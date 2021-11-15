https://ria.ru/20211115/krizis-1759199092.html

Лукашенко и Меркель обсудили перспективы решения миграционного кризиса

Лукашенко и Меркель обсудили перспективы решения миграционного кризиса - РИА Новости, 15.11.2021

Лукашенко и Меркель обсудили перспективы решения миграционного кризиса

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и и.о. канцлера ФРГ Ангела Меркель во время прошедшего в понедельник телефонного разговора обсудили перспективы решения РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T21:05

2021-11-15T21:05

2021-11-15T23:04

в мире

ангела меркель

александр лукашенко

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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МИНСК, 15 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко и и.о. канцлера ФРГ Ангела Меркель во время прошедшего в понедельник телефонного разговора обсудили перспективы решения миграционного кризиса и оказание беженцам на границе гуманитарной помощи, сообщил близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул первого"."Во время разговора был обсужден ряд проблем, и прежде всего ситуация с беженцами на белорусско-польской, белорусско-литовской и белорусско-латвийской границах. Подробно в разговоре были затронуты пути и перспективы решения миграционной проблемы с целью недопущения эскалации ситуации на границе", - говорится в сообщении.Отмечается, что "еще один важнейший аспект, который президент Беларуси и и.о. канцлера Германии обсудили детально, - гуманитарная поддержка беженцев через оказание им гуманитарной помощи".По данным канала, разговор президента Лукашенко и Меркель длился около 50 минут, стороны "договорились о дальнейших контактах с целью разрешения ситуации".На прошлой неделе у границы Белоруссии с Польшей образовался стихийный лагерь беженцев, который насчитывал более 2 тысяч человек. В этот понедельник беженцы перебрались непосредственно в пункт пропуска на белорусско-польской границе.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.

https://ria.ru/20211115/bezhentsy-1759092501.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, ангела меркель, александр лукашенко, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии