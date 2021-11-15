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Шоубиз
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Любаша вспомнила о помощи Пугачевой в борьбе с депрессией
Любаша вспомнила о помощи Пугачевой в борьбе с депрессией - РИА Новости, 15.11.2021
Любаша вспомнила о помощи Пугачевой в борьбе с депрессией
Любаша (Татьяна Залужная) вспомнила, как Алла Пугачева помогла ей справиться с депрессией. Около 10 лет назад певица страдала обсессивно-компульсивным... РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T16:23
2021-11-15T16:23
шоубиз
шоу-бизнес
алла пугачева
знаменитости
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Любаша (Татьяна Залужная) вспомнила, как Алла Пугачева помогла ей справиться с депрессией. Около 10 лет назад певица страдала обсессивно-компульсивным расстройством и принимала антидепрессанты. Примадонна дала артистке совет.Залужная с теплотой вспоминает о совместной работе с Пугачевой в интервью порталу Sobesednik, отмечая, что она "мощнейший человек", и на нее "невозможно не обращать внимания". Однако артистка старается не эксплуатировать эти связи.Ранее бывшая домработница Примадонны Люся вспомнила о первой встрече со звездой – для знакомства она решила принести коньяк.
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шоу-бизнес, алла пугачева, знаменитости
16:23 15.11.2021
 
Любаша вспомнила о помощи Пугачевой в борьбе с депрессией

Любаша вспомнила о помощи Пугачевой в борьбе с депрессией и совместной работе

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПевица Любаша
Певица Любаша - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Любаша (Татьяна Залужная) вспомнила, как Алла Пугачева помогла ей справиться с депрессией. Около 10 лет назад певица страдала обсессивно-компульсивным расстройством и принимала антидепрессанты. Примадонна дала артистке совет.

"Как раз тогда со мной вновь связалась Алла Борисовна. Помню, как мы с ней сидели в ресторанчике, она произнесла: "У тебя такие красивые глаза, чего они такие потухшие?". Я призналась, что у меня депрессия. Алла сказала: "Возьми себя за шкирку и сама вытащи себя! Никто другой тебя не спасет!". Так и вышло", – рассказала Любаша.

Залужная с теплотой вспоминает о совместной работе с Пугачевой в интервью порталу Sobesednik, отмечая, что она "мощнейший человек", и на нее "невозможно не обращать внимания". Однако артистка старается не эксплуатировать эти связи.

"Могу ее с праздником поздравить, она всегда отвечает. Как-то песню свою новую отправила. Ей понравилось. Но я не эксплуатирую наше знакомство", – заключила Татьяна.

Ранее бывшая домработница Примадонны Люся вспомнила о первой встрече со звездой – для знакомства она решила принести коньяк.
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