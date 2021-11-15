https://ria.ru/20211115/mali-1759140253.html

Российские инструкторы помогают малийским военным, заявил глава МИД Мали

Российские инструкторы помогают малийским военным, заявил глава МИД Мали - РИА Новости, 15.11.2021

Российские инструкторы помогают малийским военным, заявил глава МИД Мали

Российские инструкторы помогают малийским военным в освоении полученной от РФ техники, заявил в интервью РИА Новости глава МИД страны Абдулай Диоп, посетивший... РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T15:47

2021-11-15T15:47

2021-11-15T16:06

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Российские инструкторы помогают малийским военным в освоении полученной от РФ техники, заявил в интервью РИА Новости глава МИД страны Абдулай Диоп, посетивший Москву с визитом."Российские инструкторы, которые находятся с нами, помогают в подготовке наших сил, помогают укреплять наши силы. Эти технические специалисты помогают научиться использовать технику, самолеты или вооружение, которые мы получаем из России, научиться использовать эту технику в условиях асимметричной войны", - заявил Диоп.Полный текст интервью главы МИД Мали >>

https://ria.ru/20211115/mali-1759131149.html

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2021

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в мире, мали, россия