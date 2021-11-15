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Полиция Ливерпуля прокомментировала взрыв в такси
Полиция Ливерпуля прокомментировала взрыв в такси - РИА Новости, 15.11.2021
Полиция Ливерпуля прокомментировала взрыв в такси
Полиция Ливерпуля квалифицировала произошедший в воскресенье взрыв автомобиля такси у женской больницы как "террористический инцидент", сообщил в понедельник... РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T14:38
2021-11-15T15:16
в мире
ливерпуль
борис джонсон
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ЛОНДОН, 15 ноя – РИА Новости. Полиция Ливерпуля квалифицировала произошедший в воскресенье взрыв автомобиля такси у женской больницы как "террористический инцидент", сообщил в понедельник заместитель начальника полиции Большого Манчестера Расс Джексон.В воскресенье полиция графства Мерсисайд (Англия) сообщила о взрыве автомобиля у здания женской больницы в Ливерпуле. В результате инцидента погиб один человек и один пострадал. По данным полиции, к зданию подъехало такси, затем последовал взрыв. Расследованием инцидента занимается контртеррористическое подразделение полиции. В соответствии с законом о терроризме уже задержаны трое мужчин в возрасте 21, 26 и 29 лет.Джексон сообщил, что взрыв в салоне произошел, когда автомобиль подъехал к месту высадки пассажиров, водитель такси смог выбежать из машины. Он был госпитализирован, но уже выписан.Проверка показала, что причиной взрыва стала детонация взрывного устройства, которое с собой принес пассажир. Полиция также предполагает, что самодельное устройство собрал пассажир.Он также сообщил, что расследование привело правоохранителей на два адреса в районе Кенсингтон Ливерпуля, где сначала в воскресенье были арестованы три человека, и еще один 20-летний и в понедельник. Все четверо задержаны по закону о терроризме их будут допрашивать позднее в понедельник.По второму адресу, по словам Джексона, полиция обнаружила "предметы, имеющие существенное значение", поэтому оттуда были эвакуированы восемь семей.Полиция пока не может назвать мотива, по которой взрыв произошел именно возле женской больницы, и почему устройство сработало неожиданно.В воскресенье по всей Британии проходили массовые торжественные мероприятия по случаю Дня поминовения погибших во время войн, в 11.00 ежегодно вся страна двумя минутами молчания чтит память погибших.Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что пока не может комментировать детали взрыва."Расследование продолжается, поэтому я не могу комментировать детали или то, какого рода инцидент это был или каким мог быть. Но похоже на то, что упомянутый таксист действовал с невероятной рассудительностью и храбростью", - сказал Джонсон, слова которого приводит телеканал Sky News.Британские СМИ сообщали, что пострадавшим оказался водитель, который, заметив подозрительное поведение пассажира, выпрыгнул из автомобиля и запер двери. Таким образом, предположительно, скончавшимся оказался смертник. Как пишут СМИ, изначальной целью предполагаемого смертника якобы был собор в Ливерпуле, куда на церемонию в День поминовения собралось много людей. Однако машина застряла в пробке, поэтому пассажир попросил вместо собора ехать в больницу.
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в мире, ливерпуль, борис джонсон
14:38 15.11.2021 (обновлено: 15:16 15.11.2021)
 
Полиция Ливерпуля прокомментировала взрыв в такси

В полиции Ливерпуля назвали взрыв в такси террористическим инцидентом

Взорвавшийся автомобиль у здания женской больницы в Ливерпуле. Фотография очевидца
Взорвавшийся автомобиль у здания женской больницы в Ливерпуле. Фотография очевидца
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ЛОНДОН, 15 ноя – РИА Новости. Полиция Ливерпуля квалифицировала произошедший в воскресенье взрыв автомобиля такси у женской больницы как "террористический инцидент", сообщил в понедельник заместитель начальника полиции Большого Манчестера Расс Джексон.
"Многие вопросы о мотивации за этим инцидентом еще не выяснены, однако, с учетом всех обстоятельств, он был квалифицирован как террористический инцидент", - сказал на пресс-конференции Джексон.
В воскресенье полиция графства Мерсисайд (Англия) сообщила о взрыве автомобиля у здания женской больницы в Ливерпуле. В результате инцидента погиб один человек и один пострадал. По данным полиции, к зданию подъехало такси, затем последовал взрыв. Расследованием инцидента занимается контртеррористическое подразделение полиции. В соответствии с законом о терроризме уже задержаны трое мужчин в возрасте 21, 26 и 29 лет.
Джексон сообщил, что взрыв в салоне произошел, когда автомобиль подъехал к месту высадки пассажиров, водитель такси смог выбежать из машины. Он был госпитализирован, но уже выписан.
Проверка показала, что причиной взрыва стала детонация взрывного устройства, которое с собой принес пассажир. Полиция также предполагает, что самодельное устройство собрал пассажир.
"Мы полагаем, что мы уже знаем личность пассажира, но пока не может это подтвердить", - сообщил Джексон.
Он также сообщил, что расследование привело правоохранителей на два адреса в районе Кенсингтон Ливерпуля, где сначала в воскресенье были арестованы три человека, и еще один 20-летний и в понедельник. Все четверо задержаны по закону о терроризме их будут допрашивать позднее в понедельник.
По второму адресу, по словам Джексона, полиция обнаружила "предметы, имеющие существенное значение", поэтому оттуда были эвакуированы восемь семей.
Полиция пока не может назвать мотива, по которой взрыв произошел именно возле женской больницы, и почему устройство сработало неожиданно.
"Мы осознаем, что неподалеку от больницы проходили мероприятия по случаю дня Поминовения и взрыв произошел за несколько минут до 11.00. Мы не можем пока связать эти два фактора, но они учитываются в нашем расследовании", - сказал Джексон.
В воскресенье по всей Британии проходили массовые торжественные мероприятия по случаю Дня поминовения погибших во время войн, в 11.00 ежегодно вся страна двумя минутами молчания чтит память погибших.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что пока не может комментировать детали взрыва.
"Расследование продолжается, поэтому я не могу комментировать детали или то, какого рода инцидент это был или каким мог быть. Но похоже на то, что упомянутый таксист действовал с невероятной рассудительностью и храбростью", - сказал Джонсон, слова которого приводит телеканал Sky News.
Британские СМИ сообщали, что пострадавшим оказался водитель, который, заметив подозрительное поведение пассажира, выпрыгнул из автомобиля и запер двери. Таким образом, предположительно, скончавшимся оказался смертник. Как пишут СМИ, изначальной целью предполагаемого смертника якобы был собор в Ливерпуле, куда на церемонию в День поминовения собралось много людей. Однако машина застряла в пробке, поэтому пассажир попросил вместо собора ехать в больницу.
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