблокового статуса. В феврале 2019 года руководство закрепило в Конституции курс на членство в Евросоюзе и НАТО. Украина стала шестой страной, получившей статус партнера НАТО с расширенными возможностями.
https://ria.ru/20211111/ukraina-1758497336.html
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в мире, украина, йенс столтенберг, владимир зеленский, нато
03:48 15.11.2021 (обновлено: 14:36 15.11.2021)
Столтенберг заявил об отсутствии консенсуса по вступлению Украины в НАТО
Столтенберг заявил об отсутствии консенсуса по вопросу вступления Украины в НАТО