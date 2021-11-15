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В МИД Мали заявили о намерении продолжать сотрудничество с Россией
В МИД Мали заявили о намерении продолжать сотрудничество с Россией - РИА Новости, 15.11.2021
В МИД Мали заявили о намерении продолжать сотрудничество с Россией
Антироссийская кампания в СМИ о работе в Мали частных охранных предприятий из РФ нацелена на срыв сотрудничества двух стран, но добиться этой цели не удастся,... РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T15:05
2021-11-15T15:05
2021-11-15T16:04
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Антироссийская кампания в СМИ о работе в Мали частных охранных предприятий из РФ нацелена на срыв сотрудничества двух стран, но добиться этой цели не удастся, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Мали Абдулай Диоп.Ряд западных СМИ ранее сообщали со ссылкой на анонимные источники, что власти Мали якобы контактируют с компанией "Вагнер"."Вся эта развернутая кампания на самом деле направлена на оказание давления на малийское государство, за этим скрываются и другие расчеты. Но если эти расчеты говорят о том, что Мали не может выбирать страны-партнеры для работы, то они ошибаются", - сказал Диоп.Полный текст интервью главы МИД Мали >>
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в мире, мали, россия
15:05 15.11.2021 (обновлено: 16:04 15.11.2021)
В МИД Мали заявили о намерении продолжать сотрудничество с Россией
МИД Мали: антироссийская кампания об охранных предприятиях не помешает сотрудничеству