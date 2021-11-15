https://ria.ru/20211115/diop-1759136101.html

Абдулай Диоп: Мали нуждается в российской авиатехнике

Абдулай Диоп: Мали нуждается в российской авиатехнике - РИА Новости, 15.11.2021

Абдулай Диоп: Мали нуждается в российской авиатехнике

РИА Новости стало единственным российским СМИ, которому удалось эксклюзивно пообщаться с министром иностранных дел Мали Абдулаем Диопом в ходе его визита в... РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T16:00

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2021-11-15T16:00

интервью

мали

россия

абдулай диоп

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РИА Новости стало единственным российским СМИ, которому удалось эксклюзивно пообщаться с министром иностранных дел Мали Абдулаем Диопом в ходе его визита в Москву. Министр назвал Россию стратегическим партнером, рассказал о развитии двустороннего военно-технического сотрудничества, предложил российским компаниям участие в разработке месторождений золота и нефти, а также ответил на вопрос, появится ли в стране российская военная база.– Господин министр, объявленная цель вашего визита в Москву – вновь заявить о желании Мали укрепить и расширить отношения с Россией. Привело ли ваше взаимодействие с российскими властями к новым соглашениям или двусторонним проектам? И какую форму сотрудничества в сфере экономики, промышленности и торгового обмена Мали хотела бы иметь с Россией?– Спасибо за эту возможность, и, как мы говорили, мы находимся в эти дни здесь в Москве по приглашению, сделанному моим коллегой Сергеем Лавровым, которое мы с большим удовольствием приняли, чтобы иметь возможность воспользоваться этим шансом – вновь заявить о необходимости укрепить сотрудничество между Мали и Россией. Как вы знаете, отношениям между Мали и Россией уже не первый год. Связи были налажены еще во времена Советского Союза, когда эта страна стала одной из первых, кто помогал Мали в различных областях, не только в военной. Были созданы государственные предприятия и компании в области выращивания хлопка, в сельскохозяйственной и фармацевтической сферах. Так что наши отношения можно назвать очень разносторонними. Многие малийцы обучались в России, не менее 90% офицеров и военнослужащих прошли здесь подготовку в свое время. Кроме того, Россия предоставляет нам военное снаряжение.Больше всего на данный момент Мали обеспокоена ситуацией в области безопасности. Сотрудничество в этой сфере определяется военно-техническим соглашением. И в этом контексте мы вынуждены сообщить России о наших потребностях в оборудовании, в частности в авиационной технике, потребностях в области обучения и подготовки нашего персонала, кроме того, нам необходима помощь в использовании этого оборудования. Как вы понимаете, Мали находится в очень сложном положении, поскольку стране приходится бороться с самыми радикальными террористическими группировками. Именно поэтому для нас крайне необходимо иметь возможность противостоять им и увеличить военно-технический потенциал наших сил обороны и безопасности, чтобы они смогли обеспечить защиту страны и ее территориальной целостности. Мы считаем, что Россия является стратегическим партнером, на которого мы можем рассчитывать. Помимо этого, существует и экономическое сотрудничество, которое мы хотим развивать. Появляются новые партнерские отношения в экономической сфере, в сфере торговли, использования полезных ископаемых и энергоресурсов. Российские бизнесмены посетили Мали в прошлом году, и мы надеемся укреплять это экономическое сотрудничество.– Что Мали хочет экспортировать в Россию в рамках товарообмена?– У Мали есть несколько типов потенциала, которые, возможно, не реализованы. На сельскохозяйственном уровне Мали является первым африканским производителем хлопка, и этот хлопок еще не в достаточной степени обработан, поэтому у нас могут быть партнерские отношения с российскими компаниями, которые заинтересованы в возможности использовать этот потенциал. Также Мали является третьим по величине производителем золота на африканском континенте после ЮАР и Ганы. В более общем плане, в горнодобывающем секторе, как мы знаем, Мали обладает значительным потенциалом с точки зрения нефтяных ресурсов, которые еще не разрабатываются, а Россия сегодня является ведущим производителем на мировом уровне. Мы надеемся, что Россия благодаря своему опыту, экспертным знаниям и технологиям также может помочь в разведке полезных ископаемых. Помимо нефти, есть много других полезных ископаемых, и мы можем работать вместе для разработки этих ресурсов, а не только для экспорта полезных ископаемых за границу. Поэтому мы по-настоящему хотим, чтобы основа наших отношений была расширена в духе обоюдовыгодного сотрудничества.