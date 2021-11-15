https://ria.ru/20211115/koronavirus-1759129403.html

Мурашко назвал регионы, в которых отмечается рост заболеваемости COVID-19

Мурашко назвал регионы, в которых отмечается рост заболеваемости COVID-19 - РИА Новости, 15.11.2021

Мурашко назвал регионы, в которых отмечается рост заболеваемости COVID-19

Рост случаев заболеваемости коронавирусом отмечен, в частности, на Сахалине, в Туве, Амурской, Саратовской и Тверской областях, Калмыкии, Хакасии и Севастополе, РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T15:00

2021-11-15T15:00

2021-11-15T15:15

распространение коронавируса

общество

севастополь

сахалин

республика тыва

сахалинская область

республика хакасия

тверская область

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Рост случаев заболеваемости коронавирусом отмечен, в частности, на Сахалине, в Туве, Амурской, Саратовской и Тверской областях, Калмыкии, Хакасии и Севастополе, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко."Менее, чем в половине регионов отмечаем рост количества госпитализированных пациентов, находящихся в тяжелом состоянии. Максимальный рост за неделю отмечен в следующих регионах: Сахалинская область, Тверская, Тыва, Севастополь, Амурская область, Саратовская, Республика Хакасия, Калмыкия", - сказал министр на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID.

https://ria.ru/20211115/koronavirus-1759047253.html

севастополь

сахалин

республика тыва

сахалинская область

республика хакасия

тверская область

амурская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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