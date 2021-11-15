https://ria.ru/20211115/izdevatelstva-1759132929.html
В Курганской области возбудили два дела после издевательств в детдоме
В Курганской области возбудили два дела после издевательств в детдоме - РИА Новости, 15.11.2021
В Курганской области возбудили два дела после издевательств в детдоме
Следователи возбудили уголовные дела после сообщений об истязании двухлетнего ребенка в детдоме в Курганской области, сообщается на сайте регионального СК... РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T15:12
2021-11-15T15:12
2021-11-15T21:01
происшествия
дети
курганская область
следственный комитет россии (ск рф)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120030_0:118:3072:1846_1920x0_80_0_0_6e6e062776adc1528d579fd35730c65f.jpg
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Следователи возбудили уголовные дела после сообщений об истязании двухлетнего ребенка в детдоме в Курганской области, сообщается на сайте регионального СК России. Ранее в соцсети "ВКонтакте" появилось несколько видео из детского учреждения Юргамышского района, на которых воспитанники старшего возраста измывались над малышом: они били его по голове и животу, курили и дышали на него дымом, спрашивая, хочет ли он попробовать. Из-за побоев полиция составила на двух 16-летних подростков протоколы (статья 6.1.1 КоАП). СК России расследует дела по статьям 117 и 293 УК ("Истязание" и "Халатность"). По первой виновным грозит до семи лет тюремного заключения.Как уточнили в ведомстве, воспитанник Кипельского детдома "неоднократно применял физическую силу в отношении двухлетнего мальчика, причиняя ребенку физические и психические страдания". По словам начальника областного управления социальной защиты населения Анастасии Золотухиной, после проверки воспитателей, кроме старшего, решили уволить за недобросовестную работу. Тот вместе с медработниками и педагогом-психологом понесет дисциплинарное взыскание.Детский омбудсмен в регионе Алена Лопатина, в свою очередь, рассказала, что сейчас пострадавший ребенок находится в безопасности, его здоровью ничего не угрожает.
https://ria.ru/20211115/detdom-1759169852.html
курганская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120030_159:0:2890:2048_1920x0_80_0_0_3065722d8d408d1dbc6fcd1a3dde059f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, дети, курганская область, следственный комитет россии (ск рф), россия
15:12 15.11.2021 (обновлено: 21:01 15.11.2021)
В Курганской области возбудили два дела после издевательств в детдоме
СК возбудил два уголовных дела после издевательств над мальчиком в курганском детдоме
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости.
Следователи возбудили уголовные дела после сообщений об истязании двухлетнего ребенка в детдоме в Курганской области, сообщается на сайте
регионального СК России.
Ранее в соцсети "ВКонтакте" появилось несколько видео из детского учреждения Юргамышского района, на которых воспитанники старшего возраста измывались над малышом: они били его по голове и животу, курили и дышали на него дымом, спрашивая, хочет ли он попробовать. Из-за побоев полиция составила на двух 16-летних подростков протоколы (статья 6.1.1 КоАП).
СК России расследует дела по статьям 117 и 293 УК ("Истязание" и "Халатность"). По первой виновным грозит до семи лет тюремного заключения.
Как уточнили в ведомстве, воспитанник Кипельского детдома "неоднократно применял физическую силу в отношении двухлетнего мальчика, причиняя ребенку физические и психические страдания".
По словам начальника областного управления социальной защиты населения Анастасии Золотухиной, после проверки воспитателей, кроме старшего, решили уволить за недобросовестную работу. Тот вместе с медработниками и педагогом-психологом понесет дисциплинарное взыскание.
Детский омбудсмен в регионе Алена Лопатина, в свою очередь, рассказала, что сейчас пострадавший ребенок находится в безопасности, его здоровью ничего не угрожает.