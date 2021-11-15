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Госдеп обвинил Россию в "безрассудном" испытании противоспутникового оружия
Госдеп обвинил Россию в "безрассудном" испытании противоспутникового оружия - РИА Новости, 16.11.2021
Госдеп обвинил Россию в "безрассудном" испытании противоспутникового оружия
Вашингтон обвинил Москву в испытании противоспутникового оружия, в результате которого якобы возникла угроза безопасности экипажа Международной космической... РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-15T22:28
2021-11-16T03:48
сша
вашингтон (город)
государственный департамент сша
космос - риа наука
космос
россия
международная космическая станция (мкс)
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ВАШИНГТОН, 15 ноя — РИА Новости. Вашингтон обвинил Москву в испытании противоспутникового оружия, в результате которого якобы возникла угроза безопасности экипажа Международной космической станции.Он добавил, что это якобы привело к появлению множества обломков комического мусора, которые теперь "угрожают интересам всех стран"."США будут работать с союзниками и партнерами, чтобы ответить на эти безответственные действия России", — заключил представитель Госдепа.В Пентагоне, в свою очередь, заявили, что разрабатываемое Россией противоспутниковое оружие может представлять угрозу США и другим космическим державам.Как сообщил на брифинге официальный представитель американского военного ведомства Джон Кирби, США выступают за разработку универсальных норм для всего мирового сообщества при освоении космического пространства.В понедельник опасный фрагмент некоего спутника с интервалом в полтора часа дважды миновал МКС. На случай экстренной эвакуации космонавты заняли места в пристыкованных к станции кораблях: "Союз МС-19" (россияне Антон Шкаплеров, Петр Дубров и американец Марк Ванде Хай) и Crew Dragon (американцы Раджа Чари, Томас Маршберн, Кайла Бэррон и немец Маттиас Маурер). Во второй половине дня "Роскосмос" сообщил, что угроза миновала.Это уже не первый за последнее время случай опасного сближения космического мусора с МКС. Так, 10 ноября станция уклонилась от фрагмента китайского метеоспутника Fengyun-1C, который военные КНР сбили на испытаниях противоспутникового оружия в 2007 году.Космическое командование США в апреле и декабре 2020 года заявляло, что Россия провела испытания ракеты, способной уничтожать спутники. Тогда официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Вашингтон таким образом пытается оправдать собственные планы по размещению оружия в космосе.Аналогичное оружие разрабатывают как сами Штаты, так и другие страны. Так, в 1985 году США с помощью противоспутниковой ракеты ASM-135 ASAT, запущенной с истребителя F-15, на высоте 555 километров сбили свой научный спутник Solwind. А в 2008 году американская корабельная противоракета SM-3 на высоте 247 километров уничтожила военный космический аппарат USA-193.
https://ria.ru/20211115/mks-1759167488.html
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сша, вашингтон (город), государственный департамент сша, космос - риа наука, космос, россия, международная космическая станция (мкс)
22:28 15.11.2021 (обновлено: 03:48 16.11.2021)
 
Госдеп обвинил Россию в "безрассудном" испытании противоспутникового оружия

Представитель Госдепа Прайс: США ответят на испытания противоспутникового оружия России

© Sputnik / Артур Габдрахманов / Перейти в фотобанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
© Sputnik / Артур Габдрахманов
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ВАШИНГТОН, 15 ноя — РИА Новости. Вашингтон обвинил Москву в испытании противоспутникового оружия, в результате которого якобы возникла угроза безопасности экипажа Международной космической станции.
"Сегодня Российская Федерация провела безрассудное испытание противоспутниковой ракеты против одного из ее спутников", — заявил официальный представитель Государственного департамента Нед Прайс.
Он добавил, что это якобы привело к появлению множества обломков комического мусора, которые теперь "угрожают интересам всех стран".
"США будут работать с союзниками и партнерами, чтобы ответить на эти безответственные действия России", — заключил представитель Госдепа.
В Пентагоне, в свою очередь, заявили, что разрабатываемое Россией противоспутниковое оружие может представлять угрозу США и другим космическим державам.
Как сообщил на брифинге официальный представитель американского военного ведомства Джон Кирби, США выступают за разработку универсальных норм для всего мирового сообщества при освоении космического пространства.
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
Вчера, 17:44
Угроза для МКС от космического мусора миновала
В понедельник опасный фрагмент некоего спутника с интервалом в полтора часа дважды миновал МКС. На случай экстренной эвакуации космонавты заняли места в пристыкованных к станции кораблях: "Союз МС-19" (россияне Антон Шкаплеров, Петр Дубров и американец Марк Ванде Хай) и Crew Dragon (американцы Раджа Чари, Томас Маршберн, Кайла Бэррон и немец Маттиас Маурер). Во второй половине дня "Роскосмос" сообщил, что угроза миновала.
Это уже не первый за последнее время случай опасного сближения космического мусора с МКС. Так, 10 ноября станция уклонилась от фрагмента китайского метеоспутника Fengyun-1C, который военные КНР сбили на испытаниях противоспутникового оружия в 2007 году.
Космическое командование США в апреле и декабре 2020 года заявляло, что Россия провела испытания ракеты, способной уничтожать спутники. Тогда официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Вашингтон таким образом пытается оправдать собственные планы по размещению оружия в космосе.
Аналогичное оружие разрабатывают как сами Штаты, так и другие страны. Так, в 1985 году США с помощью противоспутниковой ракеты ASM-135 ASAT, запущенной с истребителя F-15, на высоте 555 километров сбили свой научный спутник Solwind. А в 2008 году американская корабельная противоракета SM-3 на высоте 247 километров уничтожила военный космический аппарат USA-193.
Логотип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 01.11.2021
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