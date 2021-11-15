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Привитые "Спутником V" туристы смогут въехать в Израиль с 1 декабря

Привитые "Спутником V" туристы смогут въехать в Израиль с 1 декабря - РИА Новости, 15.11.2021

Привитые "Спутником V" туристы смогут въехать в Израиль с 1 декабря

Туристы, привитые "Спутником V", смогут въехать в Израиль только с 1 декабря из-за технических сложностей с процедурой въезда, при этом саму вакцину еврейское... РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T09:43

2021-11-15T09:43

2021-11-15T12:04

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ТЕЛЬ-АВИВ, 15 ноя - РИА Новости. Туристы, привитые "Спутником V", смогут въехать в Израиль только с 1 декабря из-за технических сложностей с процедурой въезда, при этом саму вакцину еврейское государство официально признает с 15 ноября, сообщило министерство туризма."В связи с обнаруженными трудностями технического и юридического характера в существующей процедуре въезда для иностранных туристов, въезд туристов, вакцинированных "Спутником" станет возможен начиная с 1.12.21. До тех пор будет налажена синхронизация систем, завершены юридические формулировки и обязательства, и механизм въезда будет работать без недоразумений", - говорится в сообщении ведомства.В сообщении отмечается, что "начиная с 15 ноября Израиль официально признает российскую вакцину "Спутник", и в настоящее время над синхронизацией российской и израильской систем работают профессиональные группы профильных специалистов.В октябре министр туризма Израиля Константин Развозов заявил РИА Новости, что принято решение пускать привитых "Спутником V" туристов в Израиль с 15 ноября, но возможное внесение РФ в список "красных стран" по COVID может отодвинуть реализацию решения на несколько недель.На прошлой неделе источник в правительственных кругах уточнил РИА Новости, что решение о въезде в Израиль с 15 ноября туристов, привитых "Спутником V", пока остается в силе. При этом список "красных стран" в связи с COVID-19 на сайте министерства здравоохранения Израиля не был обновлен - на текущий момент ни одна из стран не является "красной".Въехать в Израиль туристы смогут, если они привиты и за последние 14 дней не были в "красной" стране. Однако привитые "Спутником V", въезд для которых откроется с 1 декабря, должны будут находиться на карантине до получения результатов серологического теста, который можно сдать в аэропорту.Первого ноября Израиль открыл границы для туристов, привитых вакцинами, одобренными ВОЗ. В список одобренных вошли Moderna, Pfizer, Johnson & Johnson – Janssen, AstraZeneca, Covishield, Sinopharm, Sinovac.Израиль закрыл границы для иностранных туристов в марте 2020 года. С января по февраль 2021 года аэропорт имени Бен-Гуриона был полностью закрыт, в том числе для возвращающихся на родину израильтян. В мае 2021 года сообщалось о прибытии первой группы иностранных туристов из США, состоящей из 12 христианских паломников. Кроме того, ожидалось, что иностранные вакцинированные туристы смогут в частном порядке въезжать в Израиль с 1 июля, однако из-за распространения штамма "дельта" реализация этого решения была перенесена.

https://ria.ru/20210701/sputnikv-1739169613.html

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вакцинация, израиль, новости - туризм, коронавирус covid-19, вакцина "спутник v", вакцинация россиян от covid-19