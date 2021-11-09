https://ria.ru/20211109/dorodnova-1758173311.html

"Приперлась с коньяком": домработница Люся вспомнила знакомство с Пугачевой

"Приперлась с коньяком": домработница Люся вспомнила знакомство с Пугачевой - РИА Новости, 09.11.2021

"Приперлась с коньяком": домработница Люся вспомнила знакомство с Пугачевой

Бывшая домработница Аллы Пугачевой Людмила Дороднова (Люся) вспомнила первое знакомство с Примадонной. Работать у артистки она захотела сама и придумала для... РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T10:54

2021-11-09T10:54

2021-11-09T13:41

шоубиз

знаменитости

алла пугачева

шоу-бизнес

людмила дороднова

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Бывшая домработница Аллы Пугачевой Людмила Дороднова (Люся) вспомнила первое знакомство с Примадонной. Работать у артистки она захотела сама и придумала для этого целый план.Дороднова вызвалась отвезти Примадонне заказ от девушки, которая разрисовывала ткани. Чтобы не приходить к певице с пустыми руками, Людмила взяла с собой бутылку коньяка.В интервью порталу Sobesednik она призналась, что Примадонна не сразу оформила ее на работу.Ранее она рассказала о характере детей Пугачевой – Лизы и Гарри, отметив, что с ними "страшно общаться". По мнению Дородновой, наследники Примадонны очень умные для своего возраста.

https://ria.ru/20211025/pugacheva-1756167350.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

знаменитости, алла пугачева, шоу-бизнес, людмила дороднова