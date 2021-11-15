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Россия поставит Мьянме комплексы ПВО "Панцирь-С1"

Россия поставит Мьянме комплексы ПВО "Панцирь-С1" - РИА Новости, 15.11.2021

Россия поставит Мьянме комплексы ПВО "Панцирь-С1"

Россия поставит Минобороны Мьянмы ракетно-пушечные комплексы ПВО "Панцирь-С1" в 2023 году, сообщил РИА Новости директор Федеральной службы по... РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T09:41

2021-11-15T09:41

2021-11-15T09:41

мьянма

сергей шойгу

федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии)

панцирь-с1

дмитрий шугаев

россия

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ДУБАЙ, 15 ноя - РИА Новости. Россия поставит Минобороны Мьянмы ракетно-пушечные комплексы ПВО "Панцирь-С1" в 2023 году, сообщил РИА Новости директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев на выставке Dubai Airshow 2021.Контракт на поставку двух зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь С-1" подписан в январе 2021 года."Поставка (двух комплексов ПВО "Панцирь-С1" – ред.) предварительно ожидается в 2023 году", - сказал Шугаев.Министр обороны РФ Сергей Шойгу посетил Мьянму в январе. В ходе этого визита было подписано соглашение о поставке Мьянме комплексов ПВО "Панцирь-С1", разведывательных беспилотников "Орлан-10Е" и радиолокационных станций.

мьянма

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мьянма, сергей шойгу, федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии), панцирь-с1, дмитрий шугаев, россия