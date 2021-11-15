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Россия поставит Мьянме комплексы ПВО "Панцирь-С1"
Россия поставит Мьянме комплексы ПВО "Панцирь-С1" - РИА Новости, 15.11.2021
Россия поставит Мьянме комплексы ПВО "Панцирь-С1"
Россия поставит Минобороны Мьянмы ракетно-пушечные комплексы ПВО "Панцирь-С1" в 2023 году, сообщил РИА Новости директор Федеральной службы по... РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T09:41
2021-11-15T09:41
мьянма
сергей шойгу
федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии)
панцирь-с1
дмитрий шугаев
россия
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ДУБАЙ, 15 ноя - РИА Новости. Россия поставит Минобороны Мьянмы ракетно-пушечные комплексы ПВО "Панцирь-С1" в 2023 году, сообщил РИА Новости директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев на выставке Dubai Airshow 2021.Контракт на поставку двух зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь С-1" подписан в январе 2021 года."Поставка (двух комплексов ПВО "Панцирь-С1" – ред.) предварительно ожидается в 2023 году", - сказал Шугаев.Министр обороны РФ Сергей Шойгу посетил Мьянму в январе. В ходе этого визита было подписано соглашение о поставке Мьянме комплексов ПВО "Панцирь-С1", разведывательных беспилотников "Орлан-10Е" и радиолокационных станций.
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мьянма, сергей шойгу, федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии), панцирь-с1, дмитрий шугаев, россия
09:41 15.11.2021
 
Россия поставит Мьянме комплексы ПВО "Панцирь-С1"

Россия поставит Минобороны Мьянмы ракетно-пушечные комплексы ПВО "Панцирь-С1"

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЗенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С" на антитеррористических учениях стран – членов ШОС "Мирная миссия – 2021" на полигоне "Донгузский" в Оренбургской области
Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С на антитеррористических учениях стран – членов ШОС Мирная миссия – 2021 на полигоне Донгузский в Оренбургской области - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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ДУБАЙ, 15 ноя - РИА Новости. Россия поставит Минобороны Мьянмы ракетно-пушечные комплексы ПВО "Панцирь-С1" в 2023 году, сообщил РИА Новости директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев на выставке Dubai Airshow 2021.
Контракт на поставку двух зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь С-1" подписан в январе 2021 года.
"Поставка (двух комплексов ПВО "Панцирь-С1" – ред.) предварительно ожидается в 2023 году", - сказал Шугаев.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу посетил Мьянму в январе. В ходе этого визита было подписано соглашение о поставке Мьянме комплексов ПВО "Панцирь-С1", разведывательных беспилотников "Орлан-10Е" и радиолокационных станций.
 
МьянмаСергей ШойгуФедеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России)Панцирь-С1Дмитрий ШугаевРоссия
 
 
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