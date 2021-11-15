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Туризм
https://ria.ru/20211115/izrail-1759167185.html
Стало известно, как перенос открытия Израиля изменил планы туристов из РФ
Стало известно, как перенос открытия Израиля изменил планы туристов из РФ - РИА Новости, 15.11.2021
Стало известно, как перенос открытия Израиля изменил планы туристов из РФ
Эксперты уверены, что российских туристов, пострадавших от неожиданного решения израильтян перенести срок открытия страны, будет немного. РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T18:18
2021-11-15T18:18
туризм
израиль
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Эксперты уверены, что российских туристов, пострадавших от неожиданного решения израильтян перенести срок открытия страны, будет немного.Сегодня стало известно, что открытие границ для гостей, вакцинированных "Спутником", сдвигается с озвученного поначалу 15 ноября на 1 декабря "в связи с обнаруженными трудностями технического и юридического характера в существующей процедуре въезда для иностранных туристов", пояснили в Минтуризма Израиля.Хотя, по данным экспертов, россияне в ноябре и так не бросились массово скупать туры, а ожидали официальной информации. По данным продаж сервиса поездок и путешествий Туту.ру, Израиль входил в топ-15 стран, куда были приобретены билеты с вылетами в период с 15 ноября по 1 декабря. Но доля Израиля среди всех зарубежных бронирований была на уровне 0,6 процента.В Aviasales и вовсе сообщили, что интерес к стране в ноябре по сравнению с октябрем снизился на два процента. Тем, кто все же приобрел билеты, советуют обращаться в авиакомпанию или к агрегаторам с просьбой о возврате средств или замены дат вылета и прилета."У нас броней не было, всех туристов просили воздержаться от заказов в течение ближайшего месяца, — сообщила РИА Новости хозяйка местной компании в Тель-Авиве Isratravel Наталия Петрова. — Экскурсии переносятся и отменяются обычно без проблем, организованные туры — на усмотрение операторов"."Я бы всем рекомендовала до полного восстановления турпотока пока ничего не заказывать", — уточняет представитель одного из ведущих туроператоров Израиля Atlantis.При этом министр туризма Израиля Константин Развозов выразил надежду, что с 1 декабря прилетающие в Израиль россияне "смогут наслаждаться отдыхом, а не заниматься бюрократией и решением вопроса с документацией". По информации главы ведомства, число бронирований в израильских отелях, сделанных гостями из России на последние две недели ноября, было крайне незначительно.
https://ria.ru/20211018/egipet-1754778006.html
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израиль, тель-авив, москва, новости - туризм, туристы, туту.ру, туризм
18:18 15.11.2021
 
Стало известно, как перенос открытия Израиля изменил планы туристов из РФ

Эксперты не советовали россиянам покупать туры в Израиль до официального открытия страны

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСамолет в небе над аэропортом Эйлата, Израиль
Самолет в небе над аэропортом Эйлата, Израиль - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Эксперты уверены, что российских туристов, пострадавших от неожиданного решения израильтян перенести срок открытия страны, будет немного.
Сегодня стало известно, что открытие границ для гостей, вакцинированных "Спутником", сдвигается с озвученного поначалу 15 ноября на 1 декабря "в связи с обнаруженными трудностями технического и юридического характера в существующей процедуре въезда для иностранных туристов", пояснили в Минтуризма Израиля.
Хотя, по данным экспертов, россияне в ноябре и так не бросились массово скупать туры, а ожидали официальной информации.
По данным продаж сервиса поездок и путешествий Туту.ру, Израиль входил в топ-15 стран, куда были приобретены билеты с вылетами в период с 15 ноября по 1 декабря. Но доля Израиля среди всех зарубежных бронирований была на уровне 0,6 процента.
В Aviasales и вовсе сообщили, что интерес к стране в ноябре по сравнению с октябрем снизился на два процента. Тем, кто все же приобрел билеты, советуют обращаться в авиакомпанию или к агрегаторам с просьбой о возврате средств или замены дат вылета и прилета.
"У нас броней не было, всех туристов просили воздержаться от заказов в течение ближайшего месяца, — сообщила РИА Новости хозяйка местной компании в Тель-Авиве Isratravel Наталия Петрова. — Экскурсии переносятся и отменяются обычно без проблем, организованные туры — на усмотрение операторов".
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"Я бы всем рекомендовала до полного восстановления турпотока пока ничего не заказывать", — уточняет представитель одного из ведущих туроператоров Израиля Atlantis.
При этом министр туризма Израиля Константин Развозов выразил надежду, что с 1 декабря прилетающие в Израиль россияне "смогут наслаждаться отдыхом, а не заниматься бюрократией и решением вопроса с документацией". По информации главы ведомства, число бронирований в израильских отелях, сделанных гостями из России на последние две недели ноября, было крайне незначительно.
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Привитые "Спутником V" туристы смогут въехать в Израиль с 1 декабря
 
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