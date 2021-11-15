https://ria.ru/20211115/liverpul-1759123670.html

Полиция Ливерпуля прокомментировала взрыв в такси

Полиция Ливерпуля прокомментировала взрыв в такси - РИА Новости, 15.11.2021

Полиция Ливерпуля прокомментировала взрыв в такси

Полиция Ливерпуля квалифицировала произошедший в воскресенье взрыв автомобиля такси у женской больницы как "террористический инцидент", сообщил в понедельник... РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T14:38

2021-11-15T14:38

2021-11-15T15:16

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ЛОНДОН, 15 ноя – РИА Новости. Полиция Ливерпуля квалифицировала произошедший в воскресенье взрыв автомобиля такси у женской больницы как "террористический инцидент", сообщил в понедельник заместитель начальника полиции Большого Манчестера Расс Джексон.В воскресенье полиция графства Мерсисайд (Англия) сообщила о взрыве автомобиля у здания женской больницы в Ливерпуле. В результате инцидента погиб один человек и один пострадал. По данным полиции, к зданию подъехало такси, затем последовал взрыв. Расследованием инцидента занимается контртеррористическое подразделение полиции. В соответствии с законом о терроризме уже задержаны трое мужчин в возрасте 21, 26 и 29 лет.Джексон сообщил, что взрыв в салоне произошел, когда автомобиль подъехал к месту высадки пассажиров, водитель такси смог выбежать из машины. Он был госпитализирован, но уже выписан.Проверка показала, что причиной взрыва стала детонация взрывного устройства, которое с собой принес пассажир. Полиция также предполагает, что самодельное устройство собрал пассажир.Он также сообщил, что расследование привело правоохранителей на два адреса в районе Кенсингтон Ливерпуля, где сначала в воскресенье были арестованы три человека, и еще один 20-летний и в понедельник. Все четверо задержаны по закону о терроризме их будут допрашивать позднее в понедельник.По второму адресу, по словам Джексона, полиция обнаружила "предметы, имеющие существенное значение", поэтому оттуда были эвакуированы восемь семей.Полиция пока не может назвать мотива, по которой взрыв произошел именно возле женской больницы, и почему устройство сработало неожиданно.В воскресенье по всей Британии проходили массовые торжественные мероприятия по случаю Дня поминовения погибших во время войн, в 11.00 ежегодно вся страна двумя минутами молчания чтит память погибших.Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что пока не может комментировать детали взрыва."Расследование продолжается, поэтому я не могу комментировать детали или то, какого рода инцидент это был или каким мог быть. Но похоже на то, что упомянутый таксист действовал с невероятной рассудительностью и храбростью", - сказал Джонсон, слова которого приводит телеканал Sky News.Британские СМИ сообщали, что пострадавшим оказался водитель, который, заметив подозрительное поведение пассажира, выпрыгнул из автомобиля и запер двери. Таким образом, предположительно, скончавшимся оказался смертник. Как пишут СМИ, изначальной целью предполагаемого смертника якобы был собор в Ливерпуле, куда на церемонию в День поминовения собралось много людей. Однако машина застряла в пробке, поэтому пассажир попросил вместо собора ехать в больницу.

https://ria.ru/20210821/ataka-1746674980.html

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в мире, ливерпуль, борис джонсон