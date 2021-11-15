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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
https://ria.ru/20211115/nagrady-1759096711.html
Восемь московских заводов получили награды за наивысшее качество продукции
Восемь московских заводов получили награды за наивысшее качество продукции - РИА Новости, 15.11.2021
Восемь московских заводов получили награды за наивысшее качество продукции
Восемь московских производств получили награды по итогам международного конкурса качества пищевой продукции "Гарантия качества-2021", сообщает пресс-служба... РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T12:40
2021-11-15T12:40
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
александр прохоров
объединенные кондитеры
россия
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Восемь московских производств получили награды по итогам международного конкурса качества пищевой продукции "Гарантия качества-2021", сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).В общей сложности в копилке столичных предприятий оказались 28 золотых и 6 серебряных медалей, уточняется в сообщении."Качество всегда было обязательным условием работы столичных пищевых компаний. В Москве успешно функционируют 67 крупных и средних предприятий, формирующих костяк пищевой промышленности, всего же их более 260. Это производители продукции из мяса и рыбы, консервов и молочной продукции, хлеба и кондитерских изделий, напитков и других товаров. По итогам 9 месяцев 2021 года объем отгруженных товаров московскими предприятиями увеличился на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 387,2 миллиарда рублей", – рассказал руководитель департамента Александр Прохоров.Участие в конкурсе приняли представители 45 регионов России и Республики Казахстан. Это более 125 предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, фермерских хозяйств, общественного питания и торговых сетей. Определяя победителей, эксперты оценили свыше 920 образцов продукции: она прошла органолептическую экспертизу, лабораторные исследования, а также оценку маркировки.В числе столичных победителей – холдинг "Объединенные кондитеры", в который входят сразу несколько кондитерских фабрик столицы. На его счету семь золотых медалей. Кроме того, он был удостоен награды за лучшую упаковку. На счету Мелькомбината №3 - золото и серебро, а компания "Хлебпром" получила восемь золотых медалей.Производитель колбасных изделий "Дымов" получил две золотые и серебряную медали, а также три диплома качества. Продукция компании получила "Мясной Оскар", один из ее продуктов стал победителем в категории "Выбор потребителя". Компания "Черкизово" стала обладательницей 5 золотых медалей и трех дипломов качества, ее продукция тоже получила "Мясной Оскар" и выиграла в номинации "Выбор потребителя". Московская фабрика мороженого "Баскин Роббинс" по итогам конкурса стала обладателем двух золотых и двух серебряных медалей.Лучших определяли в 29 категориях по нескольким номинациям: "Золотая банка", где назвали лучшие консервы и сокосодержащие напитки, "Хлеб моей губернии", "Мясной Оскар", в которой определили лучшую продукцию из мяса и птицы. В этом году в конкурсе появились две новые номинации - "Выбор потребителя", которая в этом году охватила только мясную продукцию, и "Лучшая упаковка", в которой могли принять участие все категории товаров, говорится в сообщении.
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москва, александр прохоров, объединенные кондитеры , россия
12:40 15.11.2021
 

Восемь московских заводов получили награды за наивысшее качество продукции

© Фото : сайт конкурса "Гарантия качества-2021"Награды для победителей международного конкурса качества пищевой продукции "Гарантия качества-2021"
Награды для победителей международного конкурса качества пищевой продукции Гарантия качества-2021 - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
© Фото : сайт конкурса "Гарантия качества-2021"
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Восемь московских производств получили награды по итогам международного конкурса качества пищевой продукции "Гарантия качества-2021", сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
В общей сложности в копилке столичных предприятий оказались 28 золотых и 6 серебряных медалей, уточняется в сообщении.
"Качество всегда было обязательным условием работы столичных пищевых компаний. В Москве успешно функционируют 67 крупных и средних предприятий, формирующих костяк пищевой промышленности, всего же их более 260. Это производители продукции из мяса и рыбы, консервов и молочной продукции, хлеба и кондитерских изделий, напитков и других товаров. По итогам 9 месяцев 2021 года объем отгруженных товаров московскими предприятиями увеличился на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 387,2 миллиарда рублей", – рассказал руководитель департамента Александр Прохоров.
Участие в конкурсе приняли представители 45 регионов России и Республики Казахстан. Это более 125 предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, фермерских хозяйств, общественного питания и торговых сетей. Определяя победителей, эксперты оценили свыше 920 образцов продукции: она прошла органолептическую экспертизу, лабораторные исследования, а также оценку маркировки.
В числе столичных победителей – холдинг "Объединенные кондитеры", в который входят сразу несколько кондитерских фабрик столицы. На его счету семь золотых медалей. Кроме того, он был удостоен награды за лучшую упаковку. На счету Мелькомбината №3 - золото и серебро, а компания "Хлебпром" получила восемь золотых медалей.
Производитель колбасных изделий "Дымов" получил две золотые и серебряную медали, а также три диплома качества. Продукция компании получила "Мясной Оскар", один из ее продуктов стал победителем в категории "Выбор потребителя". Компания "Черкизово" стала обладательницей 5 золотых медалей и трех дипломов качества, ее продукция тоже получила "Мясной Оскар" и выиграла в номинации "Выбор потребителя". Московская фабрика мороженого "Баскин Роббинс" по итогам конкурса стала обладателем двух золотых и двух серебряных медалей.
Лучших определяли в 29 категориях по нескольким номинациям: "Золотая банка", где назвали лучшие консервы и сокосодержащие напитки, "Хлеб моей губернии", "Мясной Оскар", в которой определили лучшую продукцию из мяса и птицы. В этом году в конкурсе появились две новые номинации - "Выбор потребителя", которая в этом году охватила только мясную продукцию, и "Лучшая упаковка", в которой могли принять участие все категории товаров, говорится в сообщении.
Стенд Технополис Москва - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
14 октября, 12:14Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваАлександр ПрохоровОбъединенные кондитерыРоссия
 
 
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