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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211115/koronavirus-1759110685.html
Специалист рассказала, кому в первую очередь необходима ревакцинация
Специалист рассказала, кому в первую очередь необходима ревакцинация - РИА Новости, 15.11.2021
Специалист рассказала, кому в первую очередь необходима ревакцинация
Пока нет оснований предполагать, что со временем защита привившихся от коронавируса "Спутником V" резко ослабевает, но ревакцинация необходима, особенно людям... РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T13:33
2021-11-15T13:33
распространение коронавируса
общество
санкт-петербург
полиметалл
здоровье - общество
коронавирусы
европейский университет
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 ноя – РИА Новости. Пока нет оснований предполагать, что со временем защита привившихся от коронавируса "Спутником V" резко ослабевает, но ревакцинация необходима, особенно людям из уязвимых групп, сообщила заместитель директора по научной работе НИИ гриппа имени Смородинцева Дарья Даниленко.Как сообщает в понедельник сообщает Европейский университет, его ученые, сотрудники НИИ гриппа имени Смородинцева Минздрава РФ и лаборатории Genetico при поддержке компании "Полиметалл" проводят репрезентативное исследование популяционного иммунитета к COVID-19 в Санкт-Петербурге. По данным серологического опроса (тестирования привитых людей), который прошел в октябре, выяснилось, что антитела к коронавирусу имеют 83% жителей Петербурга, прошедших вакцинацию против этой инфекции. Результат рассчитан с учетом поправки на согласие участвовать в исследовании."В наших ближайших планах оценить, как долго после перенесенной болезни и вакцинации "Спутником V" сохраняются антитела. Пока нет оснований предполагать, что со временем защита резко ослабевает. Однако ревакцинация нужна, особенно людям из уязвимых групп — пожилым, пациентам с онкологическими и гематологическими заболеваниями", - приводятся в сообщении слова Даниленко.Как уточняется, в тестировании участвовали вакцинированные жители Петербурга. Исследователи подсчитали, что после прививки препаратами "Спутник V" и "Спутник Лайт" антитела определялись у 99% и 96% участников исследования соответственно.Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге цикл вакцинации от коронавируса закончили более 2 миллионов человек. В частности, за минувшую пятницу более 35,7 тысячи жителей Петербурга привились от коронавируса, установив рекорд дня с начала массовой вакцинации.
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общество, санкт-петербург, полиметалл, здоровье - общество, коронавирусы, европейский университет, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцина "спутник v", вакцинация россиян от covid-19
13:33 15.11.2021
 
Специалист рассказала, кому в первую очередь необходима ревакцинация

Специалист Даниленко: ревакцинация особенно необходима людям из уязвимых групп

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМедицинский работник держит в руках шприц с вакциной "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
Медицинский работник держит в руках шприц с вакциной Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 ноя – РИА Новости. Пока нет оснований предполагать, что со временем защита привившихся от коронавируса "Спутником V" резко ослабевает, но ревакцинация необходима, особенно людям из уязвимых групп, сообщила заместитель директора по научной работе НИИ гриппа имени Смородинцева Дарья Даниленко.
Как сообщает в понедельник сообщает Европейский университет, его ученые, сотрудники НИИ гриппа имени Смородинцева Минздрава РФ и лаборатории Genetico при поддержке компании "Полиметалл" проводят репрезентативное исследование популяционного иммунитета к COVID-19 в Санкт-Петербурге. По данным серологического опроса (тестирования привитых людей), который прошел в октябре, выяснилось, что антитела к коронавирусу имеют 83% жителей Петербурга, прошедших вакцинацию против этой инфекции. Результат рассчитан с учетом поправки на согласие участвовать в исследовании.
"В наших ближайших планах оценить, как долго после перенесенной болезни и вакцинации "Спутником V" сохраняются антитела. Пока нет оснований предполагать, что со временем защита резко ослабевает. Однако ревакцинация нужна, особенно людям из уязвимых групп — пожилым, пациентам с онкологическими и гематологическими заболеваниями", - приводятся в сообщении слова Даниленко.
Как уточняется, в тестировании участвовали вакцинированные жители Петербурга. Исследователи подсчитали, что после прививки препаратами "Спутник V" и "Спутник Лайт" антитела определялись у 99% и 96% участников исследования соответственно.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге цикл вакцинации от коронавируса закончили более 2 миллионов человек. В частности, за минувшую пятницу более 35,7 тысячи жителей Петербурга привились от коронавируса, установив рекорд дня с начала массовой вакцинации.
 
Распространение коронавирусаОбществоСанкт-ПетербургПолиметаллЗдоровье - ОбществоКоронавирусыЕвропейский университетРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииВакцина "Спутник V"Вакцинация россиян от COVID-19
 
 
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