– Текущая ситуация с безопасностью в Мали и переходный период регулярно обсуждаются в разных странах мира. Как вы считаете, с какими главными трудностями сталкивается Мали на сегодняшний день, какими внутренними проблемами, и где Мали может найти решения этих проблем?– Действительно, Мали сегодня переживает трудный период с точки зрения перехода к демократии. Я должен подтвердить, что все руководство страны стремится к быстрому возвращению к конституционному порядку путем проведения прозрачных и надежных выборов. Но для этого мы должны учитывать реальную ситуацию в Мали на сегодняшний день.Ситуация в Мали характеризуется двумя важными особенностями. На политическом уровне важно достичь согласия между политическими деятелями и малийским гражданским обществом по новой программе действий, позволяющей установить даты и сроки проведения выборов, которые будут прозрачными, надежными и доступными для всех заинтересованных сторон.Эти выборы необходимо организовать после проведения важных реформ, поскольку смена режима в Мали в августе 2020 года стала следствием нескольких месяцев уличных демонстраций с требованиями смены правительства и значимых преобразований. Поэтому важно, чтобы переход дал нам возможность провести эти реформы.Вторым важным вопросом является проблема безопасности. Как вы знаете, эту проблему очень сложно решить даже большим государствам. Сегодня Мали борется с терроризмом на 80% своей территории. В стране ведутся различные виды террористической деятельности, есть конфликты между общинами и другие проблемы, подрывающие стабильность государства. И мы можем предположить, что лишь в пяти из 19 регионов Мали выборы пройдут спокойно.Поэтому во всех этих вопросах важно, чтобы власти, которые прилагают значительные усилия для того, чтобы суметь обезопасить страну, могли обеспечить минимальный уровень безопасности.Сегодня ситуация в сфере безопасности на местах такова, что в 200 километрах от столицы уже ведется активная террористическая деятельность, политики не могут ездить в эти населенные пункты.Мы хотим, чтобы наши партнеры демонстрировали лучшее понимание ситуации, и чтобы те, кого мы приглашаем, приезжали и посмотрели на действительность в стране, чтобы понять, что происходит: сожженные поля, вынужденные переселенцы, которым даже нечего есть и негде укрыться.Свои усилия прилагает правительство, мы хотим работать со всеми силами в Мали: миссией ООН, французскими силами "Бархан", силами "Сахельской пятерки", которые включают пять стран региона. Таким образом, требуются совместные усилия, чтобы значительно улучшить эту ситуацию.– После решения ЭКОВАС Евросоюз также пригрозил ввести санкции против Мали. Надеетесь ли вы на достижение соглашения с ЕС и ЭКОВАС, чтобы положить конец угрозам и санкциям?– Мы понимаем нетерпеливость и даже раздражение наших партнеров и наших соседей, потому что мы все взяли на себя обязательство, что сегодня во всех наших странах мы должны развиваться в направлении демократических режимов. Я понимаю, что это может быть ЭКОВАС (Экономическое сообщество западноафриканских государств), членом-учредителем которой является Мали. Мали подписала различные документы, страна привержена возвращению к демократическому порядку.Мы призываем Европейский союз и других действительно проанализировать и изучить этот вопрос с большой осторожностью, большим прагматизмом, а не ослаблять страну, которая уже почти стоит на коленях.С точки зрения Мали, санкции не являются решением. Мы действительно хотим, чтобы у нас был диалог, чтобы мы могли согласовать дорожную карту.– Франция завершила операцию "Бархан" в северной части Мали, чтобы перенаправить борьбу против джихада в район трех границ (стык границ Буркина-Фасо, Мали и Нигера – ред.). Как это решение скажется на Мали?– Франция – суверенное государство, и Франция пришла помочь Мали. Но мы осознаем, что, как и в Афганистане или где-либо еще, страны, которые приходят нам на помощь, всегда делают это на временной основе.