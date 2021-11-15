https://ria.ru/20211115/krizis-1759199092.html
Лукашенко и Меркель обсудили перспективы решения миграционного кризиса
Лукашенко и Меркель обсудили перспективы решения миграционного кризиса - РИА Новости, 15.11.2021
Лукашенко и Меркель обсудили перспективы решения миграционного кризиса
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и и.о. канцлера ФРГ Ангела Меркель во время прошедшего в понедельник телефонного разговора обсудили перспективы решения РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T21:05
2021-11-15T21:05
2021-11-15T23:04
в мире
ангела меркель
александр лукашенко
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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МИНСК, 15 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко и и.о. канцлера ФРГ Ангела Меркель во время прошедшего в понедельник телефонного разговора обсудили перспективы решения миграционного кризиса и оказание беженцам на границе гуманитарной помощи, сообщил близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул первого"."Во время разговора был обсужден ряд проблем, и прежде всего ситуация с беженцами на белорусско-польской, белорусско-литовской и белорусско-латвийской границах. Подробно в разговоре были затронуты пути и перспективы решения миграционной проблемы с целью недопущения эскалации ситуации на границе", - говорится в сообщении.Отмечается, что "еще один важнейший аспект, который президент Беларуси и и.о. канцлера Германии обсудили детально, - гуманитарная поддержка беженцев через оказание им гуманитарной помощи".По данным канала, разговор президента Лукашенко и Меркель длился около 50 минут, стороны "договорились о дальнейших контактах с целью разрешения ситуации".На прошлой неделе у границы Белоруссии с Польшей образовался стихийный лагерь беженцев, который насчитывал более 2 тысяч человек. В этот понедельник беженцы перебрались непосредственно в пункт пропуска на белорусско-польской границе.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
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в мире, ангела меркель, александр лукашенко, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
21:05 15.11.2021 (обновлено: 23:04 15.11.2021)
Лукашенко и Меркель обсудили перспективы решения миграционного кризиса
Лукашенко и Меркель обсудили способы выхода из кризиса на границе Белоруссии и Евросоюза