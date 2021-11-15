https://ria.ru/20211115/kndr-1759098266.html

КНДР строит железнодорожный объект для возобновления торговли с Китаем

КНДР строит железнодорожный объект для возобновления торговли с Китаем - РИА Новости, 15.11.2021

КНДР строит железнодорожный объект для возобновления торговли с Китаем

КНДР преобразовывает авиабазу у своей границы в объект для железнодорожных контейнерных перевозок, что, по мнению аналитиков, может привести к возобновлению... РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T12:42

2021-11-15T12:42

2021-11-15T12:42

в мире

оон

кндр (северная корея)

пхеньян

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желтое море

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. КНДР преобразовывает авиабазу у своей границы в объект для железнодорожных контейнерных перевозок, что, по мнению аналитиков, может привести к возобновлению торговли с Китаем, сообщает газета Financial Times со ссылкой на спутниковые снимки Центра стратегических и международных исследований (CSIS).После распространения COVID-19 в Китае КНДР закрыла границы и морские пути, в том числе для гуманитарных грузов."Северная Корея преобразовывает авиабазу у своей границы в объект для дезинфекции контейнеров, перевозимых по железной дороге, что, по мнению аналитиков, может привести к возобновлению торговли с Китаем и подорвать надежды США на то, что экономическое давление может заставить Пхеньян вернуться за стол ядерных переговоров", - говорится в сообщении газеты.Снимки указывают на проект строительства в Ыйджу, близ северо-западной границы КНДР с Китаем. Отмечается, что работы начались в марте после того, как северокорейские власти приняли закон о дезинфекции импорта.Представитель CSIS Виктор Ча заявил, что Пхеньян боится завоза коронавируса на свою территорию, а усилия по созданию объекта указывают на желание КНДР открыть хоть какой-то уровень торговли, "потому что они больше не могут оставаться закрытыми".Ранее в ноябре агентство Рёнхап передавало, что КНДР находится на завершающей стадии подготовки к открытию закрытой после начала пандемии коронавируса границы с Китаем и возобновлению грузоперевозок по железнодорожным маршрутам.В октябре агентство Рёнхап передавало со ссылкой на представительство детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Сеуле, что КНДР открыла морской путь в Желтом море для получения гуманитарной помощи.

https://ria.ru/20211022/koreya-1755764846.html

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пхеньян

желтое море

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в мире, оон, кндр (северная корея), пхеньян, космос - риа наука, желтое море