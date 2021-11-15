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Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20211115/kitay-1759080345.html
Китай открывает третью фондовую биржу
Китай открывает третью фондовую биржу - РИА Новости, 15.11.2021
Китай открывает третью фондовую биржу
В Пекине 15 ноября открывается третья в материковом Китае фондовая биржа. Площадка Beijing stock exchange получила "нескромную" аббревиатуру BEST. РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T11:39
2021-11-15T11:39
россия-китай: главное
китай
си цзиньпин
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МОСКВА, 15 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное". В Пекине 15 ноября открывается третья в материковом Китае фондовая биржа. Площадка Beijing stock exchange получила "нескромную" аббревиатуру BEST.Скромничать, впрочем, ни к чему: новая биржа будет выполнять сразу две важных функции. По определению комитета по контролю над ценными бумагами КНР, это "поддержка развития малого и среднего бизнеса, продвижение национальной стратегии инновационного развития". Председатель КНР Си Цзиньпин назвал новую площадку "главным фронтом для обслуживания инновационных малых и средних предприятий".На BESTбудут торговаться акции компаний, работающих в сфере инноваций и высоких технологий. В первый день на площадке пройдут торги акциями 81 предприятия, в будущем их количество будет стремительно расти: сегодня позволяющим выйти на пекинскую биржу статусом "высококачественного инновационного предприятия" по Китаю обладают 4922 средних и малых компании. "С открытием биржи для них настанет весна инвестиций", - считает один из участников предстоящих торгов.К торгам допущено более четырех миллионов инвесторов – как корпоративных, так и индивидуальных. Индивидуальный инвестор для участия в торгах должен обладать капиталом не менее 500 тыс юаней и двухлетним опытом присутствия на бирже.Прообразом BESTявляется созданная еще в 2006 году экспериментальная платформа для нелистинговых малых предприятий, работающих в высокотехнологичной сфере в пекинской "силиконовой долине" Чжунгуаньцунь. К 2013 она оформилась в общегосударственную систему продажи акций малых и средних предприятий.Миссия новой биржи – "помочь малому и среднему бизнесу привлекать средства напрямую от инвесторов и меньше полагаться на банки", поясняет издание Caixin. По мнению экономистов, это особенно важно именно сейчас, когда средние и малые предприятия больше других пострадали от последствий коронакризиса.Другой важный аспект деятельности новой биржи – финансовая поддержка инноваций. BESTстанет второй подобной площадкой в Китае. Первая - SSE Star Market – была открыта 22 июля 2019 года на базе Шанхайской фондовой биржи, и сразу получила прозвище "китайский Nasdaq". Отличие пекинской площадки в том, что она, прежде всего, ориентируется на средние и малые компании, не удовлетворяющие высоким требованиям листинга в Шанхае.Примечательно, что обе площадки открыты по личной инициативе председателя КНР Си Цзиньпина. Сегодня активная поддержка инновационной деятельности стала одним из важных аспектов государственной политики на самом высоком уровне. Достаточно сказать, что в принятом в нынешнем марте плане XIV пятилетки (2021-2025 гг.) предполагается взрывной рост финансирования инноваций. Темпы ежегодного увеличения финансирования НИОКР подскочат аж в 17,5 раз по сравнению с XIII пятилеткой. Если в 2016-2020 гг. плановый показатель роста правительственных инвестиции в эту сферу составлял 0,4% в год, то в нынешней пятилетке он достигнет 7% ежегодно.Лавинообразный рост финансирования НИОКР был вполне ожидаем на фоне педалируемого Вашингтоном курса на "технологический развод" с КНР. В последние несколько лет США ввели целый ряд ограничений на поставки программного обеспечения и комплектующих в КНР. Так, в минувшем декабре Соединенные Штаты объявили санкции в отношении более чем 60 китайских технологических компаний, включая крупнейшего производителя полупроводников Semiconductor Manufacturing International Corp. Такие действия Вашингтона создают непосредственную угрозу замедления экономического роста КНР. Ведущий экономист инвестиционной группы UBS Ван Тао поясняет: "в технологической сфере Китай до сих пор зависим от компонентов из США и других крупных технологических держав. При разрыве технологического взаимодействия, Китай рано или поздно разработает свои инженерные решения, создаст собственную замкнутую технологическую экосистему. Однако в среднесрочной перспективе отсутствие доступа к зарубежным передовым технологиям и оборудованию могут замедлить темпы экономического развития КНР на 0,5 процентных пункта в год". Именно для того, чтобы обезопасить себя от подобных угроз, Китай "играет на опережение", в срочном порядке развивая мощную научно-техническую инновационную базу у себя дома. Разумеется, к стремительному развитию НИОКР существуют не только внешние, но и внутренние предпосылки. В плане XIV пятилетки четко обозначено понимание властей о том, что "инновации – это двигатель модернизации Китая, обеспечивающий стратегическую поддержку национального развития".С открытием Пекинской фондовой биржи финансирование инновационной деятельности в КНР будет все активнее осуществляться не только государством, но и частным капиталом.
https://ria.ru/20211112/spros-1758748066.html
https://ria.ru/20211111/liberalizatsiya-1758545916.html
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китай, си цзиньпин
11:39 15.11.2021
 

Китай открывает третью фондовую биржу

© РИА Новости / Александр Юрьев / Перейти в фотобанкВиды Пекина, архивное фото
Виды Пекина, архивное фото - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
© РИА Новости / Александр Юрьев
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МОСКВА, 15 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное". В Пекине 15 ноября открывается третья в материковом Китае фондовая биржа. Площадка Beijing stock exchange получила "нескромную" аббревиатуру BEST.