Франция реорганизовала свой боевой порядок и решила сосредоточиться на трех приграничных зонах, где есть еще одна террористическая группировка, за которую "Исламское государство в Большой Сахаре"* несет в целом ответственность. Я не военный, но она в совокупности ответственна за 10-15% атак на территорию Мали и районы, освобожденные нашими французскими друзьями. JNIM, которая находится там, "Аль-Каида в Исламском Магрибе"*, ответственна за 80% атак на нашей земле.Когда ваш стратегический партнер решает сосредоточиться на 15% вашей угрозы, а оставшиеся 80% оставляет решать вам, это проблема. Но Франция остается партнером Мали, наши подразделения на местах продолжают сотрудничать, и Мали должна искать решения, чтобы быть в состоянии справиться с этой новой ситуацией.– Вы сказали, что обратились к России с просьбой о поддержке в плане военной техники и подготовки. Сколько контрактов сейчас реализуется, и какие вы планируете заключить в ближайшее время?– Как я уже сказал, взаимодействие с Россией регулируется соглашением о военно-техническом сотрудничестве. В рамках этого были заключены различные контракты. Не только сейчас, но и десятилетия тому назад. У нас есть ряд подписанных контрактов. Должен сказать, что Россия является эффективным и прагматичным партнером. Каждый раз, когда мы подписываем контракты, они выполняются очень тщательно. И мы приехали (с визитом – ред.), чтобы попросить Россию сделать максимум, поскольку мы находимся в чрезвычайной ситуации, чтобы иметь возможность получить это оборудование. Мы вынуждены сообщить России о наших потребностях в оборудовании, в частности в авиационной технике, потребностях в области обучения и подготовки нашего персонала, кроме того нам необходима помощь в использовании этого оборудования.– Заинтересована ли Мали в создании на своей территории российской военной базы? Обсуждался ли этот вопрос в Москве?– Эта тема не обсуждалась. Эта тема не стоит на повестке дня в Мали. Как я уже отмечал, первоочередной задачей малийских властей является обеспечить, чтобы Мали могла взять на себя ответственность за свою безопасность, защиту людей и имущества, защиту целостности национальной территории, единства и суверенитета. И это ответственность властей, это ответственность малийских сил обороны и безопасности, которые должны быть в состоянии исполнять эту роль.Партнеры могут оказывать различные виды поддержки: техническую поддержку, поддержку в плане обучения, технологий, необходимого оборудования, консультативную помощь – это то, что нам нужно в данный момент. И это действительно стратегия Мали. В какой-то момент нам нужна была внешняя помощь, мы просили об этом, мы не исключаем ее, но вопрос о военной базе не стоит на повестке дня в Мали, и мы надеемся, что наша армия, наши силы обороны и безопасности смогут выполнять свои задачи.Мой российский коллега (министр иностранных дел РФ Сергей Лавров) разделяет малийское видение суверенитета: чтобы страна была в состоянии обеспечить свою безопасность.– Что касается военной подготовки, как и когда она будет проводиться? Намерено ли правительство Мали пригласить в страну российских военных инструкторов, как это сделали ранее в ЦАР?– Знаете, я думаю, что сейчас люди больше следят за новостями. Вот уже несколько десятилетий Мали принимает российских технических специалистов, которые присутствуют в Мали, которые оказывают помощь в подготовке кадров. У нас есть и малийские военнослужащие, которые приехали сюда (в Россию – ред.) для обучения.Российские инструкторы, которые находятся с нами, помогают в подготовке наших сил, помогают укреплять наши силы. Эти технические специалисты помогают научиться использовать технику, авиационную технику или вооружение, которые мы получаем из России, научиться использовать их в условиях асимметричной войны.Думаю, именно так мы на самом деле это видим, вовсе не как что-то новое. И столько же, сколько мы делаем с Россией, столько и с другими странами.– Значит, у вас уже есть российские инструкторы в Мали?– У нас есть российские технические специалисты. Они работают с авиатехникой, которую мы недавно приобрели. Мы нуждаемся в их помощи, чтобы обслуживать эту технику.– По вопросу, который вызывает такую большую озабоченность на Западе, – сообщения СМИ об обращении Мали к одной из частных российских охранных компаний. Может ли Мали обратиться с заявкой к частным охранным компаниям, российским или другим?