https://ria.ru/20211115/nato-1759044296.html

Столтенберг заявил об отсутствии консенсуса по вступлению Украины в НАТО

Столтенберг заявил об отсутствии консенсуса по вступлению Украины в НАТО - РИА Новости, 15.11.2021

Столтенберг заявил об отсутствии консенсуса по вступлению Украины в НАТО

Натовские страны не пришли к единому мнению по поводу членства Украины, признал генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг. РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T03:48

2021-11-15T03:48

2021-11-15T14:36

в мире

украина

йенс столтенберг

владимир зеленский

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149820/57/1498205700_0:3:2400:1353_1920x0_80_0_0_832fb936832e407748c4ff3593f2092d.jpg

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Натовские страны не пришли к единому мнению по поводу членства Украины, признал генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.Он напомнил, что условие присоединения к блоку — соответствие определенным стандартам. "Мы помогаем им бороться с коррупцией, но 30 союзников должны договориться, а сейчас у нас в НАТО нет консенсусной договоренности относительно приглашения Украины стать полноправным членом", — сказал генсек в программе портала Axios на телеканале HBO.При этом, по его словам, организация продолжает укреплять партнерство с Киевом.Столтенберг упомянул недавнюю встречу с украинским президентом Владимиром Зеленским. Тот, рассказал глава НАТО, хочет "нечто большее", чем просто поддержка, которую страны-участники оказывают государству, и стремится к тому, чтобы Украина полноправно вошла в состав альянса. В декабре 2014 года Киев отказался от внеблокового статуса. В феврале 2019 года руководство закрепило в Конституции курс на членство в Евросоюзе и НАТО. Украина стала шестой страной, получившей статус партнера НАТО с расширенными возможностями.

https://ria.ru/20211111/ukraina-1758497336.html

https://ria.ru/20211105/ukraina-1757786590.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, украина, йенс столтенберг, владимир зеленский, нато