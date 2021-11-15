https://ria.ru/20211115/moskva-1759056866.html

Московские заводы получили награды за наивысшее качество продукции

Московские заводы получили награды за наивысшее качество продукции - РИА Новости, 15.11.2021

Московские заводы получили награды за наивысшее качество продукции

Восемь московских заводов получили награды за наивысшее качество продукции по итогам международного конкурса качества пищевой продукции "Гарантия... РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T09:37

2021-11-15T09:37

2021-11-15T10:11

экономика

москва

объединенные кондитеры

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Восемь московских заводов получили награды за наивысшее качество продукции по итогам международного конкурса качества пищевой продукции "Гарантия качества-2021", сообщает пресс-служба столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.Он подчеркнул, что качество всегда было обязательным условием работы столичных пищевых компаний."В Москве успешно функционируют 67 крупных и средних предприятий, формирующих костяк пищевой промышленности, всего же их более 260. Это производители продукции из мяса и рыбы, консервов и молочной продукции, хлеба и кондитерских изделий, напитков и других товаров. По итогам 9 месяцев 2021 года объем отгруженных товаров московскими предприятиями увеличился на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 387,2 миллиарда рублей", – уточнил руководитель ведомства.Как отмечают в экономкомплексе, участие в конкурсе приняли представители 45 регионов страны, а также Республики Казахстан. Это более 125 предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, фермерских хозяйств, общественного питания и торговых сетей. Определяя победителей, эксперты оценили свыше 920 образцов продукции: она прошла органолептическую экспертизу, лабораторные исследования, а также оценку маркировки.В числе столичных победителей – холдинг "Объединенные кондитеры", в который входят сразу несколько кондитерских фабрик столицы. На его счету семь золотых медалей. Кроме того, он был удостоен награды за лучшую упаковку. На счету Мелькомбината №3 - золото и серебро, а компания "Хлебпром" получила восемь золотых медалей."Производитель колбасных изделий "Дымов" получил две золотые и серебряную медали, а также три диплома качества. Продукция компании получила "Мясной Оскар", а сосиски "Молочные" стали победителями в категории "Выбор потребителя". Компания "Черкизово" стала обладательницей 5 золотых медалей и трех дипломов качества, ее продукция тоже получила "Мясной Оскар" и выиграла в номинации "Выбор потребителя"",- говорится в сообщении. Помимо этого, московская фабрика мороженого "Баскин Роббинс", где производят более 200 сортов натурального мороженого, по итогам конкурса стала обладателем двух золотых и двух серебряных медалей.Как отметили в пресс-службе, лучших определяли в 29 категориях по нескольким номинациям: "Золотая банка", где назвали лучшие консервы и сокосодержащие напитки, "Хлеб моей губернии", "Мясной Оскар", в которой определили лучшую продукцию из мяса и птицы. В этом году в конкурсе появились две новые номинации - "Выбор потребителя", которая в этом году охватила только мясную продукцию, и "Лучшая упаковка", в которой могли принять участие все категории товаров.

https://ria.ru/20211109/zavod-1758307518.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, москва, объединенные кондитеры