Скромничать, впрочем, ни к чему: новая биржа будет выполнять сразу две важных функции. По определению комитета по контролю над ценными бумагами КНР, это "поддержка развития малого и среднего бизнеса, продвижение национальной стратегии инновационного развития". Председатель КНР Си Цзиньпин назвал новую площадку "главным фронтом для обслуживания инновационных малых и средних предприятий".
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На BESTбудут торговаться акции компаний, работающих в сфере инноваций и высоких технологий. В первый день на площадке пройдут торги акциями 81 предприятия, в будущем их количество будет стремительно расти: сегодня позволяющим выйти на пекинскую биржу статусом "высококачественного инновационного предприятия" по Китаю обладают 4922 средних и малых компании. "С открытием биржи для них настанет весна инвестиций", - считает один из участников предстоящих торгов.
К торгам допущено более четырех миллионов инвесторов – как корпоративных, так и индивидуальных. Индивидуальный инвестор для участия в торгах должен обладать капиталом не менее 500 тыс юаней и двухлетним опытом присутствия на бирже.
Прообразом BESTявляется созданная еще в 2006 году экспериментальная платформа для нелистинговых малых предприятий, работающих в высокотехнологичной сфере в пекинской "силиконовой долине" Чжунгуаньцунь. К 2013 она оформилась в общегосударственную систему продажи акций малых и средних предприятий.
Миссия новой биржи – "помочь малому и среднему бизнесу привлекать средства напрямую от инвесторов и меньше полагаться на банки", поясняет издание Caixin. По мнению экономистов, это особенно важно именно сейчас, когда средние и малые предприятия больше других пострадали от последствий коронакризиса.
Другой важный аспект деятельности новой биржи – финансовая поддержка инноваций. BESTстанет второй подобной площадкой в Китае. Первая - SSE Star Market – была открыта 22 июля 2019 года на базе Шанхайской фондовой биржи, и сразу получила прозвище "китайский Nasdaq". Отличие пекинской площадки в том, что она, прежде всего, ориентируется на средние и малые компании, не удовлетворяющие высоким требованиям листинга в Шанхае.
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Примечательно, что обе площадки открыты по личной инициативе председателя КНР Си Цзиньпина. Сегодня активная поддержка инновационной деятельности стала одним из важных аспектов государственной политики на самом высоком уровне. Достаточно сказать, что в принятом в нынешнем марте плане XIV пятилетки (2021-2025 гг.) предполагается взрывной рост финансирования инноваций. Темпы ежегодного увеличения финансирования НИОКР подскочат аж в 17,5 раз по сравнению с XIII пятилеткой. Если в 2016-2020 гг. плановый показатель роста правительственных инвестиции в эту сферу составлял 0,4% в год, то в нынешней пятилетке он достигнет 7% ежегодно.
Лавинообразный рост финансирования НИОКР был вполне ожидаем на фоне педалируемого Вашингтоном курса на "технологический развод" с КНР. В последние несколько лет США ввели целый ряд ограничений на поставки программного обеспечения и комплектующих в КНР. Так, в минувшем декабре Соединенные Штаты объявили санкции в отношении более чем 60 китайских технологических компаний, включая крупнейшего производителя полупроводников Semiconductor Manufacturing International Corp. Такие действия Вашингтона создают непосредственную угрозу замедления экономического роста КНР. Ведущий экономист инвестиционной группы UBS Ван Тао поясняет: "в технологической сфере Китай до сих пор зависим от компонентов из США и других крупных технологических держав. При разрыве технологического взаимодействия, Китай рано или поздно разработает свои инженерные решения, создаст собственную замкнутую технологическую экосистему. Однако в среднесрочной перспективе отсутствие доступа к зарубежным передовым технологиям и оборудованию могут замедлить темпы экономического развития КНР на 0,5 процентных пункта в год". Именно для того, чтобы обезопасить себя от подобных угроз, Китай "играет на опережение", в срочном порядке развивая мощную научно-техническую инновационную базу у себя дома. Разумеется, к стремительному развитию НИОКР существуют не только внешние, но и внутренние предпосылки. В плане XIV пятилетки четко обозначено понимание властей о том, что "инновации – это двигатель модернизации Китая, обеспечивающий стратегическую поддержку национального развития".
С открытием Пекинской фондовой биржи финансирование инновационной деятельности в КНР будет все активнее осуществляться не только государством, но и частным капиталом.
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