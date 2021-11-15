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Любаша вспомнила о помощи Пугачевой в борьбе с депрессией

Любаша вспомнила о помощи Пугачевой в борьбе с депрессией - РИА Новости, 15.11.2021

Любаша вспомнила о помощи Пугачевой в борьбе с депрессией

Любаша (Татьяна Залужная) вспомнила, как Алла Пугачева помогла ей справиться с депрессией. Около 10 лет назад певица страдала обсессивно-компульсивным... РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T16:23

2021-11-15T16:23

2021-11-15T16:23

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алла пугачева

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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Любаша (Татьяна Залужная) вспомнила, как Алла Пугачева помогла ей справиться с депрессией. Около 10 лет назад певица страдала обсессивно-компульсивным расстройством и принимала антидепрессанты. Примадонна дала артистке совет.Залужная с теплотой вспоминает о совместной работе с Пугачевой в интервью порталу Sobesednik, отмечая, что она "мощнейший человек", и на нее "невозможно не обращать внимания". Однако артистка старается не эксплуатировать эти связи.Ранее бывшая домработница Примадонны Люся вспомнила о первой встрече со звездой – для знакомства она решила принести коньяк.

https://ria.ru/20211101/vovk-1757154868.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шоу-бизнес, алла пугачева, знаменитости