– Мы вновь должны вернуться к политике и концепции безопасности малийских властей. Мали работает с государствами. Наше сотрудничество с Россией, как и с Соединенными Штатами или Францией – это межгосударственное сотрудничество, мы обращаемся к тому или иному правительству, мы выражаем свои потребности. Зачастую мы пытаемся приобрести оборудование в кредит, либо за счет собственных средств.Итак, мы снова очень ясно сказали, что наши отношения являются межгосударственными отношениями. А все, что говорится об этой компании, об этом частном подразделении, вы знаете... Многие из тех стран, которые сегодня критикуют Мали, были первыми, кто использовал частные силы безопасности. Напоминаю, что в Ираке во время американского присутствия две трети войск составляли сотрудники частных компаний. Вся эта развернутая кампания на самом деле направлена на оказание давления на малийское государство, за этим скрываются и другие расчеты. Но если эти расчеты говорят о том, что Мали не может выбирать страны-партнеры для работы, то они ошибаются. Мы сказали, что Мали будет иметь дело с любой страной, с которой, по нашему мнению, мы заинтересованы в сотрудничестве. Мы еще раз указали, что наша проблема заключается не в этих частных охранных компаниях. Мы говорим, что в нашей стране образовался вакуум безопасности, у нас есть проблемы с обеспечением безопасности нашей территории, нам нужна помощь, чтобы мы могли организовать выборы. Поэтому мы хотели бы, чтобы энергия, которую вкладывают в этот вопрос об этой частной компании, была бы направлена на понимание проблемы малийцев, на то, чтобы увидеть, как помочь им решить эту проблему. Я думаю, что такие подходы будут гораздо более конструктивными. Но опять же, в Мали мы рассчитываем на то, что малийские силы обороны и безопасности стран обеспечат безопасность страны вместе с партнерами и странами, которые желают присоединиться к нам в этом контексте.– Министр иностранных дел Сергей Лавров принял приглашение посетить Мали. Когда вы его ждете – в этом году или в 2022?– Мы хотим, чтобы это случилось как можно скорее. Это друг. Я думаю, что крайне важно, чтобы он смог приехать. Как только мы вернемся в Бамако, мы согласуем лучшее время (для визита), и мы также узнаем возможности министра. Я думаю, что чрезвычайно важно, чтобы он мог посетить нас, чтобы лично ознакомиться с ситуацией на месте и рассмотреть вместе с нами пути ее улучшения. Потому что сотрудничество также подпитывается этими взаимными постоянными визитами, которые даже не должны попадать на первую полосу, потому что это должно быть нормальным в наших отношениях. И мы надеемся, что примем министра в Мали в ближайшее время.– Что вы планируете показать ему в Мали, и какова будет повестка переговоров?– Трудно сказать, потому что мы ничего пока не согласовали, но он будет в дружественной стране, и мы надеемся поделиться с ним проблемами, которые у нас есть. Я верю, что в свете этих реалий мы, безусловно, сможем рассчитывать на российского партнера, гораздо более надежного, гораздо лучше понимающего наши трудности, а также способного продолжать сотрудничать с нами, чтобы стабилизировать Мали. Чтобы иметь возможность помочь нам более полно в рамках борьбы с терроризмом, который представляет собой глобальную угрозу.– Планируются ли, помимо дипломатических визитов, визиты делегаций экономического характера?– В рамках Сочинского форума, в рамках сотрудничества Россия-Африка создана группа Ассоциации экономического партнерства, которая уже посетила Мали. (В ходе визита в Москву – ред.) я также получил заверения, что эта команда готова приехать и поработать с нами. Также важно, чтобы мы могли связать их с малийскими работодателями, с малийскими бизнесменами, и чтобы мы могли двигаться в направлении рамочной основы для экономических обменов между нашими двумя странами, чтобы понять, как использовать эти экономические возможности. Ведь именно экономические отношения позволяют укрепить отношения между государствами.– Что вы хотели бы добавить в заключение?– Если у нас есть возможность передать послание нашим российским друзьям, мы хотим поблагодарить Россию за вклад в развитие нашей страны. Эта дружба, это братство должны продолжаться, и малийцы всегда будут благодарны.*Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20211025/mali-1756063884.html

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https://ria.ru/20210926/mali-1751839607.html

https://ria.ru/20211008/mali-1753687031.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

интервью, мали, россия, абдулай диоп