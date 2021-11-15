https://ria.ru/20211115/kiev-1759091739.html
Глава ЛНР: Киев хотел по-тихому договориться о поставках электроэнергии
Глава ЛНР: Киев хотел по-тихому договориться о поставках электроэнергии - РИА Новости, 15.11.2021
Глава ЛНР: Киев хотел по-тихому договориться о поставках электроэнергии
Киев собрался незаметно договориться о поставках угля и электроэнергии с неподконтрольных территорий Донбасса, заявил в интервью РИА Новости глава... РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T12:23
2021-11-15T12:23
2021-11-15T20:44
в мире
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верховная рада украины
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леонид пасечник
россия
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ЛУГАНСК, 15 ноя — РИА Новости. Киев собрался незаметно договориться о поставках угля и электроэнергии с неподконтрольных территорий Донбасса, заявил в интервью РИА Новости глава самопровозглашенной ЛНР Леонид Пасечник.Ранее Луганск заявил, что украинская сторона высказала желание закупать энергоресурсы в регионе. Пасечник выразил готовность рассмотреть такой вариант сотрудничества. Позже он пояснил, что без прекращения кровопролития на востоке страны коммерческие поставки электричества и угля с территории Луганской народной республики невозможны."Никаких цен и никаких условий не обсуждалось. Киев был заинтересован в организации по-тихому поставок им электроэнергии и угля, потому что в стране у них энергетический кризис и стоят они на пороге веерных отключений", — сказал руководитель ЛНР. В конце октября глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус сообщил, что Россия с 1 ноября прекращает экспорт угля для украинских ТЭС. При этом он уточнял, что решение не распространяется на коксующийся уголь. В российском Минэкономразвития подтвердили РИА Новости, что перестанут снабжать соседнюю страну топливом для тепловых электростанций. Этот шаг в ведомстве объяснили растущими внутренними потребностями.
https://ria.ru/20211109/elektroenergiya-1758198657.html
https://ria.ru/20211104/ukraina-1757719549.html
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в мире, оон, верховная рада украины, луганская народная республика, леонид пасечник, россия
12:23 15.11.2021 (обновлено: 20:44 15.11.2021)
Глава ЛНР: Киев хотел по-тихому договориться о поставках электроэнергии
Пасечник: Киев хотел по-тихому договориться о поставках угля и электроэнергии