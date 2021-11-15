Специалист рассказала, кому в первую очередь необходима ревакцинация
Специалист Даниленко: ревакцинация особенно необходима людям из уязвимых групп
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМедицинский работник держит в руках шприц с вакциной "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 ноя – РИА Новости. Пока нет оснований предполагать, что со временем защита привившихся от коронавируса "Спутником V" резко ослабевает, но ревакцинация необходима, особенно людям из уязвимых групп, сообщила заместитель директора по научной работе НИИ гриппа имени Смородинцева Дарья Даниленко.
Как сообщает в понедельник сообщает Европейский университет, его ученые, сотрудники НИИ гриппа имени Смородинцева Минздрава РФ и лаборатории Genetico при поддержке компании "Полиметалл" проводят репрезентативное исследование популяционного иммунитета к COVID-19 в Санкт-Петербурге. По данным серологического опроса (тестирования привитых людей), который прошел в октябре, выяснилось, что антитела к коронавирусу имеют 83% жителей Петербурга, прошедших вакцинацию против этой инфекции. Результат рассчитан с учетом поправки на согласие участвовать в исследовании.
"В наших ближайших планах оценить, как долго после перенесенной болезни и вакцинации "Спутником V" сохраняются антитела. Пока нет оснований предполагать, что со временем защита резко ослабевает. Однако ревакцинация нужна, особенно людям из уязвимых групп — пожилым, пациентам с онкологическими и гематологическими заболеваниями", - приводятся в сообщении слова Даниленко.
Как уточняется, в тестировании участвовали вакцинированные жители Петербурга. Исследователи подсчитали, что после прививки препаратами "Спутник V" и "Спутник Лайт" антитела определялись у 99% и 96% участников исследования соответственно.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге цикл вакцинации от коронавируса закончили более 2 миллионов человек. В частности, за минувшую пятницу более 35,7 тысячи жителей Петербурга привились от коронавируса, установив рекорд дня с начала массовой вакцинации.