https://ria.ru/20211115/nagrady-1759096711.html

Восемь московских заводов получили награды за наивысшее качество продукции

Восемь московских заводов получили награды за наивысшее качество продукции - РИА Новости, 15.11.2021

Восемь московских заводов получили награды за наивысшее качество продукции

Восемь московских производств получили награды по итогам международного конкурса качества пищевой продукции "Гарантия качества-2021", сообщает пресс-служба... РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T12:40

2021-11-15T12:40

2021-11-15T12:40

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

александр прохоров

объединенные кондитеры

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0f/1759094746_0:53:500:334_1920x0_80_0_0_600f30845d059e14dc60d7b8c17e3c75.jpg

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Восемь московских производств получили награды по итогам международного конкурса качества пищевой продукции "Гарантия качества-2021", сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).В общей сложности в копилке столичных предприятий оказались 28 золотых и 6 серебряных медалей, уточняется в сообщении."Качество всегда было обязательным условием работы столичных пищевых компаний. В Москве успешно функционируют 67 крупных и средних предприятий, формирующих костяк пищевой промышленности, всего же их более 260. Это производители продукции из мяса и рыбы, консервов и молочной продукции, хлеба и кондитерских изделий, напитков и других товаров. По итогам 9 месяцев 2021 года объем отгруженных товаров московскими предприятиями увеличился на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 387,2 миллиарда рублей", – рассказал руководитель департамента Александр Прохоров.Участие в конкурсе приняли представители 45 регионов России и Республики Казахстан. Это более 125 предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, фермерских хозяйств, общественного питания и торговых сетей. Определяя победителей, эксперты оценили свыше 920 образцов продукции: она прошла органолептическую экспертизу, лабораторные исследования, а также оценку маркировки.В числе столичных победителей – холдинг "Объединенные кондитеры", в который входят сразу несколько кондитерских фабрик столицы. На его счету семь золотых медалей. Кроме того, он был удостоен награды за лучшую упаковку. На счету Мелькомбината №3 - золото и серебро, а компания "Хлебпром" получила восемь золотых медалей.Производитель колбасных изделий "Дымов" получил две золотые и серебряную медали, а также три диплома качества. Продукция компании получила "Мясной Оскар", один из ее продуктов стал победителем в категории "Выбор потребителя". Компания "Черкизово" стала обладательницей 5 золотых медалей и трех дипломов качества, ее продукция тоже получила "Мясной Оскар" и выиграла в номинации "Выбор потребителя". Московская фабрика мороженого "Баскин Роббинс" по итогам конкурса стала обладателем двух золотых и двух серебряных медалей.Лучших определяли в 29 категориях по нескольким номинациям: "Золотая банка", где назвали лучшие консервы и сокосодержащие напитки, "Хлеб моей губернии", "Мясной Оскар", в которой определили лучшую продукцию из мяса и птицы. В этом году в конкурсе появились две новые номинации - "Выбор потребителя", которая в этом году охватила только мясную продукцию, и "Лучшая упаковка", в которой могли принять участие все категории товаров, говорится в сообщении.

https://ria.ru/20211014/proekty-1754528677.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, александр прохоров, объединенные кондитеры , россия