https://ria.ru/20211115/moskva-1759171829.html

Прокурор запросил 4,5 года московскому подростку, ударившему росгвардейца

Прокурор запросил 4,5 года московскому подростку, ударившему росгвардейца - РИА Новости, 15.11.2021

Прокурор запросил 4,5 года московскому подростку, ударившему росгвардейца

Прокурор в ходе судебных прений запросил 4,5 года воспитательной колонии подростку, ударившему росгвардейца на несогласованной акции 23 января в столице,... РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T18:07

2021-11-15T18:07

2021-11-15T18:07

происшествия

москва

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

россия

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Прокурор в ходе судебных прений запросил 4,5 года воспитательной колонии подростку, ударившему росгвардейца на несогласованной акции 23 января в столице, сообщили РИА Новости в Тверской районном суде Москвы.По информации суда, несовершеннолетнему обвиняемому вменили несколько эпизодов по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия к представителю власти, не опасного для здоровья), за каждое из них "гособвинение запросило 2,5 года лишения свободы"."Окончательно - 4,5 года лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии", - добавила собеседница агентства.По версии следствия, 23 января недалеко от улицы Большая Дмитровка обвиняемый "нанес сотруднику Росгвардии удар в область ноги". Он находится под запретом определенных действий, ему нельзя выходить из дома с 10 вечера до 6 утра, использовать средства связи и интернет.Телеканал РЕН ТВ ранее сообщал, что он пришел на несогласованную акцию в центре Москвы с измазанным красной краской бинтом на голове, имитируя полученную на митинге травму и "позируя" перед СМИ.Несогласованные протестные акции в поддержку Алексея Навального прошли в разных городах России 23 и 31 января, 2 февраля и 21 апреля. Возбужден ряд уголовных дел о нападениях на силовиков, хулиганстве и других статьям.

https://ria.ru/20210805/prigovor-1744507142.html

https://ria.ru/20210928/delo-1752171865.html

москва

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), россия