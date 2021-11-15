https://ria.ru/20211115/naftogaz-1759195572.html

"Нафтогаз" примет участие в сертификации оператора "Северного потока — 2"

"Нафтогаз" примет участие в сертификации оператора "Северного потока — 2" - РИА Новости, 15.11.2021

"Нафтогаз" примет участие в сертификации оператора "Северного потока — 2"

"Нафтогаз Украина" примет участие в процедуре сертификации оператора "Северного потока — 2", сообщил в Facebook глава компании Юрий Витренко. РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T20:29

2021-11-15T20:29

2021-11-15T23:42

экономика

нафтогаз украины

северный поток — 2

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КИЕВ, 15 ноя — РИА Новости. "Нафтогаз Украина" примет участие в процедуре сертификации оператора "Северного потока — 2", сообщил в Facebook глава компании Юрий Витренко.О том, что украинская компания подала такую заявку, Витренко сообщил в октябре.Он также добавил, что "Нафтогаз" в ближайшее время представит немецкому регулятору юридическую позицию о невозможности сертификации газопровода "без его полного соответствия европейскому и международному законодательству".Глава компании отметил, что теперь регулятор будет учитывать позицию и аргументы "Нафтогаза", "это также даст возможность узнать про аргументы Nord Stream AG, что означает большую прозрачность процесса".Кроме того, до процедуры сертификации допустили компанию "Оператор ГТС Украины", сообщил в Facebook ее глава Сергей Макогон.По его словам, немецкий регулятор отвел предприятию отдельную роль "как компании, обладающей уникальной экспертизой в вопросе транспортировки газа в ЕС".У ОГТСУ есть веские технические и политические аргументы, "которые должны положить конец российским спекуляциям" на европейском газовом рынке, заключил Макогон.Германский регулятор подтвердил РИА Новости, что украинские компании допустили к процессу сертификации Nord Stream 2 AG. Подчеркивается, что у них есть процессуальные права, но не право вето."Северный поток — 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Его строительство завершилось 10 сентября.Для того чтобы начать поставки, компания Nord Stream 2 AG должна пройти сертификацию в качестве оператора газопровода. Эта процедура состоит из двух этапов: сначала немецкий регулятор выработает проект решения, затем его оценит Еврокомиссия. Берлин уже получил из Москвы полный пакет необходимых документов.Третий энергопакет ЕС требует, чтобы компании, занимающиеся добычей и транспортировкой газа по трубопроводу, были разделены.

https://ria.ru/20211108/gazoprovod-1758034906.html

https://ria.ru/20211109/potok-1758148625.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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экономика, нафтогаз украины, северный поток — 2