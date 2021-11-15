Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211115/moskva-1759171829.html
Прокурор запросил 4,5 года московскому подростку, ударившему росгвардейца
Прокурор запросил 4,5 года московскому подростку, ударившему росгвардейца - РИА Новости, 15.11.2021
Прокурор запросил 4,5 года московскому подростку, ударившему росгвардейца
Прокурор в ходе судебных прений запросил 4,5 года воспитательной колонии подростку, ударившему росгвардейца на несогласованной акции 23 января в столице,... РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T18:07
2021-11-15T18:07
происшествия
москва
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1b/1730106722_0:0:2996:1685_1920x0_80_0_0_60a7e2de408fb3a33f6342d2340f459e.jpg
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Прокурор в ходе судебных прений запросил 4,5 года воспитательной колонии подростку, ударившему росгвардейца на несогласованной акции 23 января в столице, сообщили РИА Новости в Тверской районном суде Москвы.По информации суда, несовершеннолетнему обвиняемому вменили несколько эпизодов по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия к представителю власти, не опасного для здоровья), за каждое из них "гособвинение запросило 2,5 года лишения свободы"."Окончательно - 4,5 года лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии", - добавила собеседница агентства.По версии следствия, 23 января недалеко от улицы Большая Дмитровка обвиняемый "нанес сотруднику Росгвардии удар в область ноги". Он находится под запретом определенных действий, ему нельзя выходить из дома с 10 вечера до 6 утра, использовать средства связи и интернет.Телеканал РЕН ТВ ранее сообщал, что он пришел на несогласованную акцию в центре Москвы с измазанным красной краской бинтом на голове, имитируя полученную на митинге травму и "позируя" перед СМИ.Несогласованные протестные акции в поддержку Алексея Навального прошли в разных городах России 23 и 31 января, 2 февраля и 21 апреля. Возбужден ряд уголовных дел о нападениях на силовиков, хулиганстве и других статьям.
https://ria.ru/20210805/prigovor-1744507142.html
https://ria.ru/20210928/delo-1752171865.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1b/1730106722_33:0:2764:2048_1920x0_80_0_0_ccbeadf44bfbd6d2854cc996b84f6a25.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, москва, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), россия
18:07 15.11.2021
 
Прокурор запросил 4,5 года московскому подростку, ударившему росгвардейца

Московскому подростку, ударившему на митинге росгвардейца по ноге, запросили 4,5 года

© РИА Новости / Александр Полегенько / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
© РИА Новости / Александр Полегенько
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Прокурор в ходе судебных прений запросил 4,5 года воспитательной колонии подростку, ударившему росгвардейца на несогласованной акции 23 января в столице, сообщили РИА Новости в Тверской районном суде Москвы.
По информации суда, несовершеннолетнему обвиняемому вменили несколько эпизодов по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия к представителю власти, не опасного для здоровья), за каждое из них "гособвинение запросило 2,5 года лишения свободы".
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 05.08.2021
5 августа, 14:35
В Петербурге вынесли приговор мужчине, ударившему двоих полицейских
"Окончательно - 4,5 года лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии", - добавила собеседница агентства.
По версии следствия, 23 января недалеко от улицы Большая Дмитровка обвиняемый "нанес сотруднику Росгвардии удар в область ноги". Он находится под запретом определенных действий, ему нельзя выходить из дома с 10 вечера до 6 утра, использовать средства связи и интернет.
Блогер Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
28 сентября, 14:49
СК возбудил против Навального дело о создании экстремистского сообщества
Телеканал РЕН ТВ ранее сообщал, что он пришел на несогласованную акцию в центре Москвы с измазанным красной краской бинтом на голове, имитируя полученную на митинге травму и "позируя" перед СМИ.
Несогласованные протестные акции в поддержку Алексея Навального прошли в разных городах России 23 и 31 января, 2 февраля и 21 апреля. Возбужден ряд уголовных дел о нападениях на силовиков, хулиганстве и других статьям.
 
ПроисшествияМоскваФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:00Рынок элитной аренды в России пошел на спад
03:54На Камчатке дали три года виновникам ДТП с двумя рейсовыми автобусами
03:50В России впервые применили авиаракеты с вертолетного дрона
03:45Диетолог рассказала, кому опасно есть яблоки
03:44У Саакашвили началась кровавая рвота, заявила омбудсмен Украины
03:36Счетная палата оценила потраченные на повышение зарплат врачам средства
03:21На Камчатке умер еще один пострадавший в ДТП с бензовозом
03:15IT-специалист рассказал, что будет, если заморозить смартфон
03:00Юристы рассказали, когда из-за долгов могут арестовать квартиру
02:57На Украине заявили, что Россия может лишить Киев безвиза с ЕС
02:55Россия на испытаниях сбила советский спутник, заявили американские военные
02:52На Украине раскрыли план спровоцировать Россию на агрессию с помощью НАТО
02:50В НАСА заявили о "последствиях" испытаний России в космосе
02:35В Приморье отца и сына осудили за нападение на полицейского в баре
02:35Врач назвала способ восполнить дефицит витамина D без лекарств
02:19"Загнал в угол": на Украине рассказали, как Путин унизил Зеленского
02:15Аналитик рассказал, когда и почему доллар будет стоить дороже евро
02:15Врач назвал ошибку россиян при лечении COVID-19 в домашних условиях
02:01Блинкен обвинил Россию в создании препятствий для космических исследований
01:57Блинкен: США и союзники ответят на российские испытания в космосе
Лента новостейМолния
Рынок элитной аренды в России пошел на спадНа Камчатке дали три года виновникам ДТП с двумя рейсовыми автобусамиВ России впервые применили авиаракеты с вертолетного дронаДиетолог рассказала, кому опасно есть яблокиУ Саакашвили началась кровавая рвота, заявила омбудсмен УкраиныСчетная палата оценила потраченные на повышение зарплат врачам средстваНа Камчатке умер еще один пострадавший в ДТП с бензовозомIT-специалист рассказал, что будет, если заморозить смартфонЮристы рассказали, когда из-за долгов могут арестовать квартируНа Украине заявили, что Россия может лишить Киев безвиза с ЕСРоссия на испытаниях сбила советский спутник, заявили американские военныеНа Украине раскрыли план спровоцировать Россию на агрессию с помощью НАТОВ НАСА заявили о "последствиях" испытаний России в космосеВ Приморье отца и сына осудили за нападение на полицейского в бареВрач назвала способ восполнить дефицит витамина D без лекарств"Загнал в угол": на Украине рассказали, как Путин унизил ЗеленскогоАналитик рассказал, когда и почему доллар будет стоить дороже евроВрач назвал ошибку россиян при лечении COVID-19 в домашних условияхБлинкен обвинил Россию в создании препятствий для космических исследованийБлинкен: США и союзники ответят на российские испытания в космосе