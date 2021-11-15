https://ria.ru/20211115/myanma-1759057425.html
Россия поставит Мьянме комплексы ПВО "Панцирь-С1"
Россия поставит Мьянме комплексы ПВО "Панцирь-С1" - РИА Новости, 15.11.2021
Россия поставит Мьянме комплексы ПВО "Панцирь-С1"
Россия поставит Минобороны Мьянмы ракетно-пушечные комплексы ПВО "Панцирь-С1" в 2023 году, сообщил РИА Новости директор Федеральной службы по... РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T09:41
2021-11-15T09:41
2021-11-15T09:41
мьянма
сергей шойгу
федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии)
панцирь-с1
дмитрий шугаев
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/17/1751482466_0:174:2059:1332_1920x0_80_0_0_422cc7c7828ed1c33c71bff876498eac.jpg
ДУБАЙ, 15 ноя - РИА Новости. Россия поставит Минобороны Мьянмы ракетно-пушечные комплексы ПВО "Панцирь-С1" в 2023 году, сообщил РИА Новости директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев на выставке Dubai Airshow 2021.Контракт на поставку двух зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь С-1" подписан в январе 2021 года."Поставка (двух комплексов ПВО "Панцирь-С1" – ред.) предварительно ожидается в 2023 году", - сказал Шугаев.Министр обороны РФ Сергей Шойгу посетил Мьянму в январе. В ходе этого визита было подписано соглашение о поставке Мьянме комплексов ПВО "Панцирь-С1", разведывательных беспилотников "Орлан-10Е" и радиолокационных станций.
мьянма
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/17/1751482466_113:0:1889:1332_1920x0_80_0_0_286c867439bac1cf84dc76e2bedecb14.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мьянма, сергей шойгу, федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии), панцирь-с1, дмитрий шугаев, россия
Россия поставит Мьянме комплексы ПВО "Панцирь-С1"
Россия поставит Минобороны Мьянмы ракетно-пушечные комплексы ПВО "Панцирь-С1"