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"Нафтогаз" примет участие в сертификации оператора "Северного потока — 2"
"Нафтогаз" примет участие в сертификации оператора "Северного потока — 2" - РИА Новости, 15.11.2021
"Нафтогаз" примет участие в сертификации оператора "Северного потока — 2"
"Нафтогаз Украина" примет участие в процедуре сертификации оператора "Северного потока — 2", сообщил в Facebook глава компании Юрий Витренко. РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T20:29
2021-11-15T23:42
экономика
нафтогаз украины
северный поток — 2
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КИЕВ, 15 ноя — РИА Новости. "Нафтогаз Украина" примет участие в процедуре сертификации оператора "Северного потока — 2", сообщил в Facebook глава компании Юрий Витренко.О том, что украинская компания подала такую заявку, Витренко сообщил в октябре.Он также добавил, что "Нафтогаз" в ближайшее время представит немецкому регулятору юридическую позицию о невозможности сертификации газопровода "без его полного соответствия европейскому и международному законодательству".Глава компании отметил, что теперь регулятор будет учитывать позицию и аргументы "Нафтогаза", "это также даст возможность узнать про аргументы Nord Stream AG, что означает большую прозрачность процесса".Кроме того, до процедуры сертификации допустили компанию "Оператор ГТС Украины", сообщил в Facebook ее глава Сергей Макогон.По его словам, немецкий регулятор отвел предприятию отдельную роль "как компании, обладающей уникальной экспертизой в вопросе транспортировки газа в ЕС".У ОГТСУ есть веские технические и политические аргументы, "которые должны положить конец российским спекуляциям" на европейском газовом рынке, заключил Макогон.Германский регулятор подтвердил РИА Новости, что украинские компании допустили к процессу сертификации Nord Stream 2 AG. Подчеркивается, что у них есть процессуальные права, но не право вето."Северный поток — 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Его строительство завершилось 10 сентября.Для того чтобы начать поставки, компания Nord Stream 2 AG должна пройти сертификацию в качестве оператора газопровода. Эта процедура состоит из двух этапов: сначала немецкий регулятор выработает проект решения, затем его оценит Еврокомиссия. Берлин уже получил из Москвы полный пакет необходимых документов.Третий энергопакет ЕС требует, чтобы компании, занимающиеся добычей и транспортировкой газа по трубопроводу, были разделены.
https://ria.ru/20211108/gazoprovod-1758034906.html
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экономика, нафтогаз украины, северный поток — 2
20:29 15.11.2021 (обновлено: 23:42 15.11.2021)
 

"Нафтогаз" примет участие в сертификации оператора "Северного потока — 2"

© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкБереговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода "Северный поток-2" в городе Любмин в Германии
Береговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода Северный поток-2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
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КИЕВ, 15 ноя — РИА Новости. "Нафтогаз Украина" примет участие в процедуре сертификации оператора "Северного потока — 2", сообщил в Facebook глава компании Юрий Витренко.
"Нафтогаз" примет участие в процедуре сертификации оператора "Северного потока — 2"! Такое решение принял немецкий регулятор BNetzA", — говорится в публикации.
О том, что украинская компания подала такую заявку, Витренко сообщил в октябре.
Он также добавил, что "Нафтогаз" в ближайшее время представит немецкому регулятору юридическую позицию о невозможности сертификации газопровода "без его полного соответствия европейскому и международному законодательству".
"Доминирующее положение "Газпрома" при запуске "Северного потока — 2" вопреки требованиям европейского законодательства несет угрозу для конкуренции на рынках Словакии, Венгрии, Чехии, Австрии и других европейских стран, и регулятор обязан учесть это влияние. Европейское энергетическое законодательство требует, чтобы оператор "Северного потока — 2" был полностью отделен и независим от "Газпрома" и чтобы третьи стороны получили доступ к этому газопроводу не только на последних его километрах, а по всему трубопроводу от начальной точки в России до конечной в Германии", — пояснил Витренко.
Глава компании отметил, что теперь регулятор будет учитывать позицию и аргументы "Нафтогаза", "это также даст возможность узнать про аргументы Nord Stream AG, что означает большую прозрачность процесса".
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Кроме того, до процедуры сертификации допустили компанию "Оператор ГТС Украины", сообщил в Facebook ее глава Сергей Макогон.
По его словам, немецкий регулятор отвел предприятию отдельную роль "как компании, обладающей уникальной экспертизой в вопросе транспортировки газа в ЕС".
У ОГТСУ есть веские технические и политические аргументы, "которые должны положить конец российским спекуляциям" на европейском газовом рынке, заключил Макогон.
Германский регулятор подтвердил РИА Новости, что украинские компании допустили к процессу сертификации Nord Stream 2 AG. Подчеркивается, что у них есть процессуальные права, но не право вето.
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Для того чтобы начать поставки, компания Nord Stream 2 AG должна пройти сертификацию в качестве оператора газопровода. Эта процедура состоит из двух этапов: сначала немецкий регулятор выработает проект решения, затем его оценит Еврокомиссия. Берлин уже получил из Москвы полный пакет необходимых документов.
Третий энергопакет ЕС требует, чтобы компании, занимающиеся добычей и транспортировкой газа по трубопроводу, были разделены.
 
ЭкономикаНафтогаз УкраиныСеверный поток — 2
 
 
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