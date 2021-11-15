https://ria.ru/20211115/mali-1759131149.html

В МИД Мали заявили о намерении продолжать сотрудничество с Россией

В МИД Мали заявили о намерении продолжать сотрудничество с Россией - РИА Новости, 15.11.2021

В МИД Мали заявили о намерении продолжать сотрудничество с Россией

Антироссийская кампания в СМИ о работе в Мали частных охранных предприятий из РФ нацелена на срыв сотрудничества двух стран, но добиться этой цели не удастся,... РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T15:05

2021-11-15T15:05

2021-11-15T16:04

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Антироссийская кампания в СМИ о работе в Мали частных охранных предприятий из РФ нацелена на срыв сотрудничества двух стран, но добиться этой цели не удастся, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Мали Абдулай Диоп.Ряд западных СМИ ранее сообщали со ссылкой на анонимные источники, что власти Мали якобы контактируют с компанией "Вагнер"."Вся эта развернутая кампания на самом деле направлена на оказание давления на малийское государство, за этим скрываются и другие расчеты. Но если эти расчеты говорят о том, что Мали не может выбирать страны-партнеры для работы, то они ошибаются", - сказал Диоп.Полный текст интервью главы МИД Мали >>

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, мали, россия