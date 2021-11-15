https://ria.ru/20211115/koronavirus-1759129403.html
Мурашко назвал регионы, в которых отмечается рост заболеваемости COVID-19
Мурашко назвал регионы, в которых отмечается рост заболеваемости COVID-19 - РИА Новости, 15.11.2021
Мурашко назвал регионы, в которых отмечается рост заболеваемости COVID-19
Рост случаев заболеваемости коронавирусом отмечен, в частности, на Сахалине, в Туве, Амурской, Саратовской и Тверской областях, Калмыкии, Хакасии и Севастополе, РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T15:00
2021-11-15T15:00
2021-11-15T15:15
распространение коронавируса
общество
севастополь
сахалин
республика тыва
сахалинская область
республика хакасия
тверская область
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Рост случаев заболеваемости коронавирусом отмечен, в частности, на Сахалине, в Туве, Амурской, Саратовской и Тверской областях, Калмыкии, Хакасии и Севастополе, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко."Менее, чем в половине регионов отмечаем рост количества госпитализированных пациентов, находящихся в тяжелом состоянии. Максимальный рост за неделю отмечен в следующих регионах: Сахалинская область, Тверская, Тыва, Севастополь, Амурская область, Саратовская, Республика Хакасия, Калмыкия", - сказал министр на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID.
https://ria.ru/20211115/koronavirus-1759047253.html
севастополь
сахалин
республика тыва
сахалинская область
республика хакасия
тверская область
амурская область
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15:00 15.11.2021 (обновлено: 15:15 15.11.2021)
Мурашко назвал регионы, в которых отмечается рост заболеваемости COVID-19
Мурашко: рост заболеваемости COVID-19 отмечен на Сахалине, в Туве, Калмыкии и Севастополе