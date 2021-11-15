https://ria.ru/20211115/mali-1759140253.html
Российские инструкторы помогают малийским военным, заявил глава МИД Мали
Российские инструкторы помогают малийским военным, заявил глава МИД Мали - РИА Новости, 15.11.2021
Российские инструкторы помогают малийским военным, заявил глава МИД Мали
Российские инструкторы помогают малийским военным в освоении полученной от РФ техники, заявил в интервью РИА Новости глава МИД страны Абдулай Диоп, посетивший... РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T15:47
2021-11-15T15:47
2021-11-15T16:06
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Российские инструкторы помогают малийским военным в освоении полученной от РФ техники, заявил в интервью РИА Новости глава МИД страны Абдулай Диоп, посетивший Москву с визитом."Российские инструкторы, которые находятся с нами, помогают в подготовке наших сил, помогают укреплять наши силы. Эти технические специалисты помогают научиться использовать технику, самолеты или вооружение, которые мы получаем из России, научиться использовать эту технику в условиях асимметричной войны", - заявил Диоп.Полный текст интервью главы МИД Мали >>
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в мире, мали, россия
15:47 15.11.2021 (обновлено: 16:06 15.11.2021)
Российские инструкторы помогают малийским военным, заявил глава МИД Мали
Глава МИД Мали: российские инструкторы помогают малийским военным в освоении новой техники