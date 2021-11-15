https://ria.ru/20211115/izdevatelstva-1759132929.html

В Курганской области возбудили два дела после издевательств в детдоме

В Курганской области возбудили два дела после издевательств в детдоме - РИА Новости, 15.11.2021

В Курганской области возбудили два дела после издевательств в детдоме

Следователи возбудили уголовные дела после сообщений об истязании двухлетнего ребенка в детдоме в Курганской области, сообщается на сайте регионального СК... РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T15:12

2021-11-15T15:12

2021-11-15T21:01

происшествия

дети

курганская область

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Следователи возбудили уголовные дела после сообщений об истязании двухлетнего ребенка в детдоме в Курганской области, сообщается на сайте регионального СК России. Ранее в соцсети "ВКонтакте" появилось несколько видео из детского учреждения Юргамышского района, на которых воспитанники старшего возраста измывались над малышом: они били его по голове и животу, курили и дышали на него дымом, спрашивая, хочет ли он попробовать. Из-за побоев полиция составила на двух 16-летних подростков протоколы (статья 6.1.1 КоАП). СК России расследует дела по статьям 117 и 293 УК ("Истязание" и "Халатность"). По первой виновным грозит до семи лет тюремного заключения.Как уточнили в ведомстве, воспитанник Кипельского детдома "неоднократно применял физическую силу в отношении двухлетнего мальчика, причиняя ребенку физические и психические страдания". По словам начальника областного управления социальной защиты населения Анастасии Золотухиной, после проверки воспитателей, кроме старшего, решили уволить за недобросовестную работу. Тот вместе с медработниками и педагогом-психологом понесет дисциплинарное взыскание.Детский омбудсмен в регионе Алена Лопатина, в свою очередь, рассказала, что сейчас пострадавший ребенок находится в безопасности, его здоровью ничего не угрожает.

https://ria.ru/20211115/detdom-1759169852.html

курганская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, дети, курганская область, следственный комитет россии (ск рф), россия