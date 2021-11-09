10:54 09.11.2021 (обновлено: 13:41 09.11.2021)
"Приперлась с коньяком": домработница Люся вспомнила знакомство с Пугачевой
Домработница Люся рассказала о плане познакомиться с Аллой Пугачевой
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Бывшая домработница Аллы Пугачевой Людмила Дороднова (Люся) вспомнила первое знакомство с Примадонной. Работать у артистки она захотела сама и придумала для этого целый план.
Дороднова вызвалась отвезти Примадонне заказ от девушки, которая разрисовывала ткани. Чтобы не приходить к певице с пустыми руками, Людмила взяла с собой бутылку коньяка.
"Я приперлась к Алле с бутылкой коньяка. Пугачева эту нашу встречу везде всегда вспоминала, да и по сей день вспоминает. Ну а что, с пустыми руками идти к ней было не удобно, конфеты не все любят, а коньяк всегда пригодится", – рассказала Дороднова.
В интервью порталу Sobesednik она призналась, что Примадонна не сразу оформила ее на работу.
"На работу Алла меня взяла не сразу. Обо мне ей заикнулся Леонид Гарин – бывший муж Миансаровой. Через какое-то время Алла сказала своему директору, на тот момент Жене Болдину, меня оформить. Вот тут действительно началось мое счастливое житье-бытье. Самые лучшие годы я прожила с Аллой", – заключила Людмила.
Ранее она рассказала о характере детей Пугачевой – Лизы и Гарри, отметив, что с ними "страшно общаться". По мнению Дородновой, наследники Примадонны очень умные для своего возраста.
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