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На МКС закроют внутренние люки из-за угрозы космического мусора
На МКС закроют внутренние люки из-за угрозы космического мусора - РИА Новости, 15.11.2021
На МКС закроют внутренние люки из-за угрозы космического мусора
Астронавты на борту МКС весь вторник будут держать внутренние люки закрытыми из-за рисков, связанных с космическим мусором, следует из рекомендаций Центра... РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T23:53
2021-11-15T23:53
союз (космический корабль)
сша
китай
антон шкаплеров
космос - риа наука
dragon spacex
международная космическая станция (мкс)
россия
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ВАШИНГТОН, 15 ноя - РИА Новости. Астронавты на борту МКС весь вторник будут держать внутренние люки закрытыми из-за рисков, связанных с космическим мусором, следует из рекомендаций Центра управления космическими полетами США.Согласно рекомендациям ведомства, люки между основными модулями станции нужно держать закрытыми, пока ведутся работы по отслеживанию обломков, вызванных разрушением спутника.В понедельник космический мусор дважды миновал МКС с интервалом в полтора часа. Космонавты и астронавты прятались в пристыкованных к станции кораблях: "Союз МС-19" (россияне Антон Шкаплеров, Петр Дубров и американец Марк Ванде Хай) и Crew Dragon (американцы Раджа Чари, Томас Маршберн, Кайла Бэррон и немец Маттиас Маурер).Это уже не первый за последнее время случай опасного сближения с МКС космического мусора. Станция 10 ноября провела маневр уклонения от космического мусора - фрагмента китайского спутника Fengyun-1C. Это обломок метеоспутника КНР, сбитого при испытаниях в 2007 году Китаем противоспутникового оружия. До опасного сближения тогда оставалось двое суток.Однако, когда до опасного сближения остается мало времени, поскольку на процедуры подготовки к маневру уклонения требуется несколько часов, экипаж традиционно укрывается в космических кораблях на случай необходимости экстренной эвакуации.
https://ria.ru/20211115/mks-1759076423.html
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союз (космический корабль), сша, китай, антон шкаплеров, космос - риа наука, dragon spacex, международная космическая станция (мкс), россия, петр дубров
23:53 15.11.2021
 
На МКС закроют внутренние люки из-за угрозы космического мусора

На МКС закроют внутренние люки во вторник из-за угрозы космического мусора

© Фото : Роскосмос/Сергей Кудь-СверчковМеждународная космическая станция пролетает над циклоном
Международная космическая станция пролетает над циклоном - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
© Фото : Роскосмос/Сергей Кудь-Сверчков
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ВАШИНГТОН, 15 ноя - РИА Новости. Астронавты на борту МКС весь вторник будут держать внутренние люки закрытыми из-за рисков, связанных с космическим мусором, следует из рекомендаций Центра управления космическими полетами США.
Согласно рекомендациям ведомства, люки между основными модулями станции нужно держать закрытыми, пока ведутся работы по отслеживанию обломков, вызванных разрушением спутника.
Вид на Землю с борта МКС - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
Вчера, 11:23
На МКС обнаружили "подозрительное место", где может быть утечка воздуха
В понедельник космический мусор дважды миновал МКС с интервалом в полтора часа. Космонавты и астронавты прятались в пристыкованных к станции кораблях: "Союз МС-19" (россияне Антон Шкаплеров, Петр Дубров и американец Марк Ванде Хай) и Crew Dragon (американцы Раджа Чари, Томас Маршберн, Кайла Бэррон и немец Маттиас Маурер).
Это уже не первый за последнее время случай опасного сближения с МКС космического мусора. Станция 10 ноября провела маневр уклонения от космического мусора - фрагмента китайского спутника Fengyun-1C. Это обломок метеоспутника КНР, сбитого при испытаниях в 2007 году Китаем противоспутникового оружия. До опасного сближения тогда оставалось двое суток.
Однако, когда до опасного сближения остается мало времени, поскольку на процедуры подготовки к маневру уклонения требуется несколько часов, экипаж традиционно укрывается в космических кораблях на случай необходимости экстренной эвакуации.
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
Вчера, 22:28
Госдеп обвинил Россию в "безрассудном" испытании противоспутникового оружия
 
Союз (космический корабль)СШАКитайАнтон ШкаплеровКосмос - РИА НаукаDragon SpaceXМеждународная космическая станция (МКС)РоссияПетр Дубров
 
 
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