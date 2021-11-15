https://ria.ru/20211115/kuleba-1759125042.html
Кулеба назвал ситуацию в Черном море опасной
Кулеба назвал ситуацию в Черном море опасной - РИА Новости, 15.11.2021
Кулеба назвал ситуацию в Черном море опасной
Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба считает, что НАТО должна более тесно сотрудничать с Украиной, Грузией и Молдавией по обеспечению безопасности в... РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T14:44
2021-11-15T14:44
2021-11-15T14:44
в мире
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дмитрий кулеба
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КИЕВ, 15 ноя – РИА Новости. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба считает, что НАТО должна более тесно сотрудничать с Украиной, Грузией и Молдавией по обеспечению безопасности в Черноморском регионе."Мы всегда должны помнить, насколько тяжелая и опасная ситуация в регионе Черного моря. Мы поощряем, чтобы члены альянса сотрудничали более тесно с Грузией, Украиной, Молдавией по вопросам в Черноморском регионе. И увидеть большие усилия со стороны членов НАТО и не членов альянса было бы очень полезным", - заявил Кулеба в понедельник на брифинге с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, который транслировался на странице украинского МИД в Facebook.Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США продолжат оказывать поддержку Украине по обеспечению безопасности в Черноморском регионе.Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями.Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени.
https://ria.ru/20211115/nato-1759117286.html
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в мире, грузия, сша, йенс столтенберг, молдавия, нато, верховная рада украины, дмитрий кулеба
Кулеба назвал ситуацию в Черном море опасной
Глава МИД Украины Кулеба назвал ситуацию в Черном море опасной