Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20211109/dorodnova-1758173311.html
"Приперлась с коньяком": домработница Люся вспомнила знакомство с Пугачевой
"Приперлась с коньяком": домработница Люся вспомнила знакомство с Пугачевой - РИА Новости, 09.11.2021
"Приперлась с коньяком": домработница Люся вспомнила знакомство с Пугачевой
Бывшая домработница Аллы Пугачевой Людмила Дороднова (Люся) вспомнила первое знакомство с Примадонной. Работать у артистки она захотела сама и придумала для... РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T10:54
2021-11-09T13:41
шоубиз
знаменитости
алла пугачева
шоу-бизнес
людмила дороднова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/1a/1586472101_0:0:2828:1591_1920x0_80_0_0_e92f6decd5edd2d1abbe039380418240.jpg
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Бывшая домработница Аллы Пугачевой Людмила Дороднова (Люся) вспомнила первое знакомство с Примадонной. Работать у артистки она захотела сама и придумала для этого целый план.Дороднова вызвалась отвезти Примадонне заказ от девушки, которая разрисовывала ткани. Чтобы не приходить к певице с пустыми руками, Людмила взяла с собой бутылку коньяка.В интервью порталу Sobesednik она призналась, что Примадонна не сразу оформила ее на работу.Ранее она рассказала о характере детей Пугачевой – Лизы и Гарри, отметив, что с ними "страшно общаться". По мнению Дородновой, наследники Примадонны очень умные для своего возраста.
https://ria.ru/20211025/pugacheva-1756167350.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/1a/1586472101_0:0:2574:1930_1920x0_80_0_0_a2de997c31ab8d4686813316afacceb6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
знаменитости, алла пугачева, шоу-бизнес, людмила дороднова
10:54 09.11.2021 (обновлено: 13:41 09.11.2021)
 
"Приперлась с коньяком": домработница Люся вспомнила знакомство с Пугачевой

Домработница Люся рассказала о плане познакомиться с Аллой Пугачевой

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПевица Алла Пугачева
Певица Алла Пугачева - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Бывшая домработница Аллы Пугачевой Людмила Дороднова (Люся) вспомнила первое знакомство с Примадонной. Работать у артистки она захотела сама и придумала для этого целый план.
Дороднова вызвалась отвезти Примадонне заказ от девушки, которая разрисовывала ткани. Чтобы не приходить к певице с пустыми руками, Людмила взяла с собой бутылку коньяка.

"Я приперлась к Алле с бутылкой коньяка. Пугачева эту нашу встречу везде всегда вспоминала, да и по сей день вспоминает. Ну а что, с пустыми руками идти к ней было не удобно, конфеты не все любят, а коньяк всегда пригодится", – рассказала Дороднова.

В интервью порталу Sobesednik она призналась, что Примадонна не сразу оформила ее на работу.

"На работу Алла меня взяла не сразу. Обо мне ей заикнулся Леонид Гарин – бывший муж Миансаровой. Через какое-то время Алла сказала своему директору, на тот момент Жене Болдину, меня оформить. Вот тут действительно началось мое счастливое житье-бытье. Самые лучшие годы я прожила с Аллой", – заключила Людмила.

Ранее она рассказала о характере детей Пугачевой – Лизы и Гарри, отметив, что с ними "страшно общаться". По мнению Дородновой, наследники Примадонны очень умные для своего возраста.
Алла Пугачева и Максим Галкин - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
25 октября, 17:09Шоубиз
"Это ужас": сын Пугачевой пожаловался на ограничения в еде
 
ШоубизЗнаменитостиАлла ПугачеваШоу-бизнесЛюдмила Дороднова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:47Сестра Ротару заявила, что певица ждет "возвращения" Крыма Украине
03:40Популярный в России деликатес оказался полезным для сосудов и сердца
03:32Эксперт предупредил об опасности "бесплатных" тестов на COVID-19
03:28Правительство Японии ушло в отставку
03:19"Ростех" досрочно произвел противотанковые прицелы на экспорт
03:15Аналитик объяснил, как в моменте заработать на облигациях
03:14Большинство россиян доверяют полиции в своем регионе, выяснил ВЦИОМ
03:11ВЦИОМ выявил рост доверия россиян к полиции
03:02Шульгинов призвал пока не думать о "закате нефтяной эры"
03:00Эксперты рассказали о возможных катастрофах на рынке жилья в России
03:00В России нашли ранний признак неизлечимой смертельной болезни
02:47Apple начала принимать к оплате карты "Мир"
02:35Россиянам посоветовали самые безопасные для здоровья сладости
02:34СМИ: в Польше остановили немецких активистов, хотевших помочь мигрантам
02:32Назван продукт, блокирующий распространение COVID-19
02:29МИД Германии пригрозил мерами из-за ситуации на польско-белорусской границе
02:27СМИ: две группы нелегальных мигрантов прорвались из Белоруссии в Польшу
02:15Специалист рассказал, какие излучения в доме покажет смартфон
02:15Глава МИД Германии заявил о "вероломстве и бесчеловечности" Лукашенко
02:15Иммунолог рассказал, о чем говорят скачки уровня антител в крови
Лента новостейМолния
Сестра Ротару заявила, что певица ждет "возвращения" Крыма УкраинеПопулярный в России деликатес оказался полезным для сосудов и сердцаЭксперт предупредил об опасности "бесплатных" тестов на COVID-19Правительство Японии ушло в отставку"Ростех" досрочно произвел противотанковые прицелы на экспортАналитик объяснил, как в моменте заработать на облигацияхБольшинство россиян доверяют полиции в своем регионе, выяснил ВЦИОМВЦИОМ выявил рост доверия россиян к полицииШульгинов призвал пока не думать о "закате нефтяной эры"Эксперты рассказали о возможных катастрофах на рынке жилья в РоссииВ России нашли ранний признак неизлечимой смертельной болезниApple начала принимать к оплате карты "Мир"Россиянам посоветовали самые безопасные для здоровья сладостиСМИ: в Польше остановили немецких активистов, хотевших помочь мигрантамНазван продукт, блокирующий распространение COVID-19МИД Германии пригрозил мерами из-за ситуации на польско-белорусской границеСМИ: две группы нелегальных мигрантов прорвались из Белоруссии в ПольшуСпециалист рассказал, какие излучения в доме покажет смартфонГлава МИД Германии заявил о "вероломстве и бесчеловечности" ЛукашенкоИммунолог рассказал, о чем говорят скачки уровня антител в крови