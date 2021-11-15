https://ria.ru/20211115/mks-1759211401.html

На МКС закроют внутренние люки из-за угрозы космического мусора

На МКС закроют внутренние люки из-за угрозы космического мусора - РИА Новости, 15.11.2021

На МКС закроют внутренние люки из-за угрозы космического мусора

Астронавты на борту МКС весь вторник будут держать внутренние люки закрытыми из-за рисков, связанных с космическим мусором, следует из рекомендаций Центра... РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T23:53

2021-11-15T23:53

2021-11-15T23:53

союз (космический корабль)

сша

китай

антон шкаплеров

космос - риа наука

dragon spacex

международная космическая станция (мкс)

россия

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ВАШИНГТОН, 15 ноя - РИА Новости. Астронавты на борту МКС весь вторник будут держать внутренние люки закрытыми из-за рисков, связанных с космическим мусором, следует из рекомендаций Центра управления космическими полетами США.Согласно рекомендациям ведомства, люки между основными модулями станции нужно держать закрытыми, пока ведутся работы по отслеживанию обломков, вызванных разрушением спутника.В понедельник космический мусор дважды миновал МКС с интервалом в полтора часа. Космонавты и астронавты прятались в пристыкованных к станции кораблях: "Союз МС-19" (россияне Антон Шкаплеров, Петр Дубров и американец Марк Ванде Хай) и Crew Dragon (американцы Раджа Чари, Томас Маршберн, Кайла Бэррон и немец Маттиас Маурер).Это уже не первый за последнее время случай опасного сближения с МКС космического мусора. Станция 10 ноября провела маневр уклонения от космического мусора - фрагмента китайского спутника Fengyun-1C. Это обломок метеоспутника КНР, сбитого при испытаниях в 2007 году Китаем противоспутникового оружия. До опасного сближения тогда оставалось двое суток.Однако, когда до опасного сближения остается мало времени, поскольку на процедуры подготовки к маневру уклонения требуется несколько часов, экипаж традиционно укрывается в космических кораблях на случай необходимости экстренной эвакуации.

https://ria.ru/20211115/mks-1759076423.html

https://ria.ru/20211115/ispytanie-1759205805.html

сша

китай

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

союз (космический корабль), сша, китай, антон шкаплеров, космос - риа наука, dragon spacex, международная космическая станция (мкс), россия, петр дубров