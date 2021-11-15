КНДР строит железнодорожный объект для возобновления торговли с Китаем
КНДР преобразовывает авиабазу у своей границы в объект для железнодорожных перевозок
© AP Photo / Ahn Young-joonСитуация на границе Северной и Южной Кореи
© AP Photo / Ahn Young-joon
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. КНДР преобразовывает авиабазу у своей границы в объект для железнодорожных контейнерных перевозок, что, по мнению аналитиков, может привести к возобновлению торговли с Китаем, сообщает газета Financial Times со ссылкой на спутниковые снимки Центра стратегических и международных исследований (CSIS).
После распространения COVID-19 в Китае КНДР закрыла границы и морские пути, в том числе для гуманитарных грузов.
"Северная Корея преобразовывает авиабазу у своей границы в объект для дезинфекции контейнеров, перевозимых по железной дороге, что, по мнению аналитиков, может привести к возобновлению торговли с Китаем и подорвать надежды США на то, что экономическое давление может заставить Пхеньян вернуться за стол ядерных переговоров", - говорится в сообщении газеты.
Снимки указывают на проект строительства в Ыйджу, близ северо-западной границы КНДР с Китаем. Отмечается, что работы начались в марте после того, как северокорейские власти приняли закон о дезинфекции импорта.
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Представитель CSIS Виктор Ча заявил, что Пхеньян боится завоза коронавируса на свою территорию, а усилия по созданию объекта указывают на желание КНДР открыть хоть какой-то уровень торговли, "потому что они больше не могут оставаться закрытыми".
Ранее в ноябре агентство Рёнхап передавало, что КНДР находится на завершающей стадии подготовки к открытию закрытой после начала пандемии коронавируса границы с Китаем и возобновлению грузоперевозок по железнодорожным маршрутам.
В октябре агентство Рёнхап передавало со ссылкой на представительство детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Сеуле, что КНДР открыла морской путь в Желтом море для получения гуманитарной помощи.