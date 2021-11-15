Любаша вспомнила о помощи Пугачевой в борьбе с депрессией
Любаша вспомнила о помощи Пугачевой в борьбе с депрессией и совместной работе
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Любаша (Татьяна Залужная) вспомнила, как Алла Пугачева помогла ей справиться с депрессией. Около 10 лет назад певица страдала обсессивно-компульсивным расстройством и принимала антидепрессанты. Примадонна дала артистке совет.
"Как раз тогда со мной вновь связалась Алла Борисовна. Помню, как мы с ней сидели в ресторанчике, она произнесла: "У тебя такие красивые глаза, чего они такие потухшие?". Я призналась, что у меня депрессия. Алла сказала: "Возьми себя за шкирку и сама вытащи себя! Никто другой тебя не спасет!". Так и вышло", – рассказала Любаша.
Залужная с теплотой вспоминает о совместной работе с Пугачевой в интервью порталу Sobesednik, отмечая, что она "мощнейший человек", и на нее "невозможно не обращать внимания". Однако артистка старается не эксплуатировать эти связи.
"Могу ее с праздником поздравить, она всегда отвечает. Как-то песню свою новую отправила. Ей понравилось. Но я не эксплуатирую наше знакомство", – заключила Татьяна.
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